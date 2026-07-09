Ecovidrio y Hostelería de España lanzan el primer curso gratuito sobre sostenibilidad y gestión de residuos en el sector

Como resultado del creciente peso de la sostenibilidad en el sector hostelero y de las nuevas exigencias regulatorias en materia de residuos y economía circular, Ecovidrio y Hostelería de España han puesto en marcha el primer curso online, gratuito y certificado de sostenibilidad y gestión de residuos específicamente diseñado para profesionales de la hostelería.

La iniciativa pretende facilitar a bares, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos del canal Horeca conocimientos y herramientas prácticas para incorporar criterios de sostenibilidad en su actividad diaria, mejorar la eficiencia de sus procesos y reforzar la competitividad de sus negocios.

El programa está disponible a través del Campus de Hostelería de España y está abierto a cualquier profesional del sector que desee ampliar su formación en este ámbito.

El itinerario formativo está compuesto por cuatro módulos interactivos de aproximadamente 30 minutos de duración cada uno y aborda algunos de los principales retos ambientales a los que se enfrenta actualmente la hostelería. La propuesta combina contenidos teóricos y prácticos orientados a facilitar su aplicación inmediata en los establecimientos.

El primer módulo ofrece una introducción a la sostenibilidad en el canal Horeca, analizando su impacto sobre el negocio y el papel del sector como agente impulsor del cambio hacia modelos más responsables.

El segundo se centra en la prevención, separación y correcta gestión de residuos como envases de vidrio, envases ligeros, papel y cartón. El tercero aborda la gestión de aceites usados y residuos orgánicos, mientras que el cuarto está dedicado a la eficiencia energética e hídrica.

Cada una de las píldoras formativas incorpora datos y tendencias del sector, contenidos especializados en formato vídeo y podcast, actividades de autoevaluación y recomendaciones prácticas orientadas a su implementación en el día a día de los negocios.

Además, los participantes tendrán acceso a listas de verificación, guías de buenas prácticas y un glosario de términos técnicos para facilitar la puesta en marcha de las medidas propuestas.

La formación también busca ayudar al sector a adaptarse al nuevo marco normativo en materia de residuos y economía circular.

Primera formación online gratuita y certificada en sostenibilidad y gestión de residuos. Cedida

En los últimos años se han aprobado diferentes regulaciones que introducen nuevas obligaciones para las empresas hosteleras, entre ellas la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el Real Decreto 1055/2022, de envases y residuos de envases.

Para acceder al curso, los usuarios únicamente deberán registrarse en la plataforma del Campus de Hostelería de España. Una vez completado el itinerario formativo, podrán descargar un certificado digital que acredita la realización del curso y los conocimientos adquiridos en materia de sostenibilidad.

Desde Ecovidrio destacan el papel estratégico de la hostelería en el avance hacia la economía circular, especialmente en lo relativo a la gestión de los envases de vidrio.

Según datos de la entidad, en el sector hostelero se generan cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso que se ponen en el mercado, lo que convierte a estos establecimientos en actores clave para alcanzar los objetivos de reciclaje establecidos por la normativa.

Sandra Anguiano, directora de Asuntos Públicos de Ecovidrio, señala que la formación responde tanto a la creciente demanda de consumidores que reclaman establecimientos más comprometidos con el medioambiente como a la necesidad de acompañar al sector en su adaptación a los nuevos retos regulatorios.

Además, subraya que la sostenibilidad y la correcta gestión de los residuos constituyen ya una ventaja competitiva para los negocios.

Por su parte, Juanjo Muñoz, responsable de proyectos de Hostelería de España, destaca que la sostenibilidad se ha convertido en un elemento estratégico para el presente y el futuro del sector y considera fundamental que los profesionales dispongan de herramientas accesibles y adaptadas a la realidad de sus establecimientos.

La iniciativa se suma a la colaboración que ambas entidades mantienen desde hace años para impulsar la circularidad en la hostelería.

El I Barómetro de Sostenibilidad de la Hostelería, elaborado conjuntamente y presentado el pasado año, refleja que el 80% de los establecimientos españoles ya aplica medidas para una correcta gestión de los residuos y sitúa el índice global de sostenibilidad del sector en 76,44 puntos sobre 100.

No obstante, el informe también identifica desafíos pendientes, como la mejora en la gestión de la fracción orgánica, el impulso a la eficiencia hídrica y la reducción de las barreras económicas y administrativas asociadas a la transición sostenible.