El aprendizaje no depende únicamente de las horas que el alumnado pasa en el aula. También se construye a través de pequeños hábitos que, incorporados de manera progresiva en el día a día, ayudan a desarrollar habilidades fundamentales para el estudio y para la vida.

Las primeras semanas de curso son un momento clave para establecer estas rutinas. Después del periodo de vacaciones, recuperar unos hábitos de trabajo estables permite a los alumnos organizarse mejor, ganar confianza y asumir poco a poco un papel más activo en su propio aprendizaje.

Desde el colegio, estos son los cuatro aspectos fundamentales que se proponen, que pueden marcar una diferencia positiva a lo largo del curso:

Organización: aprender a planificar

La organización es una herramienta esencial para afrontar las responsabilidades escolares con mayor seguridad. Preparar la mochila por la noche, mantener ordenado el material, anotar las tareas pendientes o establecer un horario de estudio, son acciones sencillas que ayudan a los alumnos a comprender cómo gestionar bien su tiempo.

No se trata de que las familias hagan estas tareas por ellos, sino de acompañarlos hasta que sean capaces de realizarlas de forma autónoma. Especialmente con el inicio de curso, disponer de unas rutinas claras facilita que los estudiantes sepan qué deben hacer y cuándo deben hacerlo.

Dar espacio para aprender

La autonomía se desarrolla cuando el alumnado tiene la oportunidad de asumir responsabilidades acordes con su edad y capacidad. Preparar los materiales, comenzar una tarea sin necesidad de supervisión constante o buscar una solución antes de pedir ayuda, son pequeños pasos que contribuyen a fortalecer su confianza.

En este proceso, el papel de las familias es fundamental. Acompañar no significa resolver cada dificultad, sino ofrecer las herramientas necesarias para que cada alumno pueda encontrar sus propias respuestas.

La lectura como hábito

La lectura es otro de los grandes aliados del aprendizaje. Leer con frecuencia contribuye a ampliar el vocabulario, mejorar la comprensión y desarrollar la capacidad de concentración, además de despertar la curiosidad y el interés por descubrir nuevos conocimientos.

Para fomentar este hábito, no es necesario establecer objetivos demasiado exigentes. Reservar cada día un pequeño espacio para la lectura puede ser suficiente para convertirla progresivamente en una actividad integrada en la rutina.

Constancia: avanzar poco a poco

El aprendizaje requiere tiempo y continuidad. Más que buscar resultados inmediatos, es importante ayudar al alumnado a comprender el valor del esfuerzo sostenido y de la práctica diaria.

Estudiar únicamente cuando se acerca un examen o dejar las tareas para el último momento puede generar estrés y dificultar la asimilación de contenidos. Por el contrario, mantener una rutina de trabajo diaria, permite avanzar de forma progresiva y consolidar lo aprendido.

En definitiva, organizarse, asumir responsabilidades, dedicar un tiempo a la lectura y mantener la constancia, son hábitos aparentemente sencillos, pero que pueden tener un impacto significativo en la trayectoria educativa de cada niño.

Estas primeras semanas de curso ofrecen una buena oportunidad para comenzar a construir estos hábitos sin prisas y de manera adaptada a cada edad. Con el acompañamiento coordinado entre familia y colegio, estos pequeños gestos cotidianos pueden convertirse en herramientas que ayuden a los estudiantes a aprender con mayor autonomía, confianza y seguridad.

***Abigail Kay, directora en The English Montessori School (TEMS).