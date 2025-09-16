El sector de la movilidad se enfrenta a grandes desafíos. El crecimiento exponencial del transporte de pasajeros y mercancías, unido a la necesidad de encontrar soluciones más sostenibles, hace que el ferrocarril emerja como el pilar principal sobre el que construir el futuro de la movilidad y siga siendo primordial para la economía en España.

Frente a las dudas que pueden aparecer en estos momentos de inestabilidad geopolítica, estamos siendo testigos de una consolidación en la expansión y modernización en Europa de esta infraestructura estratégica para vertebrar el continente.

Su alta competitividad y naturaleza sostenible frente a otros modelos tradicionales de transporte la hacen indispensable para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

Nuestro país mantiene una posición de privilegio en el panorama europeo, siendo el país que cuenta con la red más extensa de vías para alta velocidad, mientras que a nivel mundial ostenta el segundo puesto después de China. Asimismo, se encuentra entre los países con mayor extensión de red ferroviaria, de distinta índole, del continente.

Cómo conseguir un sector más eficiente

Evitar la infrautilización del ferrocarril es uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector. Para ello, es necesario contar con una estrategia que fomente la inversión en infraestructuras, la colaboración público-privada y la integración multimodal.

Por un lado, se debe continuar invirtiendo en la modernización y expansión de la red ferroviaria para mejorar su fiabilidad y su cobertura.

Esto incluye la renovación de vías, la construcción de nuevas líneas y la mejora de las estaciones, de acuerdo con la Estrategia Indicativa Ferroviaria del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible.

Por otro lado, se precisa de un refuerzo de la colaboración público-privada para potenciar la inversión en digitalización y sostenibilidad, claves para un sector que invierte el 4% de su facturación en I+D y genera más de 30.000 empleos en el país, según la Asociación de la Industria Ferroviaria Española (MAFEX).

Además, son necesarios nuevos marcos de coordinación, planes de acción y espacios de encuentro entre los diferentes agentes que forman el sector para promover el desarrollo de soluciones innovadoras que respondan a los retos del ferrocarril.

Por ejemplo, la CNMC ha destacado la necesidad de aumentar el transporte de mercancías por tren en España, que en la actualidad ronda el 4% del total, frente a la media del 17% de la Unión Europea.

Asimismo, se debe apostar por una integración multimodal que facilite la conexión entre diferentes modos de transporte (autobuses, metros, bicicletas) para que los usuarios puedan combinar fácilmente varios medios de transporte en un solo viaje.

Todos estos puntos de actuación deben tener en cuenta a la sostenibilidad como base de su desarrollo. El ferrocarril es el modo de transporte colectivo con menores emisiones por pasajero, solo el 0,5% del 30% de las emisiones totales de CO₂ del conjunto de medios de transporte, según MAFEX.

La digitalización: clave para desbloquear el potencial del ferrocarril y optimizar la red

La digitalización es el motor para el desarrollo del ferrocarril y, aplicada a vehículos e infraestructuras, es clave para afrontar los retos del sector y poder cumplir las estrategias mencionadas anteriormente por diversos motivos:

En primer lugar, la digitalización nos permite incrementar el nivel de automatización. Impulsada por la IA, el ferrocarril podría aumentar la flexibilidad para manejar los tiempos de viaje, reducir el tiempo de inactividad causado por el mantenimiento y los problemas de personal, e incluso realizar actualizaciones sin afectar en gran medida la operación ferroviaria.

Además, ya existe la tecnología capaz de aumentar hasta un 30% de la capacidad de transporte en la misma red gracias a los sistemas de conducción automática o de asistencia a la conducción.

En segundo lugar, este aumento de la capacidad de la red puede suponer una optimización del mantenimiento.

Con herramientas de mantenimiento predictivo basado en el análisis de datos y la IA, se pueden reducir en un 30% las paradas no programadas en depósitos y un 15% los costes de mantenimiento, garantizando una mayor disponibilidad del sistema y una mayor fiabilidad de los servicios.

Si apostamos por la creación de plataformas digitales abiertas, podríamos conectar a propietarios, operadores y mantenedores de activos ferroviarios en un ecosistema de movilidad integrado, facilitando la optimización del mantenimiento y la maximización del uso de la infraestructura existente.

En tercer lugar, la digitalización es capaz de mejorar la experiencia del pasajero. Gracias a plataformas integrales de gestión, se pueden ofrecer soluciones óptimas para la planificación, reserva y gestión de viajes, que redundan en una movilidad más fluida y accesible para el cliente.

Además, la conectividad mejorada y el uso de software modular en la nube son otros aspectos destacados que benefician tanto a los clientes como a los pasajeros.

Por último, la irrupción de la digitalización en el sector requiere el desarrollo de una estrategia integral de ciberseguridad que sea capaz de hacer frente a las nuevas amenazas que afectan a la seguridad operativa, la eficiencia y la confianza pública, como pueden ser los problemas derivados de la obsolescencia de los sistemas, la programación insegura o el factor humano.

Es necesaria la adopción de normativas específicas, la capacitación del personal, la colaboración con otros actores de la industria y el desarrollo de productos de ciberseguridad diseñados para el entorno ferroviario que dispongan de múltiples capas de protección, para así garantizar que los trenes puedan seguir operando incluso en caso de ataque.

Este es el momento

El sector ferroviario español tiene una oportunidad única para liderar la transformación de la movilidad europea y construir un futuro más respetuoso para las próximas generaciones.

Con una visión estratégica, una apuesta decidida por la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la colaboración de todos los actores, el ferrocarril puede convertirse en el eje vertebrador de la movilidad del futuro en España.

Pero, para ello, es necesario tener en cuenta las premisas comentadas anteriormente y aprovechar oportunidades como el programa Horizonte Europa, que constituye un marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el período 2021-2027, dotado de un presupuesto de 95.517 millones de euros.

Aprovechemos, pues, el momento para impulsar decisivamente el ferrocarril y ofrecer a los viajeros unos desplazamientos seguros, fiables, asequibles y sostenibles.

*** Ricardo Ramos es CEO de Siemens Mobility España y región suroeste de Europa.