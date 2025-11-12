Las lenguas española y portuguesa se afianzan como motores de desarrollo y conocimiento en CILPE 2025

La primera jornada de la IV Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE 2025) concluyó este martes en Praia, capital de Cabo Verde, con una clara reivindicación del español y el portugués como herramientas estratégicas para el desarrollo, la cooperación y la producción de conocimiento en el mundo iberoamericano.

Celebrada en el campus Palmarejo de la Universidad de Cabo Verde bajo el lema 'Multilingüismo, ciudadanía, interculturalidad', la conferencia ha reunido a más de 70 especialistas de los ámbitos de la educación, la cultura, la lingüística y la tecnología para debatir los desafíos y oportunidades de las dos lenguas más habladas del espacio ibérico en un contexto global marcado por la digitalización, las tensiones geopolíticas y las migraciones.

Ana Paula Laborinho, directora de Multilingüismo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y moderadora de la primera mesa, subrayó que tanto el español como el portugués son lenguas "pluricéntricas", presentes en los cinco continentes y con cerca de 850 millones de hablantes.

Laborinho destacó su valor como "vehículos de cohesión, identidad y desarrollo compartido" en un momento en el que la cooperación cultural y educativa adquiere especial relevancia.

El valor de las lenguas

El primer panel abordó los retos de la cooperación educativa y las políticas lingüísticas para fortalecer una ciudadanía iberoamericana más inclusiva y diversa.

Entre los participantes figuraron representantes de instituciones como el Instituto Guimarães Rosa de Brasil, Camões - Instituto da Cooperação e da Língua de Portugal, el Gobierno de Canarias y el Instituto Internacional de Lengua Portuguesa (IILP).

El debate puso de relieve la necesidad de articular estrategias conjuntas que refuercen la enseñanza del español y el portugués como lenguas de conocimiento, además de promover proyectos de intercambio académico y científico entre países lusófonos e hispanohablantes.

Día 1 del CILPE. OEI

El segundo panel, moderado por la directora de Cultura del Instituto Cervantes, Raquel Caleya, se centró en el valor económico de las lenguas.

Expertos de universidades e instituciones ibéricas y latinoamericanas analizaron cómo el español y el portugués impulsan la internacionalización empresarial y contribuyen a sectores emergentes como la economía azul y la economía espacial.

Ciencia, IA y educación

El vínculo entre las lenguas, la ciencia y la inteligencia artificial fue el eje del tercer panel, en el que se debatió sobre la importancia del acceso abierto a la investigación y los avances en traducción automática.

Los ponentes coincidieron en que ambas lenguas deben tener una mayor presencia en el ámbito digital y científico para evitar la dependencia del inglés como lengua predominante de la innovación tecnológica.

La jornada concluyó con una sesión sobre educación bilingüe e intercultural, en la que especialistas de España, Portugal, Argentina y Cabo Verde analizaron experiencias de enseñanza plurilingüe como herramientas para fortalecer la cohesión social y la movilidad académica.

En el marco del encuentro, la OEI firmó acuerdos de cooperación con el Instituto Portugués de Oriente y con la Cátedra UNESCO de Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo, con el objetivo de promover iniciativas conjuntas en materia de diversidad lingüística y educación.

CILPE 2025, organizada con motivo del 50º aniversario de la independencia de Cabo Verde, continuará este miércoles 12 de noviembre con una segunda jornada dedicada a la economía creativa y a la presentación de buenas prácticas en políticas lingüísticas y educativas en la región iberoamericana. El evento puede seguirse en directo a través del canal de YouTube de la OEI.