Arte, sostenibilidad e inclusión social: esta es la nueva exposición inaugurada en el corazón cultural de Madrid

ILUNION, empresa líder del grupo empresarial del Grupo Social ONCE, inaugura una singular iniciativa cultural en Madrid que fusiona arte, sostenibilidad e inclusión social.

La exposición ILUNION Sustainability Way: El camino de transformación de la S se presenta en la prestigiosa Sala de Exposiciones Antonio Palacios del Círculo de Bellas Artes del 3 al 5 de septiembre de 2025, con acceso gratuito para todos los visitantes.

La muestra destaca por la particularidad de sus creadores: todas las obras han sido realizadas por el equipo de La Casa de Carlota, reconocido como el primer estudio de diseño del mundo que integra a creativos con discapacidad intelectual en su plantilla.

Este estudio barcelonés, que cuenta con 21 profesionales de los cuales 10 son neurodiversos, ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, incluyendo el premio World Down Syndrome Awards en la categoría de Empleo Inclusivo.

La colaboración entre ILUNION y La Casa de Carlota representa una alineación perfecta de valores, ya que ambas organizaciones comparten el compromiso con la inclusión laboral y la transformación social.

ILUNION cuenta con una plantilla de 37.907 trabajadores, de los cuales 15.370 son personas con algún tipo de discapacidad, representando el 40,55% de su fuerza laboral.

Recorrido hacia la sostenibilidad

La exposición presenta 10 obras originales que proponen un innovador recorrido simbólico protagonizado por la letra "S" de sostenibilidad. A través de una metáfora visual, esta letra se transforma al encontrarse con otros conceptos fundamentales: la A de Medio Ambiente, la S de Social, la É de Ética y la G de Gobernanza.

Representantes de ILUNION, la Casa de Carlota y el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la exposición

Esta propuesta creativa invita a los visitantes a reflexionar sobre el papel crucial de empresas y ciudadanos en la construcción de un futuro más justo, inclusivo y sostenible.

Para ILUNION, cuyo propósito corporativo es "construir un mundo mejor con todos incluidos", esta iniciativa representa una forma innovadora de comunicar su estrategia de sostenibilidad.

La empresa, que se define como líder en la transformación empresarial basada en cuatro pilares fundamentales: Personas, Transformación, Excelencia y Sostenibilidad, utiliza el lenguaje del arte para mostrar cómo la sostenibilidad también se escribe con "S" de Sentido, de Sociedad y de Solidaridad.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid, fundado en 1880, proporciona un marco excepcional para esta iniciativa. Ubicado en la Calle de Alcalá, 42, este centro cultural se ha consolidado como referente para los amantes de las artes en la capital española. La elección de la Sala de Exposiciones Antonio Palacios subraya la importancia que ILUNION otorga a esta propuesta cultural.

La accesibilidad es una prioridad tanto para ILUNION como para el Círculo de Bellas Artes, que "tiene como objetivo garantizar una experiencia cultural accesible para todas las personas".

La entrada gratuita elimina barreras económicas, permitiendo que un público amplio y diverso pueda disfrutar de esta singular muestra.