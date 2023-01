Almudena López del Pozo (CEO de Pymar): sus 17 recomendaciones para un mundo más sostenible

Almudena López del Pozo es consejera delegada de Pymar, un órgano de gestión de la industria de los astilleros españoles y el nexo de unión entre el sector público y el privado. Es un sector que mueve más de 70.000 empleos y tiene un impacto superior a los 7.700 millones en el PIB de nuestro país.

Estudió Economía Monetaria y Financiera en la Universidad Complutense de Madrid y ha tenido una carrera profesional casi siempre ligada al mundo de la construcción de barcos.

Con el paso del tiempo, López ha ido desarrollando una especial sensibilidad hacia la sostenibilidad. Su sector, al igual que muchos otros, se enfrentan a un momento clave para transformar su modelo y construir un mundo mejor y más limpio con el medioambiente. La directiva responde a nuestro test de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dando una recomentación por cada objetivo.

1. Fin de la pobreza

Lo que nos debemos los unos a los otros (Paidós, 2022), de Minouche Shafik. La más rápida reducción de la pobreza jamás vista en el mundo, que en gran parte responde a la incorporación de millones de habitantes de países en desarrollo al mercado laboral en el sector industrial, coincide, en primer lugar, con la evolución de las innovaciones tecnológicas al término del siglo XX, determinantes junto con la caída de los costes de comunicación y transporte, en la ola de globalización más reciente, y, en segundo lugar, con el cambio del rol de la mujer.

La desigual distribución de este crecimiento económico reciente ha generado descontento social que, sumado a desafíos como el auge de los populismos, el cambio climático o la pandemia, entre otros, hacen necesario un nuevo contrato social. Esta es la tesis que defiende en su lúcido ensayo, Shafik, directora de la London School of Economics and Political Science.

2. Hambre cero

Los vagabundos de la cosecha (Libros del Asteroide, 2007), de John Steinbeck. Un descarnado retrato de una de las mayores hambrunas del primer cuarto del siglo XX. Es la expresión del lamento del deambular de los desheredados de la tierra sumidos en la indigencia. Un siglo después, el número de personas afectadas por el hambre a nivel mundial ha ido aumentando desde 2014.

Las estimaciones actuales indican que el 8,9% de la población mundial padece hambre, cuando paradójicamente se producen alimentos suficientes para 10.000 millones de seres humanos, 2.000 millones más de los que habitamos el planeta. Otros rostros, pero de fondo el mismo problema, el mal reparto, esencia de la desigualdad.

El trabajo de Steinbeck fue la semilla de Las uvas de la ira, su obra maestra, llevada a las pantallas por John Ford en 1940. Ambos lograron inmortalizar la dignidad y el coraje con los que aquellas personas enfrentaron la hambruna del infernal Dust Bowl, del Medio Oeste americano, durante la Gran Depresión.

3. Salud y bienestar

Nada se opone a la noche (Anagrama, 2021), de Delphine de Vigan. En los últimos años hemos vivido de manera constante con la salud amenazada. La repercusión de la pandemia sobre la salud mental ha puesto por fin en la agenda el problema, que atraviesa esta intensa y perturbadora novela.

4. Educación de calidad

The Wire, de David Simons. Se quedan cortas las críticas que califican esta serie de televisión como obra maestra. Es un memorable retrato de las grietas del sistema, cuya única esperanza radica en que siempre hay personas dispuestas a hacer lo que deben aunque no les beneficie, denominador común de todos los relatos de Simons. La cuarta temporada, trata la relevancia de la educación en el entorno social de un gueto en Baltimore como arma para sortear el abismo.

5. Igualdad de género

Mujeres y poder: un manifiesto (Critica, 2018), de Mary Beard. No solo por la indudable valía del libro, sino por el año en el que se publicó, 2018, en el que se produjeron acontecimientos históricos determinantes para el movimiento feminista que supusieron un evidente avance, sobre todo, en términos de concienciación.

Es especialmente relevante la reflexión de Beard sobre la voz pública de las mujeres a lo largo de la historia y la relación de la voz publica y el poder. Hemos alcanzado la igualdad teórica, pero únicamente desde el poder se conseguirá un avance significativo que nos acerque a la igualdad efectiva, algo que lamentablemente no sucederá mientras el poder y la voz pública continúe siendo mayoritariamente masculina. Cambiar las cosas de arriba abajo.

6. Agua limpia y saneamiento

El espejo del mar (Debolsillo, 2012), de Joseph Conrad. Nadie ha sabido sumergirse como él, en una de sus obras más deslumbrantes y personales, en ese mar inmenso e imperecedero hacia el que le atrajo una pasión irracional e invencible, recurriendo a sus certeras palabras.

Tenemos tanta agua al alcance de nuestra vista, tiñe de azul el planeta ocupando el 71% de su extensión, que nos resulta difícil percibir la escasez de agua como problema de la humanidad. Pero lo es. Únicamente el 0,007% del agua existente en la Tierra es potable, y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación.

Es imprescindible que la comunidad internacional desarrolle sólidos conocimientos científicos para ayudar a los países a gestionar mejor sus recursos hídricos y a responder a los desafíos relacionados con el agua, que será un elemento estratégico de primera magnitud para el orden en el mundo.

7. Energía asequible y no contaminante

Hidrógeno, el nuevo petróleo (Cherche Midi, 2020), de Thierry Lepercq. Con un planteamiento francamente original, el libro hace una revisión de las grandes batallas que se ha librado a nivel mundial en la última década que confluyen en un nuevo orden energético y geopolítico basado en la energía solar y eólica, en la movilidad eléctrica, en el hidrógeno y en la reducción de emisiones, que ofrecen a la humanidad un trampolín para la consecución de los ODS.

Abona la reflexión sobre la relevancia de explotar y utilizar la experiencia sobre los recursos excepcionales de los que se dispongan —estoy pensando, por deformación profesional, en el excelente recurso eólico offshore que tenemos en España— como vía para alcanzar una posición industrial competitiva a nivel mundial.

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Cualquier película de los herederos del movimiento del neorrealismo social británico, Mike Leigh o Ken Loach. Incluso cuando no tratan frontalmente el desempleo o el trabajo precario, su impacto social siempre forma parte del trasfondo de sus obras. Si tengo que elegir un título, aunque no sea en el que se trata de manera más directa el mundo laboral, me quedo con Secretos y Mentiras de Leigh.

9. Industria, Innovación e Infraestructura

Un dato: la industria europea genera 35 millones de empleos. En marzo de 2020, la Comisión Europea sentó las bases de una estrategia industrial para impulsar la doble transición hacia una economía ecológica y digital, reforzar la competitividad industrial de la UE a nivel mundial y mejorar la autonomía estratégica de Europa.

Como consecuencia de los efectos de la pandemia, la estrategia se ha actualizado, incorporando nuevas medidas para tener en cuenta las enseñanzas extraídas de la crisis y apoyar la inversión. Esta estrategia solo funcionará si las empresas de los sectores industriales, los Estados miembros, las regiones y las instituciones de la UE aúnan esfuerzos.

La industria ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad para liderar el cambio. Tenemos ante nosotros una ocasión de escribir la historia de la cuarta revolución industrial, y de cómo lo hagamos, dependerá, en gran medida, el futuro del planeta.

10. Reducción de las desigualdades

La Parcela (Caballo de Troya, 2021), de Alejandro Simón Partal. Es una delicada y conmovedora novela en el contexto de la crisis humanitaria que vivió Europa en 2015, con el campo de refugiados de Calais de fondo. La clave del libro radica en cómo el amor consigue que las personas se igualen, independientemente de la realidad que vivan. En palabras del propio autor: "Es un libro de vida, que recorre casi todas las catarsis humanas y físicas, pero que aspira a una luz apaciguadora".

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Muerte y vida de las grandes ciudades (Capitán Swing, 2020), de Jane Jacobs. Según el New York Times, el libro más influyente de la planificación urbana. Periodista de profesión, apostó por observar la ciudad para entenderla. Por lo que admiro el arte de Frank Lloyd Wright, considerado el padre de la arquitectura verde y sostenible, no me resisto a citar también una película que comparte título con su construcción más emblemática: The Waterfall, de King Vidor.

12. Producción y consumo responsables

Closing the Loop, de Graham Ehlers Sheldon. Es el primer largometraje documental sobre Economía Circular. A través de las experiencias innovadoras en diferentes organizaciones a nivel mundial y de las opiniones de expertos, plantea el rediseño del sistema industrial; la transición de una economía lineal a una circular con la eliminación del concepto de residuo y del recurso a materias primas y energías no renovables.

Destacan las consideraciones relacionadas con el cambio de pensamiento a nivel global como desafío para lograr esta transición: "Para que la economía circular trascienda del nicho, resulta imprescindible, en primer lugar, el propósito de la comunidad como mecanismo para escalar y acelerar los modelos de negocio circulares, a través la ayuda de la tecnología, nuevas innovaciones, participación de inversores y formulación de políticas regulatorias propiciatorias. En segundo lugar, el entendimiento generalizado del crecimiento como desarrollo y evolución, no como mayor acumulación".

13. Acción por el clima

There Were Bells, de Brian Eno. Un tema musical como advertencia ante el calentamiento global que se encuentra entre las mejores canciones de 2022 según The New York Times. Propongo esta referencia por la relevancia que tiene que un músico de la talla de Eno, partícipe de los grandes trabajos de Bowie, U2 o Talking Heads, visionario e innovador, incorpore la acción climática a su obra, por la trascendencia que la cultura y la música en particular, posee como motor para concienciar y transformar realidades.

14. Vida submarina

Creatures of Light Underwater, de National Geographic. El océano es el mayor hábitat del mundo y, aunque amenazado, se mantiene relativamente inexplorado. Se estima que en las zonas abisales del océano, cerca del 80% de los animales son bioluminiscentes. Este documental nos acerca a criaturas de extrema belleza que viven a miles de metros de profundidad, en dimensiones casi desconocidas y, que en la más absoluta oscuridad, generan su propia luz para sobrevivir. Cargado de simbolismo.

15. Vida de ecosistemas terrestres

Mi familia y otros animales (Alianza, 2010), de Gerald Durrell. Es un candoroso retrato sobre el respeto por la naturaleza y la convivencia con el reino animal, pero no solo…. Subyace lo enriquecedor de la convivencia con lo diferente, con lo insólito, con lo pintoresco.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

In the Dark Places, de Pj Harvey. Como siempre, de manera brillante, transmite en este tema, con profundidad, la angustia de los hombres y las mujeres que se enfrentan a un conflicto armado. Como anhelo de la paz desde la emoción.

17. Alianzas para lograr objetivos

People Have the Power, de Patti Smith. Himno imperecedero de unidad, de entendimiento entre diferentes, de la capacidad de la sociedad de enfrentar acontecimientos y cambiar la historia.

…And the shepherds and the soldiers

Lay beneath the stars

Exchanging visions

And laying arms…

