Iberoamérica convoca a su comunidad científica para la VII Noche de los Investigadores centrada en la era cuántica

La ciencia y la tecnología volverán a tomar el pulso de la sociedad en una nueva muestra de cooperación internacional.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha anunciado la apertura oficial del plazo de inscripción para participar en la VII Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s.

Instituciones, universidades y centros de desarrollo tecnológico tienen hasta el próximo 30 de julio para postular sus iniciativas y formar parte de un tejido de divulgación sin precedentes en la región.

El macroevento, consolidado firmemente como la principal vitrina científica del continente, se celebrará los días 25 y 26 de septiembre.

En esta ocasión, la cita desplegará de forma paralela centenares de actividades en múltiples países, buscando tender puentes directos entre los laboratorios y la ciudadanía, poner en valor el rol de los profesionales de la investigación y sembrar nuevas vocaciones científicas entre el público más joven.

La vanguardia tecnológica

La presente edición pondrá el foco en las disrupciones que están reconfigurando el panorama del conocimiento global: la inteligencia artificial y el potencial transformador de la computación cuántica.

A través de una robusta agenda integrada por ponencias, talleres experienciales, demostraciones prácticas, exposiciones guiadas y juegos interactivos, las entidades participantes desvelarán las oportunidades y los desafíos éticos, económicos y ambientales de estas tecnologías.

Los contenidos abordarán desde el procesamiento masivo de datos mediante algoritmos avanzados hasta el entrenamiento optimizado de modelos predictivos.

El propósito fundamental es acercar a públicos de todas las edades soluciones tecnológicas nacidas en entornos iberoamericanos para dar respuesta a emergencias globales y consolidar el camino hacia un desarrollo sostenible.

Perú toma el testigo

La gran inauguración institucional de esta séptima edición tendrá su sede en Perú, que ejercerá como país anfitrión de la gala de apertura.

Este acto de lanzamiento se materializará en estrecha colaboración con el proyecto GLOPOL, marcando el inicio de unas jornadas integradas en el ecosistema de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid, un consolidado programa liderado por la Fundación Madri+id que ya suma el respaldo de más de 300 instituciones aliadas.

Como principal novedad para este año, la estructura organizativa incorpora la categoría especial Investigador@s OEI.

Esta sección estará orientada a visibilizar y proyectar las trayectorias de aquellos académicos e impulsores de la innovación cuyo desarrollo profesional ha sido potenciado por fondos y plataformas de la organización, tales como el programa FORCYT (orientado a robustecer los sistemas de ciencia en América Latina), la red ENERGYTRAN, el programa de becas Paulo Freire Plus o el certamen Hilando Ciencia.

Asimismo, la Red Iberoamericana de Patrimonio Universitario ganará una notable presencia en esta edición.

Diversos museos universitarios pertenecientes a esta alianza dinamizarán la agenda cultural colectiva, aportando un valor histórico esencial y exponiendo la evolución patrimonial de la ciencia y la academia en la comunidad iberoamericana.

Las universidades, institutos de investigación y colectivos sociales interesados en formar parte de la programación oficial de la VII Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s disponen hasta el 30 de julio para formalizar la presentación de sus proyectos de divulgación.

Las propuestas deben enviarse a través de la plataforma digital oficial habilitada por la secretaría técnica de la OEI.