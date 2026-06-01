La OEI y Magnum Photos se alían para retratar la educación que transforma comunidades en Iberoamérica

La propuesta emplea la narrativa visual para destacar el impacto directo de los proyectos cooperativos. OEI

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la prestigiosa agencia internacional Magnum Photos han lanzado de manera conjunta la iniciativa “Aprender transforma”. Una alianza estratégica orientada a visibilizar, mediante la fotografía documental, el impacto real de la cooperación en Iberoamérica.

El proyecto coincide con el segundo aniversario de la concesión de los Premios Princesa de Asturias 2024, donde ambas entidades fueron reconocidas. La OEI recibió el galardón de Cooperación Internacional y Magnum el de la Concordia. Ahora, unen sus fuerzas para captar historias humanas capaces de remover a la sociedad.

La iniciativa se enmarca dentro del firme compromiso de la OEI con la promoción activa de la educación, la ciencia y la cultura. Estas disciplinas son entendidas como los pilares esenciales para el desarrollo sostenible de toda la región, buscando generar un impacto positivo y duradero.

Por su parte, Magnum Photos aporta su histórica misión de custodiar y transmitir fielmente el testimonio de los acontecimientos globales más relevantes. A través de la fuerza de la imagen, la agencia busca elevar la conciencia de la humanidad y retratar realidades que merecen ser contadas.

Así, este programa propone una aproximación basada en la narrativa visual para destacar el impacto directo de los proyectos cooperativos. Las imágenes se centran en la vida cotidiana de las personas y en el necesario fortalecimiento de las diversas comunidades locales dentro de la geografía iberoamericana.

El proyecto reúne el trabajo de cinco fotógrafos de la agencia, que han documentado sobre el terreno diversas iniciativas impulsadas por la organización. Estas intervenciones se localizan en diferentes contextos de Argentina, Brasil, Honduras, México y la frontera común existente entre España y Portugal.

En Argentina, la fotógrafa Alessandra Sanguinetti se ha centrado en un proyecto de formación profesional e inserción laboral en Buenos Aires. Su trabajo retrata a mujeres en contextos de alta vulnerabilidad que participan activamente en iniciativas productivas de un marcado carácter colectivo.

Por su parte, Cristina de Middel ha viajado hasta Salvador de Bahía, en Brasil, para retratar la labor del Archivo Municipal. Este espacio, integrado en el complejo cultural que gestiona la propia OEI, vincula sus actividades documentales con la preservación de la memoria histórica local.

En la frontera hispanoportuguesa, concretamente en la zona de la Raya, Lúa Ribeira ha documentado la experiencia de las denominadas 'Escuelas de frontera'. Un proyecto educativo que promueve con éxito la interculturalidad, el diálogo y la convivencia lingüística cotidiana entre las comunidades de ambos países.

Asimismo, Thomas Dworzak se ha trasladado al municipio hondureño de Cantarranas para captar un proyecto integral ejecutado junto a la alcaldía. La propuesta articula de forma precisa educación, cultura y emprendimiento local como herramientas clave para el desarrollo socioeconómico y la cohesión social.

Finalmente, Yael Martínez enfocó sus lentes en la zona mexicana de Durango, retratando una iniciativa de formación docente y transformación digital. Esta propuesta busca ampliar las oportunidades educativas en contextos rurales e indígenas históricamente muy castigados por la lacra del narcotráfico.

“Aprender transforma” se materializará en un cuidado libro fotográfico que recogerá todo este valioso trabajo en formato físico y online. Además, se pondrá en marcha una ambiciosa campaña digital de alcance regional que incluirá un concurso abierto a la participación ciudadana este próximo mes de julio.

Las imágenes seleccionadas formarán parte de una exposición museística en el histórico edificio de San José de los Caracciolos, en Alcalá de Henares. Esta muestra premium podrá visitarse en la universidad de la ciudad madrileña a finales de 2026, antes de iniciar su recorrido itinerante por Iberoamérica.

De forma paralela al circuito expositivo y editorial, toda la evolución de esta alianza visual se compartirá en las plataformas virtuales. La ciudadanía podrá seguir de cerca las distintas historias de superación a través de las redes sociales oficiales de la OEI.