Las becas de la Fundación 'la Caixa' llevan a la universidad a más de 300 jóvenes, rompiendo la barrera económica

Beneficiarios de estas becas posan en el evento organizado por Fundación "la Caixa" en Barcelona. Cedida

Llegar a la universidad debería ser siempre la consecuencia natural del esfuerzo, la constancia y el talento.

Sin embargo, la realidad económica de muchas familias levanta con demasiada frecuencia muros que truncan el camino de miles de estudiantes con expedientes académicos excelentes.

En España, las cifras hablan por sí solas: cerca de uno de cada cuatro alumnos universitarios necesita apoyo económico para poder costear y sacar adelante sus estudios, según los datos correspondientes al curso 2025-2026 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Es en esta encrucijada donde intervienen iniciativas concebidas para nivelar el terreno de juego, asegurando que el código postal o la cuenta bancaria no supongan un freno al talento.

Igualdad de oportunidades

Desde su puesta en marcha en el año 2021, el programa de becas de grado de la Fundación 'la Caixa' ha trazado una línea de acción muy clara: facilitar el acceso y garantizar la permanencia en el entorno universitario a jóvenes con un enorme potencial, pero con rentas bajas.

A lo largo de estos últimos seis años, esta red de apoyo ha logrado cambiar la vida de 315 estudiantes, permitiéndoles sentarse en las aulas de las facultades en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros.

Para conmemorar este esfuerzo colectivo, Barcelona ha sido escenario de un emotivo encuentro presencial. En esta ocasión, un grupo de cincuenta de estos estudiantes ha tenido la oportunidad de compartir sus experiencias vitales y académicas con el presidente de la Fundación, Isidro Fainé.

Una nueva generación

Durante la reunión, Fainé ha querido subrayar el sentido último de esta iniciativa y ha destacado el orgullo que supone para la institución acompañar a esta nueva generación.

"El programa de becas de grado refleja claramente el propósito de nuestra acción social: trabajamos para dar oportunidades a las personas con el objetivo de que puedan desarrollar plenamente su potencial. Los becarios de grado son uno de los mejores ejemplos del poder transformador de la educación y de la importancia de la equidad social para construir un futuro mejor para todos".

"Estoy convencido de que, gracias a su esfuerzo y a su talento, y con el acompañamiento de la beca de la Fundación 'la Caixa', estos estudiantes ejemplares lograrán alcanzar objetivos que ahora mismo ni pueden imaginar", aseguraba. También ha manifestado que los logros de estos jóvenes serán también los del conjunto de la sociedad".

Un impulso académico

Este programa entiende la etapa universitaria de una forma integral. Para que los alumnos puedan centrarse exclusivamente en los libros y las prácticas, sin la asfixiante presión de tener que buscar empleos para subsistir, la entidad les proporciona una mensualidad que hace posible su dedicación a tiempo completo.

Además de este importante respaldo, los jóvenes reciben una ayuda inicial imprescindible para adquirir el material y el equipamiento informático necesarios. También cuentan con dotaciones complementarias destinadas a estancias internacionales y cursos de idiomas, herramientas indispensables hoy en día.

No obstante, más allá de la cuestión económica, el éxito de este modelo radica en su factor humano. Durante los cinco días que duró la cita en Barcelona, los universitarios se sumergieron en un programa intensivo de formación.

A través de sesiones presenciales, adquirieron habilidades transversales clave para su futura inserción laboral: trabajo en equipo, inteligencia colectiva, resiliencia y gestión del estrés, culminando con un taller dedicado a perder el miedo a hablar en público.

Finalmente, para asegurar que nadie se quede atrás ante las dudas que siempre surgen en la universidad, la entidad mantiene una relación cercana con cada uno de ellos a través de un programa de orientación y mentoría.