La OEI impulsa 'Compigotes, exploradores de buenos gestos' para fomentar la convivencia en las aulas iberoamericanas

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha lanzado la campaña 'Compigotes, exploradores de buenos gestos', una iniciativa educativa destinada a promover la convivencia y la educación en valores en los centros escolares de Iberoamérica.

El proyecto pone a disposición de las escuelas un conjunto de recursos didácticos gratuitos y editables que buscan reforzar actitudes positivas entre el alumnado de educación primaria mediante actividades lúdicas y participativas.

La propuesta se articula en torno a cinco personajes animados conocidos como 'los compigotes'. Cada uno de ellos representa un valor clave en la convivencia escolar: Coco simboliza el compañerismo, Renato el respeto, Gracia la gratitud, Emperatriz la empatía y Miss Pacita la paciencia.

A través de estos personajes, la campaña plantea que pequeños gestos cotidianos pueden contribuir a generar cambios significativos en el ambiente escolar y en la forma en que el alumnado se relaciona dentro y fuera del aula.

El proyecto está diseñado para implicar a toda la comunidad educativa, incluyendo docentes, estudiantes y familias. Para ello, la OEI ha desarrollado un conjunto de materiales pedagógicos que facilitan la implementación de la iniciativa en distintos contextos escolares.

Imagen de la nueva campaña impulsada por la OEI. OEI

Entre los recursos disponibles se incluyen juegos manuales, historietas, piezas gráficas imprimibles, una miniserie de cinco episodios y un single musical que refuerza los mensajes de la campaña.

La estructura de la propuesta contempla seis fases de desarrollo, que van desde la presentación inicial de los personajes hasta la evaluación final del impacto en el centro educativo. Este enfoque busca facilitar una aplicación flexible y adaptable a diferentes realidades educativas, así como favorecer la continuidad del proyecto a lo largo del tiempo.

Además de los materiales dirigidos al alumnado, la campaña incluye herramientas específicas para docentes y familias. Entre ellas destacan una programación didáctica que detalla paso a paso las fases de implementación, una guía de comunicación con orientaciones para difundir la iniciativa dentro y fuera del centro educativo y un documento visual de resumen que facilita la comprensión del proyecto.

La accesibilidad constituye otro de los elementos centrales de la campaña. Los materiales incorporan recursos como pictogramas, lengua de señas, braille, audiodescripción y versiones en lectura fácil, con el objetivo de facilitar la participación de alumnado diverso y de personas con discapacidad.

De este modo, la iniciativa pretende apoyar a los centros educativos en la creación de contenidos adaptados que garanticen la inclusión de toda la comunidad escolar.

Los centros interesados pueden acceder a los materiales a través del aula virtual del Instituto de Formación de la OEI, donde se ha habilitado un módulo específico para la campaña.

'Compigotes, exploradores de buenos gestos' comenzó a desarrollarse en 2024 en el marco de la iniciativa 'Gestos de Calidad. Educación para Todos', impulsada por la Dirección General de Educación y Educación Técnico Profesional de la OEI.

Tras su fase de diseño, el proyecto fue pilotado durante el curso 2025 en dos centros educativos: el Centro de Educación Infantil y Primaria Pedro I, en Valladolid (España), y la institución educativa 40007 Gilberto Ochoa Galdós, en Arequipa (Perú).

La experiencia de ambos centros, junto con las aportaciones de docentes y familias, permitió identificar buenas prácticas y ajustar los contenidos de la campaña.

El resultado es la propuesta que ahora se presenta para su aplicación en centros educativos de toda la región iberoamericana y que será difundida a lo largo del año en distintos encuentros centrados en metodologías educativas innovadoras.