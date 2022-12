Gonzalo Bernabéu, jefe de oftalmología (HM): "La cirugía láser es una opción, no una necesidad"

Someterse a una cirugía oftalmológica no es una decisión fácil. Como tampoco el hecho de decidir en qué manos dejamos una de nuestras posesiones más preciadas: la vista. Es justo lo que aclara en esta entrevista con ENCLAVE ODS el reconocido doctor Gonzalo Bernabéu Arias, jefe de Servicio de Oftalmología de HM Vallés, HM Rivas, HM Montepríncipe y HM Eye Center.

Cada vez vemos peor. Es un hecho que se constató durante el período de confinamiento por la pandemia de la Covid-19. Por poner un ejemplo, en un estudio de The Lancet, solo en niños y jóvenes de entre 5 y 18 años, se produjo un aumento de la miopía -visión borrosa de objetos lejanos- de una media del 40% entre 2019 y 2020.

La continua exposición de los ojos a las pantallas de los dispositivos electrónicos es una de las causas de la existencia de mayores afecciones oftalmológicas en la actualidad, porque pueden producir sequedad ocular y acabar provocando un aumento de miopía.

Sin embargo, según insiste la Organización Mundial de la Salud (OMS), las afecciones oculares y la deficiencia visual (ya sea por miopía, hipermetropía, glaucoma o cataratas) siguen sin estar lo suficientemente tratadas, a pesar de estar muy extendidas entre la población.

A través de este cuestionario, el doctor Bernabéu responde a todas las dudas sobre los tipos de cirugía láser, qué técnicas son mejores y por qué elegir las opciones más económicas pueden estar desaconsejadas en algunos pacientes.

Pregunta: ¿Qué patologías de los ojos se pueden operar con cirugía láser?

Respuesta: La cirugía láser es útil para corregir todos los defectos de graduación en menores de 45 años. Tanto miopía, astigmatismo como hipermetropía. El estudio de cada paciente, con la técnica más adecuada de cirugía láser para cada caso, debe realizarse bajo un estricto y riguroso estudio de la anatomía del ojo, siempre apoyado por la mejor tecnología y profesionales con experiencia en este campo.

P: ¿Cuáles son las operaciones más demandadas?

R: La corrección de la miopía por su alta incidencia en la población es la cirugía más demandada en jóvenes. También la cirugía de cataratas con lentes intraoculares que permitan prescindir de la gafa para el día a día, es una técnica altamente demandada.

P: ¿En qué franjas de edad se mueven los pacientes de estas operaciones?

R: Para la cirugía láser depende del grado de dioptrías y de si es miopía, astigmatismo o hipermetropía.

En hipermétropes, a partir de los 20 o 22 años puede realizarse ya; en miopes, con o sin astigmatismo asociado, depende del número de dioptrías, pero en términos generales, a partir de los 22 o 23 años es una buena edad para planteárselo.

Para la cirugía de cataratas con lentes intraoculares que permitan vivir sin gafas, a partir de los 50 años nos planteamos esta opción, siempre personalizando cada caso.

P: ¿Todos los pacientes son candidatos idóneos para este tipo de cirugía?

R: Rotundamente no. En la cirugía láser, el riesgo es operar a quién no se debe; la cirugía es totalmente segura. Por este motivo, el médico debe estudiar cuidadosamente la córnea del paciente y aconsejar sobre si este es apto o no lo es, para realizar la cirugía láser. En el caso de una persona joven que no se puede realizar láser, tenemos la opción de lentes intraoculares encima del cristalino, que es nuestra lente natural.

Para las lentes intraoculares multifocales o de foco extendido (lentes premium), que utilizamos en la cirugía de cataratas, también depende de un riguroso examen que nos diga si cada caso es apto para este tipo de lentes.

P: ¿En qué casos se desaconseja?

R: En la cirugía láser cuando la córnea no cumple unas condiciones anatómicas, basadas en el grosor de este, en su curvatura y en su forma -todo en base a la dioptrías que hay que corregir- se desaconseja la cirugía.

En el caso de lentes multifocales o foco extendido en cirugía de cataratas, con lesiones en córnea, ojos secos moderados-severos, daño en la mácula o nervio óptico (glaucoma), estas lentes deben estar desaconsejados en términos generales.

P: ¿Qué tipo de anestesia se utiliza? ¿Cómo es el postoperatorio?

R: Existen ciertas técnicas en cirugía láser en las que se utiliza lo que usábamos siempre antiguamente, que son los microqueratomos, aparatos con una cuchilla metálica que corta una lámina de córnea. Es lo conocido como cirugía low cost. Desde mi punto de vista, y habiendo realizado cientos de cirugías con esta técnica en el pasado, a día de hoy es recurrir a la prehistoria. Si hay algo más preciso y seguro como el corte con láser es lo que voy a realizar en todos mis pacientes en los que haya que crear un flap. Para nuestro centro, la cirugía low cost está jubilada.

Si es verdad que hay otra técnica láser que es la PRK, técnica con menor coste que el Femtolasik o el Smile, que tiene un precio más económico, pero esto no quiere decir que en muchos casos sea la más indicada.

En relación a las lentes intraoculares, los precios son muy similares en todas las clínicas. Una lente, en términos generales, cuanto mas desarrollo tecnológico conlleve y más independencia de gafas ofrezca, es más costosa para el paciente. Aun así, para lo que ofrecen y la importancia que tienen -ya que estamos eligiendo la ventana a través de la cual vamos a ver el mundo el resto de nuestra vida-, es algo que no es caro ni costoso para lo que aporta.

P: ¿Es una cirugía habitual entre los propios oftalmólogos?

R: Por supuesto que sí. Un estudio realizado demuestra que los oftalmólogos se operan cuatro veces más que la población general de cirugía láser. No obstante, como siempre digo a mis pacientes, la cirugía láser es una opción, no una necesidad. Tan respetable es el que quiere vivir sin gafas como el que le gusta usarlas.

Como médico, solo debe importarnos aconsejar bien cuando un paciente se interesa en este tipo de cirugías, y que los resultados sean completamente satisfactorios. Los ya casi 30 años de evolución de la cirugía láser hacen que sea un técnica totalmente segura a la que recurren no solo los oftalmólogos jóvenes, sino muchos médicos de otras especialidades.

En relación a las lentes intraoculares, para ver de lejos y cerca, es algo también muy habitual en la comunidad de oftalmólogos de cierta edad.

