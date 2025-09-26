João Carlos Martins recibe el galardón a toda una vida profesional en los Premios Sociales de Fundación MAPFRE

La Fundación MAPFRE ha dado a conocer a los ganadores de una nueva edición de sus Premios Sociales, que buscan reconocer la generosidad, la solidaridad y el compromiso de personas e instituciones que trabajan en beneficio de la sociedad en ámbitos tan diversos como la cultura, la ciencia y la acción social.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 8 de octubre en el Casino de Madrid, en un acto que estará presidido por la reina Sofía.

En esta edición, la Fundación ha recibido 1.125 candidaturas procedentes de varios países, lo que supone un incremento de casi el 10% respecto al año anterior. Entre todas ellas, se han seleccionado cuatro premiados que recibirán una dotación global de 160.000 euros.

João Carlos Martins

El Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez ha recaído en João Carlos Martins, pianista y director de orquesta brasileño nacido en 1940. El jurado ha destacado su extensa carrera, marcada por la resiliencia y la capacidad de transformación social a través de la música.

Considerado uno de los más grandes intérpretes contemporáneos de Bach, Martins inició su trayectoria a los ocho años y a los veinte debutó en el Carnegie Hall de Nueva York, invitado por Eleanor Roosevelt.

Ha actuado junto a las principales orquestas del mundo, grabado la obra completa de Bach para teclado y dirigido producciones de prestigio internacional.

João Carlos Martins, pianista y director de orquesta brasileño. Cedida

Su carrera se vio interrumpida por lesiones, enfermedades neurológicas y un asalto violento, que lo apartaron del piano durante más de dos décadas. Sin embargo, en 2019 logró volver a tocar gracias a unos guantes biónicos.

En paralelo, se reinventó como director de orquesta y en 2006 fundó la Fundación Bachiana, con la que promueve el acceso a la educación musical de calidad en Brasil, especialmente entre jóvenes en situación vulnerable.

A lo largo de su trayectoria, Martins ha recibido reconocimientos como la Orden del Mérito Cultural de Brasil y la Orden del Infante Don Enrique de Portugal.

100 mil pisos para jugar

El Premio al Mejor Proyecto por su Impacto Social ha sido otorgado a 100 mil pisos para jugar, una iniciativa conjunta de Hábitat para la Humanidad Internacional y la Federación Interamericana del Cemento (FICEM).

El programa busca reemplazar suelos de tierra por hormigón en 100.000 viviendas de América Latina y el Caribe antes de 2028, con el objetivo de mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de las familias.

Desde su lanzamiento en 2022, la iniciativa ha transformado cerca de 20.000 hogares en 14 países, beneficiando a unas 100.000 personas.

Los resultados del programa muestran una reducción del 79% en gastos médicos, una mejora del 20% en la estabilidad financiera, un incremento del 12% en la inversión en el hogar y un aumento del 80% en las horas de juego de los niños. Además, se han observado mejoras en la salud mental, la autoestima y el rendimiento escolar.

Proyecto 100 mil pisos para jugar. Cedida

En República Dominicana, desde donde se presentó la candidatura, ya se han instalado 3.200 nuevos suelos en 120 comunidades, beneficiando a casi 10.000 personas.

El uso de hormigón de baja huella de carbono, producido con materiales reciclados, ha permitido también generar empleo comunitario y aumentar la resistencia de las viviendas frente a desastres naturales.

Sociedad de San Vicente de Paúl

El Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social ha distinguido a la Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), organización fundada en 1833 en París por estudiantes universitarios y que hoy cuenta con más de dos millones de voluntarios en 155 territorios.

Cada año, la entidad desarrolla más de 2.500 proyectos y ofrece apoyo a 30 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Su labor abarca áreas como la vivienda, la salud, la educación, el empleo y la atención en emergencias.

Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP). Cedida

Entre sus iniciativas figuran la construcción de hogares dignos en países africanos, programas para personas mayores en América Latina o proyectos intergeneracionales en Asia. En el ámbito sanitario, presta servicios a través de hospitales, clínicas y unidades móviles en lugares como Brasil, Líbano o Egipto.

En España, la organización inició su actividad en 1849 y actualmente desarrolla más de 240 proyectos que benefician a 156.000 personas al año, con programas de distribución de alimentos, alfabetización, apoyo a mayores, acompañamiento hospitalario y atención en emergencias.

La SSVP forma parte de organismos internacionales como la ONU y la UNESCO, y colabora con entidades como Cáritas, Cruz Roja o Hijas de la Caridad. En España ha recibido galardones como la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social.

Alejandro Izuzquiza

El Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán ha reconocido a Alejandro Izuzquiza por su investigación sobre el papel del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) en la gestión de catástrofes en España.

Su trabajo analiza cómo el modelo de colaboración público-privada del CCS ha permitido responder de forma ágil y coordinada a situaciones de riesgo extraordinario como inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas o atentados terroristas.

Alejandro Izuzquiza. Cedida

Ejemplos recientes como la dana en la Comunidad Valenciana en 2024, la erupción de La Palma en 2021 o el terremoto de Lorca en 2011 muestran la eficacia de este sistema, único en el mundo.

Izuzquiza, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y antiguo Director de Operaciones del CCS, se jubiló en marzo de 2024 tras décadas de servicio.

A lo largo de su carrera impulsó modernizaciones en la institución que reforzaron su capacidad de respuesta ante emergencias.