Fundación Cantabria Labs y Cruz Roja en Cantabria sellan una alianza para reforzar la inclusión social

La Fundación Cantabria Labs y Cruz Roja en Cantabria han formalizado un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover iniciativas conjuntas centradas en la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la participación activa en la comunidad.

La alianza consolida una línea de actuación compartida basada en la cooperación entre entidades y en el desarrollo de proyectos que respondan a necesidades sociales concretas.

El acto de firma contó con la presencia de Alfonso Jiménez, director de la Fundación Cantabria Labs, y de Javier Fernández Dosantos, presidente autonómico de Cruz Roja en Cantabria. Ambos representantes coincidieron en subrayar el valor estratégico de las alianzas como instrumento para abordar los desafíos sociales desde una perspectiva integral y coordinada.

El acuerdo establece un marco de trabajo que permitirá impulsar proyectos y actividades dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas, con especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Entre las principales líneas de actuación se contemplan el desarrollo de acciones sociales específicas, la organización de actividades divulgativas y comunitarias, así como la puesta en marcha de nuevas iniciativas alineadas con los objetivos y capacidades de ambas organizaciones.

Durante su intervención, Jiménez destacó que "la colaboración entre ambas instituciones demuestra que el impacto social se construye sumando. Compartir capacidades, experiencia y conocimiento nos permite llegar más lejos y ofrecer respuestas más completas, ajustadas a las necesidades reales de las personas".

En la misma línea, Fernández Dosantos señaló que "este acuerdo refuerza nuestro compromiso con el trabajo en red, clave para abordar los retos sociales desde una perspectiva integral".

La firma de este convenio se enmarca en la estrategia de la Fundación Cantabria Labs de ampliar su red de alianzas institucionales, consolidando un modelo de actuación basado en la cooperación y en el desarrollo de iniciativas con impacto sostenido en el tiempo. Este enfoque busca optimizar recursos, generar sinergias y reforzar la eficacia de las intervenciones sociales.

Ambas entidades ya han colaborado previamente en diversas iniciativas, lo que ha permitido sentar las bases de esta alianza formal. Entre los proyectos desarrollados destaca la participación de personas procedentes de Cruz Roja en el programa Sopla que Quema sénior, integrado en el Programa de Salud para la Tercera Edad de la Fundación Cantabria Labs.

Esta iniciativa utiliza la cocina como herramienta práctica para fomentar la autonomía personal, reforzar habilidades cotidianas y generar espacios de interacción social entre personas mayores.

El proyecto se orienta a promover un envejecimiento activo, facilitando que los participantes mantengan su independencia y se mantengan conectados con su entorno. A través de actividades prácticas, se busca no solo mejorar hábitos de vida, sino también combatir el aislamiento social y fortalecer redes de apoyo comunitario.

A esta línea de trabajo se suma la colaboración en la campaña El Juguete Educativo, presentada en el Centro de Formación y Empleo José Antonio Matji. En este contexto, se habilitó un espacio como punto de recogida de juguetes, contribuyendo a facilitar el acceso a recursos educativos y lúdicos para menores en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo firmado refuerza, por tanto, una relación ya existente entre ambas entidades y abre la puerta a nuevas iniciativas conjuntas que prioricen el bienestar social y la cohesión comunitaria.

La colaboración se plantea como un instrumento clave para articular respuestas más eficaces y sostenibles ante los retos sociales actuales, mediante un enfoque que combina proximidad, conocimiento del territorio y capacidad de acción compartida.