Patricia Pomies (Globant): “No debemos asumir que somos demasiado mayores o torpes para la tecnología”

“Sin duda, las generaciones nativas digitales juegan con ventaja [...] Pero no se trata de resignarse y asumirlo, sino que todas las generaciones tenemos el compromiso de aprender los unos de los otros, adaptarnos a los tiempos actuales”. Son palabras de Patricia Pomies, Chief Operating Officer (COO) de la compañía nativa digital Globant.

La historia de esta empresa, focalizada en el mundo de la digitalización, nació tras la reunión de cuatro amigos en un bar hace casi 20 años. Desde entonces, la compañía no ha parado de crecer y ha ayudado a multitud de organizaciones a llevar a cabo importantes transformaciones para adaptarse a los continuos avances tecnológicos.

En el camino, han tenido que sortear diferentes retos. Entre ellos, cómo afrontar una brecha digital que no para de crecer. Sobre todo en momentos como la pandemia, que, según Pomies, supuso “un experimento natural” y todo “un punto de inflexión”.

La experta, que ha recibido recientemente el premio a la Revelación en innovación de Women Corporate Directors, también habla de que a la par que avanza la tecnología, lo deben hacer los derechos de las mujeres y su presencia en el sector tecnológico.

“La autoestima es algo que muchas veces nos falla a las mujeres y ahí es donde tenemos que trabajar, tanto para entornos tecnológicos como en cualquier otra profesión”, apunta. Por este motivo, insiste en que “cuanto más espacio y visibilidad le demos a las mujeres más podemos demostrar a otras que todas somos capaces y que todas pueden sumarse a la industria y ejercer posiciones de liderazgo que abran puertas y marquen un cambio positivo”.

Pregunta: ¿En qué se centra la labor de Globant en países como España?

Respuesta: En Globant creamos soluciones integrales de reinvención total para empresas, implementando las últimas tendencias en las mejores tecnologías: Blockchain, inteligencia artificial, metaverso, etc., para ayudar a empresas a conectar mejor con sus clientes.

En España concretamente hemos situado nuestro HUB europeo, desde el cual nos estamos expandiendo a países de todo el continente: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia… Desde aquí tenemos el orgullo de trabajar con algunas de las mayores empresas españolas y europeas.

Pero más allá de los asuntos técnicos y operativos del negocio, en Globant ponemos un foco en las personas, la diversidad y la inclusión. Lo vemos como un activo estratégico porque equipos diversos y ágiles crean las mejores y más duraderas soluciones para nuestros clientes. Esta también es parte de nuestra acción en España.

P: Su empresa se centra en el campo de la digitalización. Parece que es un campo que tenemos totalmente controlado, pero ¿es así? ¿Qué camino queda por recorrer aún?

R: Para mí, la pandemia ha sido una especie de experimento natural para todos que nos ha puesto a prueba de los cambios que, sin duda, necesitábamos que ocurriesen.

Para la industria de la transformación digital, fue un punto de inflexión. El cambio cultural de mentalidad es ahora fundamental, y para eso se necesitan compañías nacidas con esas nuevas formas de pensamiento del siglo XXI, que van de la mano de la digitalización.

Efectivamente, queda mucho camino por recorrer, pero la evolución digital avanza a pasos agigantados. La transformación digital no es una tendencia, es un requisito ahora. En Globant estamos reflexionando continuamente en qué hicimos ayer y cómo lo logramos, y eso nos anima a pensar un poquito más arriba y en cómo mejorar cada día más, lo cual nos pone en un camino exponencial de crecimiento.

P: La pandemia nos enseñó que aún hay mucha gente que no dispone de un acceso a internet ni a tecnologías de la información. ¿El impulso de la digitalización puede llegar a crear una brecha aún más grande en la población o, en su lugar, cómo puede ayudarnos como sociedad?

R: Desde Globant siempre nos esforzamos por usar la tecnología al servicio de la sociedad. Con nuestro programa de ESG, Be Kind. El futuro de la humanidad nos interpela y nuestro espíritu superador nos exige a ir por más: queremos transformar la realidad para hacer de este mundo un lugar mejor. Be Kind cuenta con cuatro pilares y dentro de cada uno promovemos diferentes iniciativas para crear un impacto positivo en la sociedad.

Un ejemplo de estas iniciativas es nuestro programa Women that Build, donde promovemos la inclusión de más mujeres en la industria de la tecnología, teniendo en cuenta las diferentes etapas de su vida con iniciativas como: los Women that Build Awards, que buscan reconocer a las mujeres que se han destacado en los campos STEAM; Back in the Game, que tiene como objetivo empoderar a las mujeres que actualmente se encuentran en un break laboral y darles la oportunidad de reanudar sus carreras donde las dejaron, o She Leads, una iniciativa que combina la metodología de mentoría con capacitaciones y charlas inspiradoras para que las mujeres fortalezcan sus conocimientos y experiencia gerencial y las preparen para posiciones de liderazgo.

Otro ejemplo sería nuestra iniciativa Code Your Future, que se originó en 2019, un programa de becas de Globant para que los jóvenes estudien tecnología. Hoy, este programa consiste en una variedad de oportunidades para capacitar y contratar talento junior en Globant.

Adicionalmente, pensando en los efectos negativos que puede llegar a tener la tecnología en la sociedad, también hace un año Be Kind Tech Fund, un fondo de inversión, empezando con 10 millones de dólares, en colaboración con organizaciones globales de emprendimiento, como Endeavor, líderes de venture capital y emprendedores, para evaluar proyectos start-up que propongan soluciones tecnológicas para los desafíos que enfrenta el mundo, con el objetivo de marcar una diferencia real y ayudar a que los avances tecnológicos, tan necesarios en la mayoría de casos, tengan un gran impacto en el futuro cercano.

P: ¿Los que hoy “controlamos” las tecnologías podemos llegar a quedarnos atrás como hoy les puede pasar a nuestros padres?

R: Ya existe una brecha entre los nativos digitales y el resto de generaciones. No obstante, yo no hablaría de “quedarnos atrás”, sino de evolucionar a un ritmo diferente. Sin duda, las generaciones nativas digitales juegan con ventaja puesto que han nacido y crecido en un mundo ya totalmente digitalizado. Pero no se trata de resignarse y asumirlo, sino que todas las generaciones tenemos el compromiso de aprender los unos de los otros, adaptarnos a los tiempos actuales y no simplemente dar por hecho que somos demasiado mayores o demasiado torpes para los avances tecnológicos.

Con esto en mente, recientemente tuvimos nuestro primer Council of Igniters, el primer consejo asesor compuesto en su totalidad por Centennials. Quisimos entender su perspectiva fresca e innovadora para apoyar la reinvención constante de Globant, el uso de la tecnología, el diseño del futuro de la organización y la atracción de los mejores talentos globales.

P: Recuerdo la campaña Soy mayor, no idiota que promovió Carlos San Juan para exigir a los bancos un trato más humano y menos digital para los mayores. Si hubiera llegado a su mesa esta reivindicación, ¿qué le habría propuesto? ¿Cómo se puede ayudar a estas personas desde el mundo de la digitalización? ¿Cómo se las puede incluir?

R: Entiendo que puede ser un desafío para los mayores el hecho de vivir en un entorno cada vez más digital. Ellos han vivido la mayor parte de su vida en un mundo mucho más analógico, por eso creo que la colaboración de todos y la formación es, una vez más, indispensable. Está en la responsabilidad de todos como sociedad ser capaces de adaptar estos procesos a todos los ciudadanos, y que nadie quede fuera. En Globant trabajamos precisamente para que los procesos de smart payments, las aplicaciones digitales, etc. sean lo más intuitivos posible.

Carlos San Juan, el hombre de 78 años que ha recogido más de 600.000 apoyos con su campaña 'Soy Mayor, No Idiota'. EP

P: Recientemente ha sido premiada como una de las 50 top COO del mundo. ¿Cómo se puede lograr que haya más mujeres interesadas en campos como el suyo?

R: La falta de referentes femeninos no ha ayudado a generar un cambio positivo, sino que además ha llevado a acomodarnos en lo que parecía que considerábamos “lo habitual”.

Nosotros en Globant lanzamos cada año los premios Women That Build con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a las mujeres líderes en disciplinas tecnológicas, porque creemos que dar este reconocimiento a mujeres de diferentes edades y niveles de antigüedad permite construir una industria diversa e inclusiva y proporcionar a las niñas y mujeres de todo el mundo referentes femeninos en disciplinas STEAM, historias de éxito y superación.

Mostrando el ejemplo de otras mujeres y acompañando a las niñas y jóvenes en su recorrido profesional mediante sesiones de mentoría, ofreciéndoles becas y oportunidades, guiándoles en su crecimiento profesional, etc. lograremos demostrar al mundo que nosotras también tenemos espacio en cualquier sector.

P: ¿Cómo es el papel actual de la mujer en sectores como el de la digitalización? ¿Qué hace falta aún para tener una mayor presencia?

R: Cualquier mujer o persona que se perciba como tal es capaz de entrar en carreras tecnológicas y alcanzar puestos profesionales en este sector. Lo importante es creer que somos capaces. La autoestima es algo que muchas veces nos falla a las mujeres y ahí es donde tenemos que trabajar, tanto para entornos tecnológicos como en cualquier otra profesión.

Considero que las organizaciones tienen un papel fundamental a la hora de reducir la brecha de género y acompañar el crecimiento de las mujeres dentro de una empresa. Nuestro sector tiene una gran oportunidad para fomentar la inclusión y la diversidad en la industria, elementos clave para la innovación.

En Globant, nos hemos comprometido a alcanzar el 50% de los puestos directivos para mujeres y géneros no binarios en 2025. Pero esto es solo la punta del iceberg. Sentimos la responsabilidad de trabajar junto a organizaciones públicas y privadas para romper la desigualdad desde el momento en que las mujeres se inspiran para estudiar tecnología.

P: También, en 2020, recibió el premio a la Revelación en innovación de Women Corporate Directors, un reconocimiento como directiva disruptiva en la lucha para cerrar brechas de género en la compañía. ¿Cuáles fueron sus principales acciones y qué cree que le ha merecido este reconocimiento?

R: Creo que este tipo de reconocimientos a mujeres son realmente importantes, en general, ya que nos permiten visibilizar la labor de la mujer, la fortaleza de las que luchan por romper techos y por convertirse en un referente y una inspiración para todas las que vienen detrás. Cuanto más espacio y visibilidad le demos a las mujeres más podemos demostrar a otras que todas somos capaces y que todas pueden sumarse a la industria y ejercer posiciones de liderazgo que abran puertas y marquen un cambio positivo.

Más allá de esto, siempre que recibo un premio de manera personal pienso en mi equipo. Me rodeo de personas más expertas que yo en diversas especialidades. Trabajamos en equipo y hacemos que los resultados sean fruto del talento de todos.

