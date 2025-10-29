La Fundación Pequeño Deseo celebra 25 años cumpliendo sueños con una gala de agradecimiento en Madrid

Los colaboradores de la Fundación Pequeño Deseo fueron reconocidos durante el 25º Aniversario de la entidad. Cedida

La Fundación Pequeño Deseo conmemoró su 25º aniversario con una gala celebrada en Madrid, en la que reunió a colaboradores, amigos y rostros solidarios para agradecer el apoyo recibido a lo largo de estos años y seguir recaudando fondos que permitan mantener viva su misión: regalar ilusión a niños y adolescentes con enfermedades graves a través de sus deseos más anhelados.

El acto, conducido por la escritora y periodista Marta Robles, sirvió para rendir homenaje a las personas, entidades y empresas que han acompañado a la entidad desde su creación. Y es que, en este cuarto de siglo, la organización ha cumplido más de 7.500 deseos, consolidándose como una de las iniciativas sociales más destacadas en el ámbito del acompañamiento emocional infantil.

Porque, tal y como defendió Iñaki Orive, fundador y presidente de la Fundación Pequeño Deseo, durante su intervención, "cumplir deseos es sembrar luz en momentos oscuros. Lo hemos hecho 7.500 veces, y vamos a seguir haciéndolo. Cada sonrisa merece su oportunidad".

La gala comenzó reconociendo a quienes, de forma cercana y constante, han impulsado la labor de la organización desde sus inicios. Entre los homenajeados se encontraban el comunicador Antonio Jimeno (Cadena 100) y el cantante David Bustamante, por su apoyo mediático y social.

También se rindió homenaje a la doctora Isabel Romero, en recuerdo del patrono Alfonso Delgado Rubio, y a Flavia Hohenlohe, por su implicación en las subastas benéficas organizadas por la entidad.

Personas reconocidas durante el 25º Aniversario de la Fundación Pequeño Deseo. Cedida

Asimismo, se destacó la colaboración de Rafael Martínez, en memoria de su padre, Rafa Martínez, uno de los grandes impulsores del proyecto.

Y, al mismo tiempo, recibió un reconocimiento Gaella de la Serna, en representación de las embajadoras solidarias de la Subasta, junto a las artistas Pilar Cavestany, Piedad Palacio y Paloma Moreno, quienes han llevado arte y color a hospitales y proyectos de la fundación.

Además, Roger Ramos, primer socio de cuota recurrente, fue distinguido por su fidelidad y compromiso durante 25 años.

En la segunda parte de la gala se homenajeó a las instituciones que han abierto sus puertas a los niños de la fundación, convirtiendo sus espacios en escenarios de ilusión.

Bioparc, Valencia CF, Mundomar, Fundación Real Madrid, Parques Reunidos, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Sevilla FC y Fundación Atlético de Madrid fueron reconocidos por su implicación en la creación de experiencias únicas y memorables que han permitido a miles de niños disfrutar de momentos especiales junto a sus familias.

El evento también sirvió para destacar el compromiso de las empresas que han acompañado a la entidad en su trayectoria. Desde Nintendo, la primera compañía que creyó en el proyecto, hasta los actuales socios estratégicos como Fundación Occident, Linklaters, Ryanair, Ford España o CaixaBank.

Empresas reconocidas durante el 25º Aniversario de la Fundación Pequeño Deseo. Cedida

La organización quiso reconocer igualmente la colaboración sostenida de Banco Santander–Fundación Botín, Corporación F. Turia, Excal, la familia Bordas Chinchurreta y la farmacéutica Lilly, que ha contribuido a humanizar espacios hospitalarios y mejorar la experiencia de los niños en tratamientos prolongados.

El reconocimiento se extendió también a quienes hacen posible el cumplimiento de los deseos desde dentro. Camino Luna, voluntaria con más de dos décadas de dedicación en Asturias, representó a los voluntarios de la fundación, piezas fundamentales en la relación directa con los niños y sus familias.

En el ámbito sanitario, se rindió homenaje al doctor Álvaro Lassaletta, del Hospital Niño Jesús, por su implicación con la Fundación, y a la enfermera María Jesús Pascau, del Hospital La Paz, por su papel en conectar a los pequeños pacientes con sus sueños.

Lo médicos Álvaro Lassaletta y Jesús Fermosel reconocidos durante el 25º Aniversario de la Fundación Pequeño Deseo. Cedida

Los protagonistas indiscutibles de la noche fueron los niños y adolescentes que han confiado sus deseos a la fundación. Cristina Fernández recibió el reconocimiento en nombre de los miles de pequeños valientes que han encontrado en la ilusión una fuente de esperanza.

Además, se rindió homenaje a los padres, representados por Juan Rico, en agradecimiento a las familias que siguen creyendo en el poder transformador de la ilusión.

Así, con 25 años de historia y más de 7.500 deseos cumplidos, la Fundación Pequeño Deseo reafirma su compromiso de seguir acompañando a niños y niñas con enfermedades graves, demostrando que la ilusión puede ser, también, una forma de medicina.