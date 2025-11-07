El secretario general de la OEI, en la COP30: "Es el momento de transformar los compromisos en protección real"

Mariano Jabonero, durante su intervención en la reunión de líderes de la cumbre del clima. Cedida OEI Belém

La 30ª cumbre del clima de Naciones Unidas (COP30) ha dado el pistoletazo de salida con una reunión de mandatarios previa a las negociaciones oficiales que se llevarán a cabo las próximas dos semanas. Y en ella, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha sido un actor fundamental, como lo será durante la propia COP.

La institución es la encargada de recordarle a los líderes mundiales la importancia de situar la educación, la ciencia y los derechos humanos en el centro de la transición energética.

Y ha sido precisamente el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, quien ha dejado claro que, para que esta sea "duradera", primero "debe ser justa". A lo que ha añadido que "sólo lo será si se escucha a los países del llamado sur global, como los de América Latina y el Caribe".

Asimismo, Jabonero ha defendido que el cambio hacia una economía baja en carbono debe considerarse como una "política de desarrollo inclusivo", capaz de proteger a los más vulnerables, reforzar la seguridad energética y ampliar las oportunidades de prosperidad sostenible.

Además, ha destacado la necesidad de fortalecer la "integración regional" e invertir en ciencia y educación como pilares para garantizar la legitimidad social de esta agenda: "La verdadera implementación comienza en las escuelas. Debemos formar una conciencia ambiental y ciudadana desde la primera infancia".

Durante su intervención, Jabonero se ha hecho eco de las palabras del presidente brasileño, Lula da Silva, y ha destacado que "hablar de un esfuerzo conjunto global significa decidir con los territorios, coordinar con los gobiernos, la academia y el sector productivo, y mantener la integridad y la transparencia entre los objetivos, los presupuestos y los resultados".

También ha recordado que la desconexión entre "los salones diplomáticos y la vida real" debe superarse con una cooperación efectiva y una financiación transparente. Porque, ha insistido: "Cuando hablamos de vulnerabilidad y transición justa, hablamos de promover condiciones de igualdad, equidad y calidad para todos. Es una cuestión de inclusión en el mercado laboral, pero también de derechos humanos".

El secretario general de la OEI ha destacado, para concluir, que la COP30 no es un punto de llegada, sino de partida: "Este es el momento de transformar los compromisos en protección real para las personas y los territorios, fortaleciendo las instituciones, los servicios y una ciudadanía preparada para afrontar este desafío colectivo".