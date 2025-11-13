Brasil presenta el primer plan global de adaptación climática enfocado en la salud en la cumbre del clima de Belém

"Necesitamos soluciones reales; la crisis climática presiona los sistemas de salud y afecta a las familias más vulnerables" y son ellas las que "ya están pagando el precio del calentamiento global", ha manifestado el secretario ejecutivo de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, en una sesión plenaria de la COP30 en la tarde del 13 de noviembre.

Con estas palabras, lanzaba, de la mano de Brasil, país anfitrión de la cumbre, el Plan de Acción de Belém para la Salud. Se trata de la primera iniciativa global de adaptación climática enfocada exclusivamente en el área sanitaria.

Tal y como informa EFE, la propuesta, en la que han participado decenas de países, organizaciones, empresas y la sociedad civil, recoge acciones concretas para ayudar a reforzar los sistemas de salud ante la emergencia climática, que ya provoca muertes, multiplica enfermedades y colapsa hospitales en diversas regiones del mundo.

Uno de los últimos ejemplos ha sido el paso del huracán Melissa, que ha dejado al menos 45 muertos en Jamaica, 43 en Haití y uno en la República Dominicana, además de numerosos daños materiales. "Esto nos ha recordado por qué la adaptación puede salvar vidas", ha dicho el presidente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, en el acto de presentación.

Las sequías prolongadas provocan también la proliferación de incendios y enfermedades respiratorias. Mientras que el aumento de temperaturas facilita la expansión del dengue e incrementa la mortalidad por calor extremo o por afecciones relacionadas con la calidad del aire.

Áreas de acción

Tal y como ha explicado el ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, el plan se ha construido sobre dos principios: la promoción y la equidad en salud, y la gobernanza con participación de la sociedad civil.

En la práctica, estará estructurado alrededor de tres áreas de acción: vigilancia y monitoreo sanitario con enfoque climático; políticas, estrategias y capacitación; e innovación, producción y salud digital.

Se prevé, por ejemplo, fortalecer las capacidades de monitoreo epidemiológico o incorporar nuevas voces, como las de los pueblos indígenas, en la toma de decisiones sanitarias. También se pretende reforzar la fabricación y las cadenas de suministro de productos esenciales para la salud.

Por eso, Barbosa ha pedido a los ministros de Salud que apoyen el plan y lo incorporen en sus programas nacionales, que estará supervisado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).