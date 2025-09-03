La Fundación Mutua Madrileña lanza su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales con un millón de euros en apoyo

La Fundación Mutua Madrileña ha anunciado la apertura de su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales, dotada con un millón de euros, destinada a respaldar iniciativas de entidades sin ánimo de lucro tanto en España como en el ámbito internacional.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por decimocuarto año consecutivo, la fundación pone en marcha este programa de apoyo económico a organizaciones no lucrativas que trabajan en áreas como la discapacidad, la violencia de género, la infancia, la integración laboral de jóvenes, el apoyo a personas mayores en riesgo de exclusión, la atención a personas sin hogar y la cooperación al desarrollo.

Desde que se inició esta línea de ayudas, la Fundación Mutua Madrileña ha destinado más de 11 millones de euros a la financiación de más de 380 proyectos sociales.

Según datos de la entidad, estas iniciativas han tenido un impacto directo en la vida de aproximadamente 410.000 personas que se encontraban en contextos de vulnerabilidad.

Las organizaciones interesadas en participar en esta convocatoria podrán presentar sus proyectos hasta el próximo martes 23 de septiembre a través de la página web de la fundación, donde también se encuentran disponibles las bases de participación.

Categorías de la convocatoria

La convocatoria establece diferentes categorías para canalizar las ayudas en función de los colectivos destinatarios de los proyectos:

Discapacidad . Se apoyarán proyectos destinados a mejorar las capacidades, habilidades y calidad de vida de personas de cualquier edad con discapacidad física, psíquica o sensorial . Las propuestas podrán centrarse en ámbitos como la empleabilidad, la formación, la integración social o la atención especializada.

Víctimas de violencia de género y trata . Se financiarán iniciativas dirigidas a mujeres que han sufrido violencia machista o trata, así como a sus hijos e hijas. Estas acciones podrán abordar aspectos de prevención, concienciación, asistencia psicológica y social, formación o inserción laboral .

Infancia . Se respaldarán proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de niños y niñas con problemas de salud o en riesgo de exclusión social por motivos socioeconómicos.

Integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social . Esta categoría se centra en iniciativas que favorezcan el acceso al empleo de jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Apoyo a personas mayores en riesgo de exclusión y personas sin hogar . Se financiarán proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de personas mayores que se encuentran en riesgo de exclusión, así como de personas sin hogar o en situación de pobreza .

Cooperación al desarrollo. Se apoyarán iniciativas que den respuesta a las necesidades básicas de la población infantil en países en vías de desarrollo o afectados por conflictos, con el objetivo de reducir los índices de mortalidad infantil.

Dos décadas de compromiso

La convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales se enmarca dentro de la estrategia de la Fundación Mutua Madrileña, que lleva más de veinte años trabajando en diferentes áreas con el propósito de contribuir a la mejora social.

Sus cuatro ejes principales de actuación son el apoyo a la investigación médica, la difusión de la cultura, la promoción de la seguridad vial y la acción social.

Dentro de este último campo, la convocatoria anual para oenegés constituye uno de los programas más relevantes de la entidad.

No obstante, la fundación también desarrolla otras iniciativas, como programas de apoyo a víctimas de violencia de género y a sus hijos, proyectos contra el acoso escolar y acciones para mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Balance de impacto

El balance de las trece convocatorias anteriores refleja el alcance de esta iniciativa.

Con más de 380 proyectos financiados desde su puesta en marcha, las ayudas han permitido dar continuidad y estabilidad a programas sociales de distinta naturaleza, desde el acompañamiento a víctimas de violencia de género hasta la mejora de infraestructuras en países en desarrollo.

La cifra de 410.000 personas beneficiarias directas pone de relieve, según la Fundación Mutua Madrileña, el efecto multiplicador de estas iniciativas.

Más allá de la dotación económica, las ayudas permiten a las entidades beneficiarias consolidar su labor y reforzar sus capacidades para atender a los colectivos con los que trabajan.

Ahora, el siguiente paso de las oenegés interesadas será presentar sus propuestas en el plazo habilitado, que finaliza el 23 de septiembre.

La evaluación de los proyectos tendrá en cuenta criterios como el impacto social, la viabilidad de las iniciativas, el grado de innovación y la sostenibilidad en el tiempo.