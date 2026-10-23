Los Premios Vida reconocen una vez más la solidaridad y el apoyo social a la investigación contra el cáncer

Los Premios Vida han reconocido una vez más la contribución de empresas, medios, colegios, familias, pacientes y campañas solidarias a la investigación oncológica. Entregados por la Fundación CRIS Contra el Cáncer, los galardones celebraron este pasado jueves su XXIII edición.

Entre los proyectos agraciados estuvieron los 592 kilómetros recorridos por un grupo de profesores para recaudar fondos contra el cáncer, Xavier Quesada arreglando 29 jardines por cada año que habría cumplido su hermano Xisco o una empresa destinando la mitad de la facturación de su Grúa Solidaria a la investigación.

Todas estas iniciativas tienen orígenes muy distintos, pero el destino es el mismo. Ayudar a financiar nuevos tratamientos y lograr que lleguen antes a los pacientes.

La gala, celebrada en el Teatro Capitol de Madrid bajo el lema 'Juntos por la Investigación', congregó a cerca de 500 personas. Los reconocimientos fueron entregados por médicos, directores de la entidad, pacientes o familiares de los pacientes, investigadores y profesionales de enfermería vinculados a la fundación.

"La investigación es vida, y cada uno de los que estáis aquí la hacéis posible. Detrás de cada nuevo tratamiento hay investigadores brillantes, y personas que lo han hecho posible con su contribución", señaló Lola Manterola, presidenta y cofundadora de CRIS Contra el Cáncer.

Para la directiva, cuando la ciencia y la sociedad trabajan juntas, los avances pueden llegar antes a los pacientes. "La investigación es supervivencia", asegura.

Rostros y altavoces

Por su colaboración con la fundación y con las familias de niños con cáncer, la actriz Itziar Miranda recibió el premio Amiga CRIS. El galardón se lo entregó María Hernández, madre de Nachete, un paciente de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas con Cáncer Infantil del Hospital Universitario La Paz.

El locutor Tony Aguilar también fue reconocido por su papel al frente del primer concierto Generación CRIS, que reunió a más de 15.000 personas en el Movistar Arena. Nacho, Valentina, Guille y Daniela, pacientes de la misma unidad, fueron los encargados de entregarle el premio.

Los medios de comunicación también fueron reconocidos por los Premios VIDA. En una categoría dedicada a estas entidades, Mediaset España fue distinguida por dedicar su iniciativa '12 meses 12 causas' al esta dolencia en niños. Carlos Sobera recogió el galardón en representación del grupo.

En la misma categoría, Mamen Asencio recibió el galardón por Las Mañanas de RNE, debido a su cobertura del Día Mundial contra el Cáncer de 2025. Completó los reconocimientos Prensa Ibérica por su constante seguimiento de la actividad de la fundación, recogido por su consejero delegado Aitor Moll de manos de Lola Manterola.

Empresas, colegios y familias

Entre las empresas premiadas aparecen Ilunion y Transgruma. Esta última impulsa una grúa solidaria que destina el 50% de su facturación a investigar el cáncer infantil.

Por su parte, la familia Lorente de Nó recibió el premio de Filantropía Privada por acompañar a CRIS desde sus primeros años y fue recogido por la primera socia de la fundación, Pilar Casanova. También fueron reconocidos los voluntarios de la Gala CRIS, una red de jóvenes que hicieron posible que la última edición alcanzara una recaudación récord.

Igualmente, los colegios tuvieron un espacio propio. Los docentes de La Inmaculada Padres Escolapios de Getafe recorrieron 592 kilómetros hasta Castellón de la Plana y reunieron más de 8.000 euros. También fue premiado el CEIP Gonzalo Fernández de Córdoba, junto a La Tribu de Lucía.

La gala también coincide con el décimo aniversario del programa escolar #MuéveteContraElCáncerInfantil, que cuenta con más de 1.000 colegios e institutos participantes.

Otra iniciativa educativa, 'Enamórate de la Investigación', ha llegado a más de 300 centros en sus tres primeras ediciones. Entre las campañas reconocidas figuran el Mercadillo Solidario de Noia, que recaudó más de 22.000 euros para investigar el cáncer de mama metastásico.

Charo Izquierdo, directora de Magas, junto a Xavier Quesada, '29 jardines por Xisco', durante la gala de los Premios Vida. Cedida

También figura '29 jardines por Xisco', una campaña de Xavier Quesada dedicada para honrar a su hermano, fallecido por un cáncer de páncreas, arreglando tantos jardines como años que habría cumplido. Recibió el galardón de manos de la directora de Magas, Charo Izquierdo.

Uno de los momentos centrales y más emotivos de la ceremonia fue el homenaje a Pepe Monge, un paciente que convirtió su experiencia en una despensa pública de la investigación.

Diagnosticado de mieloma múltiple en 2018, Monge llevó la bandera de CRIS desde el Kilimanjaro hasta el Aneto y trasladó la voz de los pacientes al Congreso de los Diputados, al Senado y a la Asamblea de Madrid. Su hija Carlota recogió el Premio VIDA en la categoría de Familia.

Esta misma categoría reconoció a Noelia González, madre de Ares, fallecido en marzo de 2025 a causa de un meduloblastoma. Desde Valencia, continúa colaborando para que las nuevas opciones terapéuticas puedan llegar a otros niños.