Konecta, MasOrange y Rodilla, galardonadas en los Premios SERES 2025 por impulsar la innovación social

Imagen de archivo de una manos colaborando para hacer un puzle. iStock

La Fundación SERES ha celebrado este martes la 16ª edición de los Premios SERES a la Innovación y el Compromiso Social de la Empresa, en un acto presidido por sus representantes institucionales y con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes.

En esta ocasión, las compañías Konecta, MasOrange y Rodilla han sido reconocidas por sus iniciativas en materia de empleabilidad, protección digital e inclusión laboral, respectivamente.

Los proyectos premiados fueron seleccionados entre más de 130 candidaturas por su impacto probado, su carácter transformador y su potencial de replicabilidad, según informó la organización.

Con estos galardones, la fundación busca destacar aquellas acciones que generan valor tanto para la sociedad como para las propias empresas, impulsando un modelo de competitividad basado en la sostenibilidad social.

Durante el acto, Fernando Ruiz, presidente de la Fundación SERES, subrayó que "la sostenibilidad y su dimensión social no la entendemos como una obligación, sino como generadora de valor y como la clave para lograr empresas sólidas en el presente y futuro, y una sociedad más fuerte, justa y sana".

Por su parte, Ana Sainz, directora general de la entidad, señaló que "nuestro propósito es claro: impulsar organizaciones capaces de crear valor económico y social al mismo tiempo".

Konecta

Uno de los proyectos premiados fue el Hub Empleo Verde de Konecta, una iniciativa orientada a fomentar la empleabilidad sostenible de jóvenes y colectivos vulnerables en sectores vinculados a la transición ecológica.

Desde su creación, ha sensibilizado a más de 2.800 personas y ha facilitado 178 inserciones laborales en empleos verdes. El proyecto combina formación especializada con procesos de inserción laboral, y se integra dentro de la estrategia corporativa de Konecta como un eje transversal.

El presidente de Konecta y Konecta Foundation, José María Pacheco, afirmó que "la empleabilidad de jóvenes y personas vulnerables en empleos sostenibles es una palanca de transformación social".

MasOrange

La segunda iniciativa reconocida corresponde a MasOrange, por su programa TúYo, enfocado en promover un uso responsable y seguro de la tecnología entre menores.

El servicio combina herramientas tecnológicas, formación educativa y acompañamiento familiar, con el objetivo de favorecer el bienestar digital y la inclusión responsable.

TúYo permite configurar horarios de uso, establecer descansos digitales, filtrar contenidos y supervisar aplicaciones, además de ofrecer datos y llamadas ilimitadas dentro de un marco de uso equilibrado. La iniciativa ha sido presentada en el Senado de España y su última campaña alcanzó a más de 2,6 millones de personas.

Luz Usamentiaga, directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de MasOrange, declaró que "la innovación debe estar al servicio de las personas" y añadió que el servicio "nace del compromiso con la inclusión digital y el uso enriquecedor y seguro de la tecnología".

Rodilla y Fundación A LA PAR

El tercer reconocimiento fue otorgado a la alianza entre Rodilla y la Fundación A LA PAR, que desde 2019 desarrollan un modelo de franquicia gestionado por personas con discapacidad intelectual.

El proyecto cuenta actualmente con dos restaurantes en Madrid, más de 20 empleados, de los cuales el 85% presenta discapacidad intelectual.

La colaboración tiene como objetivo integrar a las personas con discapacidad intelectual en entornos laborales ordinarios y ofrecerles oportunidades reales de desarrollo profesional.

La CEO de Grupo Rodilla, María Carceller, señaló que la iniciativa "demuestra que la inclusión laboral no solo es posible, sino que genera valor para la compañía y para la sociedad".

El valor social

La Fundación SERES, que agrupa a 150 compañías que representan el 30% del PIB español y el 75% del IBEX 35, mantiene como objetivo acompañar la transformación social de las empresas y promover un liderazgo comprometido con los retos sociales.

A través de los Premios SERES, la organización identifica y difunde las mejores prácticas de innovación social corporativa, reafirmando su visión de que el impacto social no solo constituye una responsabilidad colectiva, sino también una ventaja competitiva.

La edición de 2025 refuerza esta tendencia, destacando proyectos que integran la sostenibilidad, la digitalización y la inclusión en sus modelos de negocio y que, según la fundación, "representan nuevas formas de entender el papel de la empresa en la sociedad contemporánea".