La semana pasada vivimos algo extraordinario. El YBS Futur LAB, no fue solo otro evento más: fue una revolución. Durante tres días en Segovia se rompieron los moldes, hackeando el status quo de los congresos tradicionales, reimaginando cómo producir conocimiento y co-crear soluciones.



En un país "con la tasa de desempleo más alta de Europa (27%, según Eurostat)" y frente al "gran desafío" de la despoblación rural, el impulso al autoempleo y el emprendimiento se presentan como elementos clave para el desarrollo económico y social de España, así como para la construcción de un futuro más sostenible e integrador.

Pero YBS Futur LAB fue mucho más que un espacio para hablar; fue un laboratorio vivo que mezcló: Teoría y práctica, alternando ponencias inspiradoras con laboratorios de prototipado ágil.

Una agenda intensa de trabajo, equilibrada con espacios lúdicos, culturales y festivos que fomentaron conexiones reales.

Una metodología rigurosa combinada con una teatralización que hizo la experiencia inmersiva, original y memorable.

Herramientas innovadoras como el Future Thinking, portfolios de innovación abierta y redes de aprendizaje, llevadas a la acción en tiempo real.

Este Futur LAB, organizado por Youth Business Spain (YBS), entidad de referencia mundial que lleva años conectando y potenciando el emprendimiento juvenil y el autoempleo en España, ha sido posible gracias al programa Impulso del ecosistema emprendedor innovador (PIEEI) financiado por la European Union Next GenerationEU, Ministerio de Industria y Turismo, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Escuela de Organización Industrial.

Para el éxito de esta iniciativa ha sido clave la participación de más de 120 profesionales del empleo y desarrollo local, personas emprendedoras, académicos, artista y agentes sociales de ámbito nacional e internacional procedentes de instituciones, empresas, y oenegés de contextos y países tan diversos como Mozambique, Chile, Brasil, Alemania, Inglaterra o Francia.





El YBS Futur LAB se estructuró en torno a siete retos clave que están definiendo el emprendimiento juvenil y rural:

Talento, juventud, habilidades y cultura emprendedora, fomentando un enfoque centrado en el desarrollo de capacidades y liderazgo juvenil. Territorio y reto demográfico, promoviendo soluciones para revitalizar zonas rurales y reconectar a las personas con sus entornos. Interculturalidad y emprendimiento migrante, celebrando la diversidad como motor de innovación social. Revolución digital e inteligencia artificial, explorando cómo estas tecnologías pueden impulsar nuevas economías inclusivas. Emprendimiento social e impacto, para generar cambios positivos y sostenibles en las comunidades. Empresas familiares y relevo generacional, apostando por la continuidad y reinvención en estructuras tradicionales. Medio ambiente y economía circular, integrando la sostenibilidad como un pilar esencial del emprendimiento.

Durante estos tres días se ha logrado mapear 70 buenas prácticas que ya están transformando el emprendimiento rural y juvenil. Han diseñado 40 iniciativas innovadoras, orientadas al futuro y listas para implementarse. Y también han hecho prototipos de 7 proyectos concretos que abordan estos retos clave.



Lo que hizo a YBS Futur LAB realmente distinto fue su capacidad de mezclar aprendizaje con vivencia. La teatralización con un funcionario del Ministerio del futuro que permitió habitar escenarios futuros, tomar decisiones colectivas y conectar emocionalmente con los retos. Esto no fue solo aprendizaje; fue una vivencia transformadora.



Las cuatro ponencias se complementaron de una forma virtuosa, combinando ciencia, ficción, datos, tecnología y emociones. Sara Elder de la OIT en Ginebra destacó que el emprendimiento como solución para la empleabilidad juvenil no solo es una fórmula que funciona, sino que es de las más potentes a nivel mundial. Héctor Paz de Imascono aterrizó desde Miami demostrando en vivo y en directo cómo están impactando las tecnologías en los modelos de negocio del futuro, Álex Rodrigo, director de la Casa de Papel, metió a los participantes dentro de una película guionizando 2044, y José Ariza, compartió la visión que se tiene desde la Oficina de Prospectiva del Gobierno de España, el laboratorio que investiga el futuro de nuestro país.



Para la puesta en marcha de este laboratorio tan innovador, disruptivo y con esas narrativas transformadoras, ha sido esencial contar con grandes aliados como el Ministerio de Industria, La Organización Internacional del Trabajo o empresas como Ecoembes o Teknia Group pero también rodearse de buenos aliados pertenecientes al mundo de las pequeñas y medianas empresas y autónomos tan importantes en el desarrollo económico de nuestro país como el equipo detrás de Hexagonal, con quienes YBS creó este espacio donde la inspiración, la creatividad y la acción se potenciaron mutuamente.

Los participantes de este laboratorio han elaborado y presentado 'La Carta de Segovia, por el futuro del emprendimiento rural y juvenil', un manifiesto que recoge una visión compartida de los principales agentes de apoyo al emprendimiento de nuestro país y los compromisos colectivos para impulsar el emprendimiento juvenil y rural invitando a la acción frente a los desafíos del desempleo juvenil y la despoblación rural.

En ella, se destaca la importancia de potenciar el talento joven, revitalizar los territorios rurales, abrazar la diversidad cultural, liderar la revolución digital, fomentar el impacto social, asegurar el relevo generacional y poner la sostenibilidad y economía circular en el centro. "La Carta no es solo una declaración de intenciones; es un plan de acción para diseñar un futuro más inclusivo, innovador y sostenible. Es una hoja de ruta hacia el cambio" señala Sara Simón, directora general de la Fundación Youth Business Spain, entidad organizadora de este innovador y disruptivo encuentro.

El YBS Futur LAB no terminó en Segovia. Es el principio de un movimiento que reta al modelo tradicional y redefine cómo co-creamos un futuro mejor. Ahora, el reto es convertir todo lo aprendido, diseñado y soñado en acción.



Sara Simón directora general de YBS celebra esta chispa de innovación que quiere no solo marcar un antes y un después en el ecosistema de apoyo al emprendimiento, sino que según indicó dejó dos lecciones claras: El espíritu emprendedor trabajado de manera colectiva trasforma realidades y el futuro no se espera, se diseña.

***Sara Simón es directora general de Fundación Youth Business Spain