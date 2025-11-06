En un contexto donde la sostenibilidad ya no es opcional, las empresas tienen mucho que aportar al futuro ambiental del planeta, también desde el sector turístico y hotelero. En nuestro caso, hemos decidido asumir este reto con acciones concretas y responsabilidad.

Gracias a la colaboración con Gravity Wave, este año conseguiremos retirar 18 toneladas de plásticos del Mediterráneo. Para nosotros, esto es solo el principio de un esfuerzo que queremos compartir y seguir ampliando.

Trabajar con Gravity Wave va más allá de una acción puntual; forma parte de una visión en la que el turismo y el cuidado del medioambiente deben ir juntos. Creemos que los hoteles, al igual que otros sectores, pueden generar un impacto positivo real con sus acciones diarias. Pero ¿dónde debemos enfocarnos en los próximos años?

Otra meta importante es la reducción de la demanda de energía. Por ejemplo, en Estimar Hotels hemos introducido mejoras de eficiencia en iluminación y climatización, lo que ha supuesto un ahorro notable y una disminución de nuestra huella ambiental. Nos interesa seguir mejorando estos procesos, siempre buscando el equilibrio entre sostenibilidad y calidad.

También jugará un papel fundamental la sensibilización. Queremos que tanto quienes trabajamos en los hoteles como quienes nos visitan comprendan por qué estos temas son importantes. Por eso hay que lanzar iniciativas, compartir información y organizar actividades que inviten a reflexionar y a actuar de forma sostenible en lo cotidiano.

Apostar por proveedores locales y responsables es otra parte importante de nuestro enfoque. Esto no solo ayuda a reducir el impacto del transporte, sino que también apoya a las economías cercanas, fomentando un desarrollo más equilibrado.

Creemos que cada pequeño cambio suma. No buscamos soluciones rápidas, sino una mejora continua, paso a paso, que nos acerque a un turismo más atento y respetuoso. Queremos seguir aprendiendo y colaborando para cuidar tanto el planeta como el Mediterráneo, que representa tanto para nosotros.

Sabemos que alcanzar un mar sin plásticos es una meta ambiciosa y que requiere la implicación de muchas personas y sectores. Seguiremos trabajando, haciendo ajustes cuando sea necesario y aprendiendo de la experiencia.

Por eso, animamos también a todos aquellos que forman parte del sector turístico, así como a la sociedad en general, a sumarse a este gran desafío.

Sabemos que no se trata de un camino fácil: implica compromiso, responsabilidad y un cambio real en la manera en que interactuamos con nuestro entorno. Sin embargo, los beneficios y las satisfacciones que se obtienen al contribuir al cuidado de nuestros océanos son inmensurables.

Proteger los mares no es solo una acción ambiental, sino una inversión en nuestro futuro colectivo. Desde nuestro lugar, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con dedicación, manteniendo siempre una actitud abierta al aprendizaje constante y con el firme propósito de mejorar cada día, por el bien del planeta y de las generaciones que vendrán.

*** Vicente Llorca es director de calidad de Estimar Hotels.