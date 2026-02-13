Reaparece una nutria en el río Manzanares tras semanas de intensas lluvias en España: no ocurría desde 2019

Un visitante inesperado ha irrumpido en las aguas del río Manzanares en Madrid. Un vídeo difundido en redes sociales muestra a una nutria deslizándose por el cauce tras las últimas crecidas provocadas por las lluvias.

La escena es breve, pero ha despertado sorpresa: no todos los días una especie en peligro de extinción aparece en pleno corazón de la ciudad, y menos en uno de los ríos más contaminados de Europa por fármacos, según la Universidad de York.

La grabación fue difundida por la plataforma Jarama Vivo, que destacó que "con las últimas crecidas del río Manzanares, a su paso por la ciudad de Madrid, se ha vuelto a ver a la nutria".

La plataforma de divulgación ambiental subrayó además la importancia de estos episodios hidrológicos al recordar que la dinámica fluvial es clave para mejorar el estado de los ríos y la biodiversidad.

Marcado por la contaminación

El hallazgo resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta la historia del Manzanares, durante años sinónimo de degradación ambiental, vertidos y escasa biodiversidad.

Aunque en los últimos tiempos se han impulsado medidas de renaturalización, el río arrastra todavía problemas de contaminación.

💚Con las últimas crecidas del río #Manzanares, a su paso por la ciudad de Madrid, se ha vuelto a ver a la #nutria.

La dinámica fluvial es necesaria para mejorar los ríos y la biodiversidad asociada al cauce y sus riberas. pic.twitter.com/jFSRag7Mde — Plataforma Jarama Vivo (@JaramaVivo) February 11, 2026

Por eso, la aparición de una nutria no es solo una anécdota en redes sociales: es también un indicador ecológico que invita a preguntarse por el estado real del cauce.

Registro previo

El precedente más relevante se remonta a 2019, cuando se documentó la presencia de otra nutria en el mismo río.

La especie llevaba cerca de medio siglo ausente del Manzanares, expulsada por décadas de contaminación y deterioro ambiental. Por eso, aquella aparición fue interpretada como una señal de mejora ecológica en algunos tramos del río.

Y es que la nutria es un mamífero cuya presencia suele asociarse a ríos con suficiente disponibilidad de peces, cobertura vegetal en las riberas y niveles de contaminación relativamente bajos.

De hábitos discretos y mayoritariamente nocturnos, rara vez se deja ver en entornos urbanos, lo que hace que cada avistamiento adquiera especial relevancia desde el punto de vista ecológico.

Efecto de las lluvias

El contexto meteorológico ayuda a explicar el fenómeno. Los temporales de lluvias intensas provocan crecidas en ríos como este, aumentando el caudal y arrastrando sedimentos que conectan tramos antes aislados.

Esto permite que animales como la nutria, habituales en zonas más naturales, se desplacen río abajo en busca de nuevos territorios.

La escena ha reavivado la conversación sobre el estado real del Manzanares. ¿Podría esta nutria anunciar una presencia más estable o se trata simplemente de un desplazamiento puntual favorecido por el aumento del caudal?