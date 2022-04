De Silicon Valley a Madrid: Luis Prieto acerca el desarrollo sostenible a la capital con el MadBlue

Hace un año, Luis Prieto Moreno (Madrid, 1977) organizó el primer festival sostenible de su ciudad natal: el MadBlue Summit. Y, según él mismo reconoce, fue un éxito: "Levantó bastante admiración en las instituciones, en los patrocinadores y en la gente, en la audiencia".

Y eso que su nacimiento fue más bien accidentado: el primer festival sostenible celebrado en Madrid abrió sus puertas en medio de las restricciones impuestas por la covid-19 y poco después de que la borrasca Filomena, como recuerda, "paralizase la capital, en especial la parte logística, durante un mes". Además, asegura Prieto, "había elecciones a la Comunidad de Madrid, con lo cual había mucho nerviosismo".

Las circunstancias para desarrollar su idea de un encuentro en el que conferencias, música, arte e innovación impulsasen el desarrollo sostenible fueron, sin duda, "adversas". Pero, afirma, "las vencimos porque en el equipo de MadBlue estábamos convencidos de que era necesario poder demostrar que aún en circunstancias adversas se pueden seguir haciendo cosas".

Y es, sentencia, "es mucho mejor actuar que paralizarse". Por eso, este año, a pesar del aumento de los precios y de la crisis energética, han seguido luchando para sacar adelante un MadBlue que pretende llevar al público De Madrid a los océanos, como reza su lema. Porque "el mar está más cerca que el cielo", dice haciendo guiño al famoso eslogan de la capital De Madrid al cielo.

Este año, este "summit de innovación, ciencia, tecnología y desarrollo sostenible" tendrá lugar entre el 22 de abril y el 1 de mayo. Y, como dice su fundador, en él "todo el mundo es bienvenido". Porque es, asegura, el lugar perfecto para "encontrar un montón de información de forma comprensible; aquí no necesitas ser un experto para enterarte de las cosas".

Pregunta: ¿Cómo surge la idea de montar un festival que acerque, con un lenguaje sencillo, el desarrollo sostenible a la gente?

Respuesta: El MadBlue surge por una necesidad personal. Cuando empecé a ver el cambio climático, el calentamiento global y todo lo que se nos venía encima, y cómo las noticias que nos llegaban eran tan tristes y tan frustrantes, pensé que había que comunicar su urgencia de una forma en la que los ciudadanos como yo pudiésemos tener la información de una forma más comprensible, menos dramática y, sobre todo, que nos permitiese tomar decisiones para poder actuar y participar en la solución.

Pero, además, como explica Prieto, el MadBlue busca también dar a conocer ese "montón de innovación, de tecnología, de arte y de vanguardia" que buscan el desarrollo sostenible. Algo que, recuerda, "no nos llega a la mayoría de la sociedad, pero que existe". De ahí que se propusiese hacer que toda esa información llegase "a la mayor cantidad de personas posibles".

De Silicon Valley al MadBlue

Este festival sobre desarrollo sostenible nace, por tanto, de la visión de Prieto, que no sería la misma si no fuese por su experiencia en la meca de la innovación: Silicon Valley. En 2011, este madrileño emprendió un nuevo rumbo profesional: se va a San Francisco (California) para apoyar diferentes proyectos de innovación de start-ups en fase de lanzamiento en el Plug and Play Tech Center de Sunnyvale (Silicon Valley).

Esa época, en la que además lanzó su propia empresa, le enseñó, como él mismo dice, que "si tienes los ojos abiertos en la vida, te vas enterando de las cosas y aprendes a adoptar las mejores prácticas". También, reconoce, consigues ver cómo "otras personas u empresas están haciendo cosas que te llaman la atención, lo que te ayuda a integrar un estilo de vida basado en la naturaleza y en el medio ambiente en tu día a día".

Asegura, además, que fue en San Francisco donde se dio cuenta de que "no hace falta estar de vacaciones para poder tener una vida saludable o para darte un paseo en la naturaleza. Hay muchas cosas en las ciudades que también hay que disfrutar, por eso tienen que estar mucho más orientadas a la naturaleza".

Una de las actividades llevadas a cabo en el MadBlue el año pasado

Así, cuando volvió a España, en 2016, empezó a rondarle la idea de crear un encuentro en el que el medio ambiente fuese el protagonista. En 2019, esta "semillita" en su cabeza se convirtió en el festival Piel de Atún, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz para poner en valor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el cambio climático (ODS 13) y la vida submarina (ODS 14).

Piel de Atún fue "una experiencia piloto". Y a partir de ella evolucionó el MadBlue. "Para poder llegar a más personas, y como soy madrileño, pensé que Madrid sería el lugar perfecto", cuenta. Y admite: "Conozco mi ciudad y sé que en Madrid tenemos un espíritu muy abierto, cosmopolita y se pueden hacer cosas".

La idea de fondo de este festival radica en conseguir que una ciudad como la capital española viva la sostenibilidad, para luego contagiar al resto del territorio. "Vamos a pensar todos los días en el medio ambiente, en nuestros ríos, en las montañas, en los océanos…", anima Prieto.

Y precisamente en esos océanos, que ponen el toque de color (azul) al MadBlue, hace hincapié. Porque, como dice la bióloga marina estaodunidense Sylvia Earle, "si no hay azul, no hay verde; si no hay agua, no hay vida".

