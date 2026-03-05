La Fundación Ramón Areces lanza dos programas para mejorar la calidad de vida de mayores e infancia

La Fundación Ramón Areces ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinada a impulsar proyectos de investigación que contribuyan a mejorar la calidad de vida de dos grupos considerados especialmente vulnerables: las personas mayores y la infancia.

La institución financiará dos programas específicos —SENEX y PUERI— dotados con 1,5 millones de euros cada uno y con una duración prevista de tres años.

La convocatoria, publicada en la página web de la fundación y abierta hasta el 30 de septiembre, busca promover investigaciones que generen conocimiento aplicable y con impacto real en el bienestar de estos colectivos.

Según las bases del programa, tanto las personas mayores como los niños representan grupos demográficos "prioritarios y estratégicos para el presente y el futuro de la sociedad", por lo que la institución considera fundamental apoyar proyectos que aborden sus necesidades desde distintos ámbitos.

El programa SENEX está orientado a iniciativas centradas en mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población mayor, mientras que el programa PUERI se dirige a investigaciones que promuevan el desarrollo y el bienestar durante la infancia.

En ambos casos, los proyectos deberán estar liderados por una sociedad científica de ámbito nacional que actúe como solicitante único y beneficiario de la ayuda.

Las bases establecen que podrán optar a estas ayudas sociedades científicas sin ánimo de lucro, consolidadas y con actividad en varios territorios del Estado español.

Además, deberán tener su foco de actuación en alguno de los tres ámbitos principales contemplados en la convocatoria: salud, educación o bienestar social. Otro de los requisitos es que los proyectos presentados no cuenten con financiación previa, ni total ni parcial.

La sociedad científica que resulte seleccionada asumirá la responsabilidad científica, administrativa, económica y legal del proyecto ante la fundación. No obstante, la convocatoria exige que las propuestas tengan carácter colaborativo.

Esto implica que, además de la entidad solicitante, participen otras sociedades científicas, colectivos o profesionales que desempeñen un papel relevante en el desarrollo del proyecto.

Entre los colaboradores podrán incluirse especialistas de diferentes disciplinas, incluso fuera del ámbito científico, si su participación contribuye a la ejecución de la iniciativa. Asimismo, las bases permiten la colaboración con grupos de investigación extranjeros para tareas concretas.

Sin embargo, la financiación directa de esta convocatoria se destinará únicamente a los grupos que desarrollen su actividad en España.

La selección de los proyectos corresponderá al Consejo Científico de la fundación, que evaluará diversos criterios, entre ellos la calidad científica de la propuesta, su repercusión social y el impacto potencial en la salud y la calidad de vida del colectivo al que se dirige. También se valorará la trayectoria investigadora de los científicos participantes y la experiencia profesional del resto de miembros del equipo.

Una vez concedidas las ayudas, los proyectos estarán sujetos a un sistema de seguimiento anual. Para continuar recibiendo financiación, los coordinadores científicos y las sociedades beneficiarias deberán presentar informes periódicos que detallen el avance de la investigación y la correcta justificación del uso de los fondos.

La resolución de esta convocatoria está prevista antes de que finalice el ejercicio 2026, momento en el que se conocerán los proyectos seleccionados para desarrollar las investigaciones dentro de los programas SENEX y PUERI.

Con esta iniciativa, la fundación refuerza su apuesta por el apoyo a la investigación científica orientada a responder a retos sociales vinculados al bienestar y la calidad de vida de la población.