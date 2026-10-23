L'Oréal-UNESCO amplía hasta el 10 de noviembre sus premios para jóvenes investigadoras

Las investigadoras interesadas en participar en la XXI edición de los Premios a la Investigación L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science' dispondrán de más tiempo para presentar sus candidaturas.

L'Oréal Groupe España y la UNESCO han ampliado el plazo hasta el próximo 10 de noviembre. La convocatoria terminaba inicialmente el 19 de octubre, pero ambas organizaciones han decidido extenderla para facilitar la participación de más centros y científicas.

En total, se concederán cinco premios dotados con 15.000 euros brutos cada uno. La financiación se entregará a centros de investigación públicos o privados situados en España que presenten proyectos liderados por mujeres investigadoras.

Los trabajos seleccionados deberán desarrollarse en España durante 2027 y 2028, o en alguno de esos dos años. Las candidaturas pueden presentarse a través de la plataforma oficial del programa.

La edición

Esta edición estará dedicada exclusivamente a las Ciencias Físico-Matemáticas, la Tecnología y las Ingenierías, disciplinas en las que la presencia femenina continúa siendo menor.

Los proyectos deberán acreditar su calidad científica, capacidad de innovación y posible retorno para la sociedad. El jurado también tendrá en cuenta que incorporen la perspectiva de género cuando resulte relevante para la investigación.

Además del contenido de los trabajos, se valorará la actividad realizada por cada centro para apoyar la carrera de sus investigadoras y difundir la aportación de las mujeres a la ciencia.

Presentación

La convocatoria está dirigida a proyectos liderados por investigadoras nacidas en 1987 o después. Este límite de edad podrá ampliarse un año por cada hijo.

Las candidatas deberán contar con un contrato de investigación durante el periodo en el que se desarrolle el proyecto. No podrán ocupar una plaza permanente ni ser funcionarias de carrera.

Entre los requisitos también figura haber obtenido un doctorado relacionado con el área de investigación al menos cuatro años antes. Asimismo, deberán haber realizado una estancia predoctoral o posdoctoral de dos años como mínimo en un centro distinto al de origen.

Las aspirantes tendrán que encontrarse en una fase inicial de su carrera como investigadoras independientes o responsables de un grupo. También deberán acreditar un mínimo de cinco publicaciones científicas situadas en el primer cuartil de su área y aparecer en ellas como primeras o últimas autoras.

Una vez cerrado el plazo, una comisión técnica revisará las candidaturas y comprobará que cumplen las condiciones de la convocatoria. Los proyectos que superen esta primera fase serán evaluados posteriormente por un jurado científico independiente.