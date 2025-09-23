ENCLAVE ODS entrega sus primeros Premios de Sostenibilidad en el marco de su IV Observatorio

De izquierda a derecha: Francisco Javier Marcos Izquierdo, Francesca Thyssen-Bornemisza y Juan Alonso de Lomas.

ENCLAVE ODS está de celebración. En el marco del IV Observatorio ODS, organizado también por EL ESPAÑOL e Invertia, este martes 23 de septiembre tendrá lugar la entrega de tres prestigiosos galardones que reconocen el compromiso excepcional de los premiados con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los I Premios de Sostenibilidad ENCLAVE ODS distinguirán, en esta ocasión, a una empresa, una persona y una institución por su liderazgo y contribución a la transformación sostenible.

Un premio a la transformación

El diseño del galardón, creado por el artista José de Pazos, parte de un concepto innovador: una lata de tomate reciclada y transformada en símbolo del compromiso y el cambio.

La pieza incorpora un vertido realizado con resina ecológica a base de aceite de soja, que aporta fluidez y movimiento, recordando que la sostenibilidad no es estática, sino un proceso vivo en constante transformación.

La composición está poblada de elementos simbólicos: tres estrellas, tres corazones, tres cruces y tres diamantes, donde el número tres se repite como un eco que recuerda a los tres premiados de esta edición.

La palabra LOVE irrumpe en cada pieza como recordatorio de que todo cambio profundo parte de un vínculo emocional, mientras que el león de EL ESPAÑOL ocupa el centro de cada etiqueta con presencia rotunda.

Premio a la empresa: L'Oréal

L'Oréal España recibe el galardón en la categoría empresa como líder mundial pionera en sostenibilidad ambiental y social.

Se destaca especialmente su programa L'Oréal for the Future, transversal a todas sus marcas, así como sus iniciativas pioneras en packaging ecológico y su manera de potenciar el refill de muchos de sus productos.

Juan Alonso de Lomas, director general L'Oreal España y Portugal.

La compañía sobresale por su fábrica en Burgos, 100% sostenible, y se distingue por la gestión de emisiones, su trabajo por la seguridad hídrica y la conservación de bosques.

Sus compromisos públicos incluyen la reducción y neutralidad de emisiones y el reciclaje total de sus envases en 2025.

Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS, entregará el premio que recogerá Juan Alonso de Lomas, CEO de L'Oréal España. El galardón se presenta en rojo intenso, color de urgencia y vitalidad, con el lema Belleza con propósito.

Francesca Thyssen-Bornemisza

Francesca Thyssen-Bornemisza, presidenta de la Fundación TBA21, es reconocida por su activismo y liderazgo enfocados en la transformación sostenible.

Como presidenta de la Fundación TBA21, es una visionaria que ha entendido la función del arte como catalizador del cambio social y ambiental.

Francesca Thyssen-Bornemisza, hija del barón, posa junto a dos de las piezas de cristal que nunca se han expuesto en Madrid. Efe

Es especialmente relevante su labor en la protección de los océanos y la promoción de la biodiversidad marina, con proyectos como Ocean Space en Venecia, y exposiciones internacionales que suman la colaboración entre artistas y científicos.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de ENCLAVE ODS, entregará el premio que recogerá la propia Francesca Thyssen-Bornemisza.

Su galardón se presenta en verde intenso, color de esperanza y vitalidad, con el lema El arte como motor de cambio.

Unidad Militar de Emergencias

La UME (Unidad Militar de Emergencias) es distinguida por su labor demostrada a lo largo de sus 20 años de historia, pero especialmente por su trabajo en los últimos meses, donde se ha comprobado su compromiso con la protección del país.

Tras sus actuaciones durante –y después de– la terrible dana que asoló el Mediterráneo, se confirmó que una fuerza mayor estaba cerca para proteger no solo el medio ambiente, sino a las personas.

Francisco Javier Marcos Izquierdo, jefe de la UME.

Su participación en la lucha contra los diferentes incendios forestales durante el verano ha sido providencial, sumándose a sus numerosos rescates en catástrofes naturales y al fomento de prácticas sostenibles en sus operaciones logísticas y de formación.

Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, entregará el premio que recogerá el general Francisco Javier Marcos Izquierdo, jefe de la Unidad Militar de Emergencias.

El galardón se presenta en azul intenso, color de confianza y compromiso, con el lema Entrega, valor y servicio.

Simbolismo en tiempo de acción

Los galardones incorporan elementos que refuerzan su mensaje de urgencia y transformación. Una flor añade matices de regeneración y esperanza, mientras que los diamantes subrayan el valor y la permanencia.

El fondo despliega palabras clave de la Agenda 2030: sostenibilidad, igualdad, inclusión, resiliencia, justicia y derechos humanos.

Estas esculturas son metáfora de lo que significa actuar con propósito: la sostenibilidad, no como discurso lejano, sino como práctica concreta que se asume hoy.

Una lata reciclada que, en lugar de ser desecho, se convierte en objeto de valor; un derrame que ya no significa pérdida, sino transformación.