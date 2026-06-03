El periodismo se consolida como motor imprescindible para erradicar los accidentes de tráfico en España

En menos de 40 años, España ha reducido los siniestros viales en un 80%.

La Fundación Línea Directa ha entregado en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid los galardones de la XXIII edición de su Premio Periodístico de Seguridad Vial. El certamen consolida su éxito tras recibir más de 2.200 candidaturas de profesionales de toda España. La ceremonia reunió a multitud de representantes institucionales y expertos del sector.

El periodismo ejerce como un motor esencial de concienciación social en la movilidad actual. La gala, que estuvo conducida por la conocida presentadora Sandra Golpe, sirvió para ensalzar este compromiso informativo. Los trabajos galardonados destacan por su rigor y su capacidad para impactar en los hábitos ciudadanos.

En la categoría de Prensa Escrita y Medios Online, el periodista galardonado fue Sergio Amadoz. Su reportaje para El Motor-El País analiza las implicaciones socioeconómicas de la seguridad en el sector automovilístico. Bajo el revelador título "¿Morir en un siniestro vial es una cuestión de clase?", abre un debate fundamental.

Álvaro Gómez, profesional de Onda Cero Segovia, se alzó con el triunfo en la modalidad de Radio. El jurado reconoció su pieza titulada "Peligro: animales en el asfalto", que aborda una problemática recurrente en la periferia. Su enfoque social y el análisis de los riesgos rurales resultaron determinantes para el fallo.

Por su parte, la periodista Sandra Mir obtuvo la victoria en la categoría audiovisual de Televisión. Su labor en Noticias Cuatro profundizó en los peligros de las tecnologías modernas durante la conducción. El trabajo detalla cómo manipular las pantallas de los coches supone una grave fuente de distracción al volante.

Cada uno de los ganadores de estas tres categorías principales recibió una dotación de 10.000 euros netos.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, presidió un jurado compuesto por grandes personalidades empresariales y de la comunicación. Entre los vocales figuraban nombres como Mirenchu del Valle o María Dolores Dancausa. Todos ellos valoraron especialmente el enfoque social y la calidad informativa de las obras.

Durante su intervención institucional, Patricia Ayuela, Consejera Delegada de Línea Directa Aseguradora, aportó datos clave sobre la evolución de la siniestralidad. Ayuela recordó que, en menos de 40 años, España ha reducido los siniestros viales en un 80%.

No obstante, la directiva advirtió de que ahora llega el reto más complejo para la sociedad. "Nos toca lo más difícil, que es acabar con el 20% restante", afirmó de forma contundente. Para ello, resulta indispensable el papel activo de los medios y de las administraciones públicas.

Ayuela insistió en que se necesita que el periodismo siga situando la seguridad vial entre los asuntos relevantes. Asimismo, exigió que la Administración adopte medidas decididas y las asociaciones sigan implicadas. El objetivo común debe ser, según sus palabras, acabar con tanto sufrimiento innecesario en las carreteras.

La gala también contó con la participación de la deportista granadina Ana Alonso. La esquiadora, doble medallista en los últimos Juegos Olímpicos de invierno, relató su dura experiencia personal. Alonso sufrió un grave atropello poco tiempo antes de la gran cita competitiva internacional.

A pesar de sufrir una grave rotura de ligamentos, la deportista decidió no someterse a quirófano. Gracias a una planificación médica especial, no solo participó, sino que subió al podio olímpico. Su testimonio ejemplificó la superación ante la adversidad tras un siniestro vial.

El evento sirvió además para otorgar el Premio Solidario de Seguridad Vial, dotado con 10.000 euros. El reconocimiento recayó en la Red de Ciudades que Caminan por su labor social. Esta asociación agrupa a municipios españoles para convertir a los viandantes en protagonistas del espacio urbano.

Finalmente, la organización concedió, a título póstumo, su Premio Honorífico al veterano periodista Fernando Ónega. La fundación quiso destacar de este modo su trayectoria profesional ejemplar. Su talante moderado y conciliador se definió como un legado totalmente inspirador para afrontar los desafíos actuales.

Nacida en el año 2014, la Fundación Línea Directa es una institución sin ánimo de lucro. Su meta principal es impulsar iniciativas de concienciación orientadas a construir una sociedad mejor. Con este certamen, reafirman su alianza histórica con el periodismo para erradicar la accidentalidad vial.