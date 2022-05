Víctor Trabau, el último tixileiro de España: "Si preguntan por mi cicatriz digo que peleé con un oso"

Víctor Trabau espera a un grupo de periodistas frente a un todoterreno. Impone su enorme estatura, su mirada penetrante y la profunda cicatriz que le cruza el rostro desde la frente hasta la barbilla. Como se dedica a organizar grupos de avistamiento de osos pardos en los parques naturales de Asturias, lo primero que uno piensa del joven es que esa característica marca fue fruto de un feroz encuentro con un úrsido.

"Llevo 11 o 12 años dedicándome a esto", confiesa Trabau mientras lidera la comitiva de comunicadores hacia las profundidades del Parque Natural de Muniellos, el enclave elegido por la fundación The European Nature Trust (TENT), Fundación Oso Pardo y Wild Life Spain para realizar varios encuentros de observación de estos animales en libertad.

Durante el trayecto, el experto diferencia con asombrosa habilidad los tipos de árboles y pájaros que rodean el camino. De vez en cuando encuentra huellas o arañazos de oso. El interminable repertorio de habilidades del guía incluye un manejo perfecto del inglés, fruto de haber estudiado durante varios años en Escocia e Irlanda, y un sinfín de conocimientos sobre anécdotas locales, como que la madera de los bosques de Muniellos ayudó a que la Armada Invencible alcanzara la gloria bélica o que en los años ochenta un conocido guardia forestal de la zona fue asesinado a balazos por unos furtivos al defender a los osos pardos.

"Mi ambición siempre fue quedarme aquí", reflexiona cuando ENCLAVE ODS le pregunta si alguna vez ha tratado de salir de Asturias y aprovechar fuera de España su manejo de los idiomas y sus vastos conocimientos sobre biodiversidad y biología. "Yo no sería capaz de vivir sin estar en contacto con la naturaleza".

Por eso, además de colaborar con organizaciones regionales y observar osos, montó su propia empresa: Trabau Ecoturismo. Un negocio que apuesta por un modelo de desarrollo en el medio rural que, según él mismo, "gira sobre un ecoturismo responsable como eje motriz basado en experiencias turísticas que dan a conocer todos los recursos naturales y culturales auténticos de nuestra tierra".

Quizás esa simbiosis entre "paisaje y paisanaje", así como su dominio del terreno y la cercanía con la gente, es lo que mueve a que quienes viajan a Asturias para observar osos pardos en libertad lo escojan a él como guía, instructor y/o intérprete.

Su equipo, compuesto por profesionales locales con una amplia formación, lleva a los lugareños y turistas a enclaves específicamente seleccionados en plena montaña. A través de potentes telescopios o catalejos y prismáticos encuentran, en las rocosas laderas o en los frondosos bosques, a los tímidos osos pardos, una de las joyas de la corona de la biodiversidad de la cordillera cantábrica. Aunque no siempre hay suerte, la agilidad con la que suelen descubrirlos entre la maleza o sobre una roca es asombrosa: si hay algo a la vista, a aunque sea a kilómetros de distancia, lo localizan en pocos minutos.

El último tixileiro

"Cada vez que me preguntan por la cicatriz digo que peleé con un oso", confiesa Trabau entre risas al preguntarle cómo se hizo su característica marca que le cruza la cara. Nada más lejos de la realidad, ya que lo que casi pudo ser una tragedia no tuvo nada que ver con un animal sino con una técnica artesanal hoy casi extinta: la elaboración de cuencos con madera autóctona asturiana. A sus maestros popularmente se los conoce como 'tixileiros' o 'cunqueiros'.

"Tixileiro es el nombre que se daban a sí mismos los artesanos, ya que hacían unas vajillas de madera llamadas tixelas", añade. A través de maderas autóctonas como la del fresno, el arce, el castaño, el nogal o abedul, los tixileiros elaboraban finos y elegantes cuencos. Hoy se utilizan, principalmente, para beber vino.

El proceso es lento y laborioso. Con un hacha bien afilada el artesano pule los extremos del pequeño tronco de árbol hasta quitarle la corteza. Después lo 'escurna', es decir, le elimina las esquinas hasta convertir la pieza en un bloque circular. Tras este rápido proceso manual pasa el bloque por un torno con pedal a través del cual, lenta y laboriosamente, le da forma a la madera hasta convertirla en un cuenco. Precisamente de ahí viene su nombre más popular: cunqueiro.

Trabau sostiene un cuenco elaborado por él mismo con madera natural David G. Maciejewski El Español

Una técnica que además de ser puramente rural también es sostenible, ya que promueve una economía circular rural en la que todo es aprovechable."Antiguamente la viruta [de la madera] se utilizaba para hacer la cama del ganado. Eso, mezclado con el excremento de la vaca, servía para plantar huertos. Nosotros, por ejemplo, hace unos años hicimos un programa que llamado Nature Watch en el que plantamos árboles con todas estas técnicas. Así cerramos el ciclo: corto un árbol para hacer un cuenco pero con la viruta de ese árbol genero abono suficiente para plantar otros tres. Es una economía circular".

"La clave de la sostenibilidad es la diversificación, porque así se garantiza que no se sobreexplota ningún recurso", continúa Trabau, quien añade que lo que le mueve es "la conciencia de hacer las cosas circulares y más sostenibles."

Fue este oficio hoy olvidado, el de tixileiro o cunqueiro, el culpable de que este popular guía, muy famoso y querido en toda Asturias, casi se quedara ciego."Estaba cortando madera para hacer los cuencos. Tenía una motosierra vieja que no tenía freno de seguridad. Me rebotó, di contra la pared y se vino contra mí. No me quedé ciego de milagro. Esto ocurrió en 2012, cuando yo tenía 20 años. Menuda broma, ¿eh?", expresa mientras, de reojo, observa los montes para no perderse ningún tipo de movimiento.

"Me viene genial para hacer la coña de los osos. Tengo una amiga que hace un tiempo me mandó un casting para una serie que estaba buscando personajes para peleas con espadas. Me respondió que me cogerían seguro aunque sólo fuese de secundario", exclama a carcajada limpia.

