CRIS Contra el Cáncer destina 310.000 euros a impulsar terapias avanzadas para menores en La Paz

Hombres G durante el I Concierto 'Generación CRIS Contra el Cáncer'. Cedida

CRIS Contra el Cáncer ha entregado los 310.000 euros recaudados en el I Concierto solidario Generación CRIS, una iniciativa destinada a reforzar la investigación del cáncer infantil.

Los fondos irán íntegramente a la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil, ubicada en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, un espacio concebido para desarrollar tratamientos innovadores para menores que no responden a las terapias convencionales.

Esta unidad, de carácter multidisciplinar, integra investigación de vanguardia, ensayos clínicos y terapias personalizadas.

Su trabajo se centra en abordar una realidad especialmente compleja. Y es que el cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en menores de 14 años en Europa, con 6.000 fallecimientos anuales.

Además, más del 60% de los 400.000 menores que logran sobrevivir sufren complicaciones o secuelas a lo largo de sus vidas, lo que subraya la necesidad de impulsar terapias más eficaces y seguras.

El concierto benéfico, celebrado el pasado 1 de octubre en el Movistar Arena de Madrid, reunió a 16.000 asistentes y contó con el patrocinio de MyInvestor, la Cadena SER como media partner y la colaboración de El País.

Una de las actuaciones durante I Concierto 'Generación CRIS Contra el Cáncer'. Cedida

El evento, concebido como una celebración de compromiso social, combinó actuaciones musicales con mensajes de pacientes, médicos e investigadores.

Sobre el escenario participaron artistas como Hombres G, Rozalén, Antonio Orozco, Los Secretos, Love of Lesbian, La La Love You, León Benavente, David Otero y Polo Nández, que ofrecieron su tiempo de manera altruista.

Durante la velada, Lola Manterola, presidenta y cofundadora de CRIS Contra el Cáncer y paciente de cáncer, agradeció la implicación de músicos y asistentes.

Dirigiéndose al público, subrayó: "Sois la voz de la calle, estáis pidiendo más investigación y os habéis comprometido aportando cada uno lo que puede de vuestro bolsillo. Es un orgullo ver la gran marea CRIS".

La fundación, que trabaja bajo el nombre Cancer Research & Innovation in Science, mantiene como objetivo impulsar la investigación independiente contra el cáncer a través de la financiación procedente de la sociedad civil.

Y es que, en España, el cáncer continúa siendo la principal causa de mortalidad, y este año se prevé el diagnóstico de más de 280.000 nuevos casos.

La supervivencia neta a cinco años se sitúa en torno al 55% en hombres y al 62% en mujeres, cifras que, según la fundación, reflejan los avances logrados gracias a la investigación.

En la última década, la implicación ciudadana en la financiación de proyectos oncológicos se ha multiplicado por cuatro.

CRIS Contra el Cáncer ha invertido 64 millones de euros en investigación, 46 de ellos en los últimos cinco años, y mantiene un compromiso de destinar 150 millones en el próximo quinquenio.

Durante el concierto, el doctor Joaquín Martínez, director científico de la fundación y jefe del Servicio de Hematología del Hospital 12 de Octubre, reclamó a las administraciones públicas una mayor inversión y estrategias específicas que apuesten por centros de excelencia, terapias avanzadas y la rápida aprobación de tratamientos.

Desde el escenario, resumió el espíritu del evento con un mensaje que marcó la noche: "Somos la generación que curará el cáncer".