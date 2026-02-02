Fundación Mutua destinará 2,3M de euros para financiar proyectos de investigación médica en hospitales españoles

La Fundación Mutua Madrileña abre hoy, 2 de febrero, su XXIII Convocatoria de Ayudas a la Investigación Médica, dotada con 2,3 millones de euros que se destinará a financiar nuevos proyectos científicos desarrollados en hospitales españoles.

Los investigadores, que lleven a cabo proyectos de investigación en un Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) acreditado, pueden presentar su candidatura en la web de Fundación Mutua Madrileña hasta el próximo 4 de marzo.

En total, tras más de dos décadas en marcha, esta iniciativa ha puesto en marcha más de 1.400 proyectos a los que se han destinado más de 72 millones de euros.

El año pasado, la convocatoria sirvió para apoyar 23 nuevos proyectos en 18 hospitales de nueve comunidades autónomas.

En esta nueva edición, estas ayudas financiarán proyectos que se lleven a cabo en las áreas de trasplantes —centrados en donación y preservación de órganos, inmunotolerancia del injerto y órganos bioartificiales—, oncología enfocada en cáncer de mama, traumatología y sus secuelas, incluidas las neurológicas, enfermedades raras, que se manifiesten clínicamente durante la infancia, y salud mental —centrados en la prevención y abordaje del suicidio y otros trastornos conductuales relacionados en la población infanto-juvenil—.

Colaboración entre equipos

Para continuar fomentando la investigación en red, la Fundación Mutua Madrileña tiene también una categoría especial de ayudas para incentivar la colaboración entre equipos de investigación de al menos cuatro comunidades autónomas distintas, con proyectos en cualquiera de las cinco especialidades de investigación de la convocatoria general.

Asimismo, existe otra categoría específica para proyectos liderados por especialistas del cuadro médico de Adeslas, la compañía de seguros de salud integrada en el Grupo Mutua y participada por Caixabank.

Los proyectos serán evaluados por el Comité Científico de la Fundación Mutua Madrileña que preside el doctor Rafael Matesanz, y del que forman parte los doctores Ana Lluch, Enriqueta Ochoa, Miguel Caínzos, Antonio Torres y Fernando Marco.

Niños y adolescentes

Una de las líneas de actuación prioritarias de las ayudas de Fundación Mutua Madrileña son la investigación médica y la salud, junto con la acción social, la infancia y la juventud, la difusión cultural y la promoción de la seguridad vial.

Esta línea de trabajo sanitaria tiene como eje el apoyo a la investigación médica, y se completa con dos programas para ayudar a personas con problemas de salud, en concreto, financiando terapias rehabilitadoras (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, etc.) a niños y adultos con enfermedades raras y a menores que tienen un trastorno del espectro del autismo (TEA).

Además, ante el deterioro y la creciente preocupación por la salud mental infanto-juvenil, la fundación dedica también esfuerzos a esta área, tanto con la ayuda a la investigación médica, como promoviendo estudios y programas de asistencia específicos, como el Programa de Enlace Clínico de Salud Mental para Centros Escolares en la Comunidad de Madrid.