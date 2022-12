Alba Herrero (SAP): "Si las niñas no suben al tren tecnológico, no tendrán trabajos cualificados"

Llegamos a la oficina de SAP en Madrid. Allí nos recibe Alba Herrero, directora de Recursos Humanos para España y Portugal de la multinacional alemana dedicada al diseño de productos informáticos de gestión empresarial. Una mujer líder, concienciada con la importancia de los derechos humanos, que busca con su trabajo hacer del mundo un lugar mejor.

Desde los doce años ha tenido un amor tremendo por Francia y esto le llevó a estudiar Derecho tanto en España como en el país vecino a través de un módulo de la Complutense. Por aquel entonces quería ser jueza y destaca que desde pequeña siempre ha tenido un "concepto de justicia y de los derechos humanos" muy fuerte que le ha llevado a no tolerar nunca la discriminación.

Sin embargo, en tercero de carrera escuchó hablar de los recursos humanos (entonces administración de personal), de las necesidades de empresa y sociedad y de que existía una función que se encargaba de crear "una magia para que ambas necesidades congeniaran y pudieran ir de la mano". Así descubrió su vocación.

Tras finalizar la carrera estudió un diploma en Francia y después un máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión Social en Bruselas (Bélgica). Tenía claro que quería dedicarse a la "gestión de las personas".

Herrero cuenta a ENCLAVE ODS que tuvo la oportunidad de hacer sus primeras prácticas en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y le tocó el año de la discapacidad: "Para mí, por razones familiares y personales, es uno de los temas que más me toca".

Para ella, trabajar junto a los eurodiputados a la hora de crear leyes y normas que pudieran aplicarse en los Estados miembro fue una de las experiencias más "increíbles y más bonitas" de su vida. Del Parlamento pasó a la Comisión Europea, donde trabajó en la Unidad de Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad de Oportunidades.

Alba Herrero, directora de Recursos Humanos de SAP. Esteban Palazuelos

"Pero a mí hay algo que me frustró muchísimo era la lentitud de las soluciones de la gestión pública. Evidentemente, estamos trabajando con el dinero público, con lo cual los controles son mayores que en la empresa privada", dice Herrero. Por lo que entonces decidió que ella necesitaba algo más dinámico.

"El sector privado fue una absoluta casualidad. He tenido mucha suerte en mi vida. Nunca he tenido que buscar trabajo". Una de las personas con las que trabajaba en la Comisión era hermano del director jurídico de L'Oréal en España. Se conocieron de manera casual y él justamente buscaba a alguien para el área laboral de su departamento. Encajaron y se trasladó a España para trabajar en la empresa de cosmética y belleza.

Pasó catorce años en la compañía desempeñando diferentes puestos. Estuvo cinco años en Francia y volvió en 2010 a España como directora de Recursos Humanos. "Fue un reto enorme porque la crisis de 2008 llegó a la cosmética más tarde y fue un año muy complicado". Los años de reducciones de personal le pasaron factura y decidió parar.

Empoderamiento de mujeres indias

Alba Herrero decidió irse a la India. Cogió su mochila y se fue a trabajar con el IDEX, el Instituto de Desarrollo de Intercambio Exterior de la India. Por la mañana daba clase en un colegio y por la tarde trabajó en una misión de empoderamiento de las mujeres.

"La entrada a los domicilios de las casas indias no es sencillo, mucho menos para una mujer occidental soltera y se entraba por la puerta de los niños", cuenta.

Y continúa: "A partir de ahí tuve ocasión de reunirme con muchas mujeres y niñas y poder hablar de legislación en la India, de cuestiones como el matrimonio forzado, la violación dentro del matrimonio o sexo sencillamente".

Parte de su trabajo era ganarse la confianza del hombre para que le dejase entrar y poder trabajar con ellas. "Para mí aquello fue tremendamente gratificante y bueno, fue uno de los momentos más felices de mi vida". Estuvo a punto de quedarse, pero volvió a España con una mentalidad totalmente cambiada.

Al año siguiente se casó y tuvo un hijo, pero dejó algo apartados los recursos humanos. Optó entonces por el comercio.

Tecnología para la igualdad

Volvió a recuperar las ganas de trabajar con asociaciones y un jefe de SAP llamó a su puerta. Era una empresa que ella conocía como usuaria y no tenía demasiadas "buenas expectativas".

Sin embargo, cuando empezó a conocer todos los programas que tenían y todo lo que querían poner en marcha en materia de diversidad, equidad e inclusión, dijo "guau, aquí se puede marcar la diferencia".

Tremendamente orgullosa nos cuenta que en los cinco años que lleva en la compañía han conseguido desde España "hacer cosas extraordinarias" como la creación de REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI), como los programas de empoderamiento femenino, de liderazgo femenino…

Alba Herrero, en la terraza de la oficina de SAP en Madrid. Esteban Palazuelos

Además, destaca que existe una realidad en el mercado que va más allá de la compañía, que es la digitalización. "Sabemos que en los próximos diez años el 90% de los trabajos cualificados son trabajos fundamentalmente digitales", apunta.

Pero las niñas no se sienten interesadas por carreras informáticas. El número de mujeres que estudian Ingeniería Informática ha caído del 36% a 13% en Madrid. "Como empresa yo puedo tener ganas de reclutar muchas mujeres, pero es que no hay. Por eso tenemos que tener un propósito que va de concienciar a esas niñas de que el futuro es tecnológico".

En este punto hablamos de un asunto fundamental. "Si no se suben al tren tecnológico, en diez años no van a poder tener trabajos cualificados". Y explica Herrero que esto significa que no van a poder tener independencia económica, "sabemos lo que significa para una mujer, la pérdida de su libertad".

Para concienciar de ello están en colegios e institutos con proyectos como 'Impulsa', visibilizando a las mujeres de la compañía para que hablen con las niñas. También trabajan conjuntamente para hacer lobby en las instituciones educativas.

"Tuve una reunión hace pocas semanas con la secretaria de Estado de Formación Profesional en la que decíamos justamente esto. El currículum de primaria no puede no tener robótica o codificación, es como el inglés. Hasta que esto no esté, estamos poniendo en riesgo generaciones y generaciones de mujeres".

Diversidad LGTBI

Además de programas dirigidos hacia las mujeres y niñas, cabe destacar la importancia que le dan a la diversidad LGTB.

REDI nació hace cinco años de la mano de un compañero de SAP, Miguel Castro, director global de Diversidad. Hoy, Alba Herrero es vicepresidenta de la red.

Herrero pone en valor que eligieran el tema LGTB dentro de toda la serie de diversidad, porque es el tema que a las empresas les cuesta más hablar, porque es un tema que invade muchísimo la esfera individual, "y aquí no se trata de empujar a nadie desde el armario. Se trata de que cada persona se sienta libre para ser quien es en cada momento de su vida".

"Nos dimos cuenta de que de manera conjunta el mensaje pensaba mucho", subraya. Crearon la red de empresas y hoy en día son más de 200. "Somos el referente europeo en cuanto a lo que es una red empresarial de liderazgo en diversidad LGTBI".

Alba Herrero, directora de Recursos Humanos de SAP. Esteban Palazuelos

Explica que cuando el tejido empresarial español se junta para dar un mensaje de derechos humanos, ese mensaje cala mucho más fuerte.

"Somos un lobby y trabajamos con la CEOE. Nos llamaron también para hablar sobre la ley transgénero y somos ahora un referente en todo lo que implica el colectivo LGTBI. Es importantísimo que las empresas tengan una guía de cómo hacerlo".

Insiste en que el objetivo no es empujar a salir del armario, sino de que cada empleado se sienta libre de ser quien es y de contar lo que quiera sin miedo a ser discriminado.

¿Qué busca SAP?

Para la directora de Recursos Humanos, SAP es un entorno,"un universo paralelo", que se ha creado en el que conviven muchas empresas de cualquier tipo de sector. Por ello, cuando le preguntamos qué buscan a la hora de contratar, responde que buscan "de todo".

"Al tener tanta diversidad de clientes, tenemos que tener capacidad de responder a todos ellos en cualquier área del mundo. Creo que trabajamos con el 89% de las empresas mundialmente", responde.

Por lo tanto, para ella, cuando aceptas trabajar en el entorno SAP, tienes que tener el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. "Yo siempre digo que la gente de esta casa es mágica, me fascinan. Es gente que cuando les pides ser voluntario, un esfuerzo extra te lo dan, están ahí".

Y en este punto vemos la cara más humana de Alba Herrero. Emocionada se acuerda de la pandemia: "Recuerdo que cuando tuvimos que ir a IFEMA a montar en dos días toda el área de infraestructura, nuestra gente se fue para allá a montarlo porque había una necesidad y nosotros podíamos hacerlo. Teníamos la capacidad y allí nos lanzamos".

Esto es lo que quieren. En SAP buscan gente que quiera comprometerse con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. "Y gente valiente". Nos recuerda que SAP fue la primera empresa en hablar en televisión sobre LGTB. Además, es necesario claro "amor por la tecnología".

SAP es una casa en la que caben todos los perfiles, desde los más jóvenes a los más expertos. "Este año, por ejemplo, hemos reclutado más gente por encima de 45 que por debajo de 30", apunta.

Además, tienen claro que la educación pública española no les va a dar tantos perfiles como la compañía necesitará. "Yo tengo que también tener la capacidad de trabajar con universidades, institutos públicos, para hacer formaciones en SAP, para que la gente entienda qué significa trabajar con nuestros sistemas y que puedan hacer algo".

Y van más allá. "También buscamos dar la oportunidad a personas con entornos desfavorecidos". Pone el ejemplo de los programas que tienen con Cruz Roja para mujeres que estén en largo desempleo o mujeres de etnia gitana "que a lo mejor no tienen la oportunidad de haberse formado a nivel educativo y a través de nuestros programas consiguen un certificado que les permite acceder al mundo laboral con unas condiciones ventajosas".

Y concluye: "Pero lo fundamental es, como decíamos, buscamos gente valiente, con ganas, comprometida con hacer del mundo un lugar mejor, de no tolerar la discriminación, de darnos la mano para entender que todos somos iguales y que la igualdad y la diferencia están en nuestra diversidad".

