IA, transformación digital y el entorno 'multicloud' toman Madrid: así será SPOUG25, el congreso sobre innovación

La comunidad Oracle de España celebrará el próximo 11 de noviembre en Madrid el SPOUG25, un evento clave en el sector tecnológico que congregará a más de 400 especialistas en el Espacio Ventas.

Bajo el lema NEXT→ Más allá del dato, más allá del ahora, la cita apostará por las últimas tendencias de innovación tecnológica, con especial foco en las estrategias multicloud y la inteligencia artificial generativa.

Así, al menos, lo explicaba Óscar García, gerente de SPOUG, en la presentación del evento el martes 30 de septiembre. García recordaba que esta cita está considerada la referencia anual para los profesionales de Oracle en España.

El encuentro contará con la presencia de Oracle ACE, product managers y solutions engineers, lo que permitirá a los asistentes profundizar en multicloud e IA a través de más de 40 ponencias y casos de éxito, impartidos por 60 expertos de 11 países distintos.

La agenda está diseñada para mostrar tanto aplicaciones empresariales en la nube como estrategias híbridas y de integración con hyperscalers, reflejando la diversidad y amplitud de soluciones Oracle.

Según García, la intención de SPOUG25 es buscar "experiencias reales y disruptivas que inspiren a otras compañías". Asimismo, destacó la rápida evolución del sector y la importancia de que los profesionales se mantengan actualizados ante la aparición constante de nuevas tecnologías.

En la misma línea, Jesús María Píriz, de Accenture, remarcó la relevancia de la inteligencia artificial generativa y el compromiso del ecosistema Oracle-Accenture con la innovación empresarial sostenible y la resiliencia en la gestión de datos.

Desde Oracle, Pedro Llamas insistió en la flexibilidad y cobertura global de sus soluciones, apostando por la interoperabilidad y la máxima versatilidad para los clientes.

SPOUG25 Awards

Como broche, el evento incluirá la entrega de los SPOUG25 Awards, que reconocen proyectos destacados y la labor de embajadores y creadores de contenido en la comunidad Oracle.

Los patrocinadores de esta edición son Oracle y Accenture. Participan también empresas como Acevedo, DB Visit, GoLive, ITG, RSM, SplashBI, TGV, Timestamp, Unikal (patrocinio Gold) y PLEO (Silver).