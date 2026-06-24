Alianza municipal por la economía circular: así es la estrategia para transformar la recogida de vidrio en España

Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP, y José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio durante la renovación de su acuerdo. Ecovidrio

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Ecovidrio han sellado la renovación de su acuerdo marco de colaboración. El principal propósito de esta firma es reforzar la alianza estratégica existente e impulsar la transformación de la gestión municipal de los residuos de envases de vidrio en el territorio nacional.

Esta unión se consolida como un paso adelante indispensable en la construcción de un modelo de gestión mucho más eficiente, transparente y plenamente orientado a resultados. Para lograrlo, la colaboración institucional y el conocimiento técnico se sitúan como las piezas angulares para avanzar hacia una economía circular real.

El acuerdo se ha formalizado en la sede de la federación. En el acto han participado el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el director general de Ecovidrio, José Manuel Núñez-Lagos Bau, evidenciando el compromiso de ambas entidades en la consecución de los ambiciosos retos medioambientales fijados.

Retos europeos en la gestión local

La urgencia del nuevo marco radica en superar las estrictas metas de reciclaje dictadas por la Unión Europea para 2030. Estas normativas comunitarias establecen la obligación de alcanzar una tasa del 75% en envases de vidrio, además de exigir que el reciclaje global de los residuos municipales llegue al 60%.

Para alcanzar estos indicadores, el documento contempla la organización de una jornada participativa orientada de forma específica a la mejora de la recogida de residuos. Esta iniciativa busca generar un listado de soluciones prácticas y útiles que sirvan de guía para todos los agentes implicados en las administraciones locales.

En dichos encuentros de trabajo, se abordarán aspectos esenciales como las ordenanzas de separación en origen, la corresponsabilidad en la gestión urbana y el uso óptimo de recursos disponibles. Asimismo, se incidirá notablemente en la mejora de la comunicación pública para trasladar con éxito los beneficios del reciclaje a la ciudadanía.

La estrategia conjunta se complementa con un ciclo de seminarios y formaciones online dotados con contenidos eminentemente técnicos que serán aportados por Ecovidrio. Estas sesiones formativas se diseñarán en estrecha combinación con la difusión de diversos casos de éxito que ya han sido desarrollados por diferentes municipios españoles.

De hecho, el pasado 27 de abril se llevó a cabo el primer encuentro digital de este ciclo formativo. La sesión contó con la asistencia de un centenar de representantes institucionales y se centró en analizar detalladamente el marco jurídico actual que regula de forma directa las ordenanzas municipales sobre residuos.

Durante esa jornada inaugural, los expertos expusieron diversos casos prácticos vinculados a la optimización de la recogida selectiva en épocas de alta presencia turística. Estas propuestas normativas identificaron soluciones eficaces que resultan directamente aplicables tanto por los propios ayuntamientos como por los establecimientos hosteleros del canal HORECA.

Dando continuidad a la planificación, el próximo viernes 26 de junio a las 10:00 horas se celebrará el segundo seminario web técnico. Este encuentro virtual llevará por título 'Estrategias locales para lograr una efectiva separación de residuos en origen' y profundizará en las herramientas de gestión municipal.

La cita telemática contará con la intervención destacada de un experto perteneciente a la Cátedra de Economía Circular del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Rey Juan Carlos. Su ponencia abordará la necesaria perspectiva jurídica que los municipios deben adoptar para garantizar la viabilidad de sus proyectos medioambientales.

Asimismo, dos representantes municipales participarán de forma activa compartiendo las experiencias de sus localidades. Detallarán las medidas normativas y organizativas implementadas sobre el terreno, sirviendo de ejemplo sobre cómo asegurar una separación eficaz en origen dentro de entornos urbanos complejos y demográficamente diversos.

Este ambicioso programa de capacitación técnica culminará con el desarrollo de una tercera sesión de trabajo. El objetivo de esta última convocatoria es consolidar una biblioteca permanente de recursos pedagógicos audiovisuales que estará a disposición de todos los entes locales asociados a la federación de municipios.

La aportación operativa de Ecovidrio resulta fundamental al ser el único sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor especializado en este material. Su labor diaria gestionando la recogida selectiva sobre el terreno le otorga un conocimiento profundo sobre las mejores estrategias que los municipios deben desplegar en la actualidad.

A este respecto, Martínez-Sicluna ha remarcado que el convenio representa una gran oportunidad para dotar a las entidades locales de herramientas útiles en la gestión de residuos. Asimismo, ha afirmado que la formación y los encuentros previstos constituyen el camino idóneo para convertir las buenas prácticas en pautas habituales.

Por último, Núñez-Lagos ha valorado positivamente la renovación al considerar que permite acelerar la transformación del modelo de gestión local. El director general de Ecovidrio ha destacado la importancia de escalar soluciones eficientes y coordinadas que estén alineadas rigurosamente con las exigencias normativas dictadas por Europa.