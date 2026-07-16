La OEI amplía su programa de movilidad artística con 20 becas para creadores iberoamericanos

Después de una exitosa primera convocatoria, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha lanzado la segunda edición del programa Laçzos Artísticos, que concederá 20 becas de movilidad internacional para artistas iberoamericanos y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

La convocatoria incorpora nueve ayudas más que en la edición anterior y suma tres becas específicas para jóvenes creadores de entre 18 y 30 años residentes en países africanos de lengua portuguesa y Timor Oriental.

Las ayudas, que constan de un máximo de 2.250 euros cada una, financiarán los desplazamientos necesarios y seguros para desarrollar proyectos de artes visuales, escénicas, de calle o interdisciplinares.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre y la inscripción está disponible a través de la web de la propia OEI.

El programa, desarrollado junto a la Dirección General de las Artes de Portugal (DGARTES), Camões y El Corte Inglés, fue creado en 2025 con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimientos, la creación de redes de trabajo y la difusión de proyectos culturales en el espacio iberoamericano y lusófono.

Sin embargo hay un objetivo más principal que nació años antes de la primera edición; promover la movilidad internacional de artistas y reforzar la cooperación cultural entre Iberoamérica y los países de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Poster Lazcos Segunda Edición. OEI

El programa Laçzos Artísticos nació a raíz del acuerdo suscrito en 2023 entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Dirección General de las Artes de Portugal (DGARTES) durante el VIII Congreso Iberoamericano de Cultura.

Las ayudas están dirigidas a mayores de 18 años pero no tienen que estar necesariamente desarrollando una actividad artística profesional. Con tal de que estén vinculados a entidades culturales y el proyecto se lleve a cabo fuera de su país de residencia se pueden presentar.

Los trabajos podrán enmarcarse en disciplinas como las artes visuales —arquitectura, fotografía, diseño o nuevos medios—, las artes escénicas, las artes de calle o proyectos interdisciplinares.

En la primera convocatoria se concedieron once becas que permitieron desarrollar proyectos en Brasil, Cabo Verde, Chile, Perú, Portugal y Santo Tomé y Príncipe.

Los artistas beneficiarios procedían de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Mozambique y Portugal, y trabajaron en ámbitos como la danza, la fotografía, la música, las artes de calle, el circo y otras disciplinas interdisciplinares.

Con la ampliación hasta las 20 ayudas en esta segunda edición, el programa busca reforzar las oportunidades de movilidad internacional para los creadores iberoamericanos y lusófonos, coincidiendo además con la conmemoración del 30º aniversario de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).