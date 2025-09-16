Empresas iberoamericanas buscan en Madrid el equilibrio entre el impacto social y la rentabilidad económica

La SEGIB celebra el I Encuentro Iberoamericano de Empresas con Impacto en su sede de Madrid. iStock

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) organizará el próximo 29 de septiembre el I Encuentro Iberoamericano de Empresas con Impacto en su sede de Madrid (Paseo de Recoletos 8), bajo el lema "La responsabilidad de la empresa post-2030: Hacia un futuro competitivo y regenerativo".

Este evento de alto nivel reunirá a 30 líderes iberoamericanos de referencia para generar un diagnóstico compartido de la región entre los actores que impulsan la transformación empresarial basada en impacto, innovación y sostenibilidad.

La jornada se desarrollará de 10:00 a 16:00 aplicando la metodología ágil RAS (Retos, Abordaje y Soluciones), con charlas seguidas de cuatro debates en clave propositiva.

Objetivos estratégicos

El encuentro tiene como finalidad analizar la relación entre sostenibilidad y competitividad en las empresas iberoamericanas, explorando marcos regulatorios actuales y emergentes como las leyes BIC.

También busca fortalecer la cooperación iberoamericana y definir una hoja de ruta compartida hacia un ecosistema empresarial competitivo, inclusivo y regenerativo en la región post-2030.

Entre los asistentes confirmados figuran Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS y consejera editorial en Magas, junto a destacados empresarios como Paloma de Andrés, fundadora y CEO de Mrs. Greenfilm, y Cecilia Peluso, CEO de Limpiolux y co-presidenta del Sistema B Internacional.

También participarán José Luis Blasco, director global de Sostenibilidad de Acciona, Jorge Montero, director corporativo de Estrategia de Hijos de Rivera (Estrella Galicia), y Arancha Martínez, CEO y fundadora de The Common Good Chain.

Desde el ámbito académico asistirán Fernando Valladares, científico y activista medioambiental del CSIC, y Conchita Galdón, vicedecana de empresas con propósito del IE Business School.

Las autoridades públicas estarán representadas por Jaime Iglesias Sánchez-Cervera, comisionado especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, y Javier Gómez, coordinador de la división de Sociedades Anónimas de la Auditoría Interna de la Nación de Uruguay.

El programa abordará cuatro grandes bloques: criterios ASG para empresas (de la teoría a la práctica), empresas con propósito (certificación y medición), marcos normativos y políticas habilitantes, y sostenibilidad y competitividad como redefinición del éxito empresarial.

Este encuentro forma parte de la ruta preparatoria hacia el Encuentro Empresarial Iberoamericano, antesala de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid en noviembre de 2026.

Las conclusiones se recogerán en un documento oficial que servirá como insumo estratégico para la agenda regional.

La jornada concluirá con una sesión de networking en el Restaurante Raimunda, incluyendo un vino español, para favorecer el intercambio entre participantes.