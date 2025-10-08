Las ONG aplauden la nueva Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno: "Es un paso adelante para descarbonizar el país"

Imagen de archivo del pleno de Congreso de los Diputados. Mariscal EFE

"A pesar de que el texto no presenta la ambición que nos hubiera gustado, contiene elementos significativos con capacidad real para reducir los impactos del sector y mejorar la vida de las personas, la salud pública y el medio ambiente". Con estas palabras, al menos 15 organizaciones de la sociedad civil española celebran la recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible.

Validada en la tarde del 8 de octubre por el Congreso de los Diputados con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV, la abstención de Podemos y los votos en contra del Partido Popular, Vox y UPN, la nueva normativa entrará ahora en tramitación en el Senado.

En un comunicado compartido por una coalición de entidades sociales, sindicales, ecologistas, ambientales juveniles, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Ecodes, Alianza por el Clima o Fundación Renovables aseguran que "la Ley de Movilidad Sostenible constituye un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad".

Asimismo, se felicitan por las "mejoras" que las organizaciones de la sociedad civil han conseguido incluir durante la tramitación de la norma.

10 puntos clave de las ONG Según el comunicado de la coalición, que incluye también a AMBE, Cecu, CCOO, ConBici, Consejo de Juventud de España, Eco-union, Nuevo Modelo Energético, PTP. Transport & Environment y UGT, 10 serían las propuestas incluidas en el texto que hoy se ha aprobado: Neutralidad climática del transporte en 2050. Esto, dicen desde la coalición, supone que "por primera vez se aplican objetivos de descarbonización total de un sector económico en particular". Principios rectores del sistema de movilidad. Desde las oenegés apuntan a la importancia del reconocimiento de la "multimodalidad, la eficiencia energética, la justicia social y la inclusividad" como ejes vertebradores del sector. Planes obligatorios. La coalición se congratula de que se haya ampliado la obligación de crear estrategias de movilidad sostenible al trabajo a las empresas con más de 200 empleados —inicialmente, solo incluía a las de más de 500, "el 1% del total"—. Pobreza de Transporte. La ley obliga a que se elabore una estrategia estatal contra esta. Nuevo etiquetado. A propuesta de las oenegés, se revisará el sistema de etiquetado ambiental de la DGT para que incluya las emisiones de CO₂ de los vehículos. Adiós al GNL. Asimismo, el texto elimina la "mención explícita del gas natural licuado —de origen fósil— como combustible prioritario en el transporte marítimo". Vuelos domésticos. La coalición también ha insistido para que se eliminen los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas. Más ferrocarriles. Las oenegés también habrían conseguido que la ley apueste por recuperar los trenes nocturnos y las conexiones ferroviarias con el resto de países de la UE. Más bici. También habrían sido clave en la "elaboración de una estrategia estatal de impulso del uso de la bicicleta". Niños en la ciudad. Asimismo, la coalición asegura haber conseguido incluir "la promoción de la movilidad infantil en la planificación de los entornos urbanos" en la ley.

Falta ambición

A pesar de la reacción de las oenegés, también son críticas. Las 15 entidades integrantes de la coalición que ha monitorizado esta norma desde que empezase a gestarse en 2022 recuerdan que es imprescindible "profundizar en los diferentes elementos de la ley para avanzar hacia un sistema de transporte y movilidad realmente justo y sostenible".

Esta regulación, lamentan,"no está a la altura de los tiempos". Aun así, consideran que "constituye una buena base a partir de la cual seguir trabajando".

Para la coalición, este debería ser el "punto de partida" para continuar avanzando. Y así implementar políticas de movilidad y transporte que sean "ambiciosas y coherentes desde los puntos de vista social, ambiental y climático". Y que incluyan, matizan, las infraestructuras.

Asimismo, recuerdan que "la aprobación de esta ley constituye una obligación emanada de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, en la que no se quisieron incluir objetivos de descarbonización del sector transporte".

En España, recuerdan desde la coalición, este sector sería, "de forma indiscutible, el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero". Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en 2024, contribuyó con el 33,3% de las mismas.

Además, solo el transporte por carretera fue responsable del 32,1% del total de las emisiones totales para el país. A esto se le suma que es uno de los principales responsables de los altos niveles de contaminación atmosférica, especialmente en el ámbito urbano.