Esta es la aldea que busca dueño: se encuentra en Galicia y una inmobiliaria la vende por menos de 40.000 euros

Una oportunidad única se abre ante quienes buscan una alternativa al encarecimiento inmobiliario urbano.

En plena Costa da Morte, a tan solo ocho kilómetros de las mejores playas de A Coruña, una aldea completa se encuentra a la venta por 39.000 euros, un precio que en estos tiempos ya no da ni para la entrada de un piso en cualquier gran ciudad española.

La propiedad, comercializada a través de la inmobiliaria especializada Aldeas Abandonadas, incluye un terreno de 1.559 metros cuadrados, una casa principal de 299 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, dos almacenes de 40 y 45 metros cuadrados respectivamente, tres casetas y dos hórreos tradicionales.

La oferta ha sido rebajada desde su precio inicial de 67.000 euros, convirtiéndose en una de las propuestas más atractivas del mercado rural.

El conjunto inmobiliario se completa con una segunda vivienda de 134 metros cuadrados en dos plantas y un pequeño terreno delantero, todo incluido en el precio final.

La aldea cuenta con apenas tres vecinos y destaca por conservar elementos tradicionales como una lareira de piedra y un jardín delantero de bambúes, ideal para crear espacios de descanso.

Imagen de la aldea. Aldeas Abandonadas

El catálogo de Aldeas Abandonadas incluye desde pueblos enteros por menos de 55.000 euros hasta mansiones señoriales por precios muy inferiores a los de un piso en la ciudad.

Entre sus ofertas más llamativas destaca una aldea que se regala completamente gratis en Cortegada, Ourense, llamada A Barca y que incluye 12 viviendas y 15.000 metros cuadrados de terreno.

Una tendencia al alza

Esta iniciativa forma parte de un fenómeno creciente en España, donde la despoblación ha puesto en el mercado miles de propiedades rurales a precios casi simbólicos.

Según datos oficiales, el país cuenta con cerca de 3.000 pueblos abandonados y otros 2.000 con un solo habitante, concentrándose gran parte de ellos en Galicia y Asturias. Solo en Galicia existen más de 4.000 núcleos de población abandonados, lo que representa el 40% del total nacional.

La tendencia de adquirir pueblos abandonados responde a múltiples factores. El encarecimiento descontrolado de la vivienda urbana, donde el 50% de los inquilinos necesitan más de un sueldo para pagar la renta, ha convertido el sector rural en una alternativa viable para muchas familias.

El presupuesto medio destinado a la compra de vivienda en España asciende a 174.642 euros, lo que hace que estas aldeas resulten más de tres veces más baratas que un piso convencional.

Los datos demográficos confirman la magnitud del desafío rural español. Desde 2010 hasta 2019, el 83,4% de los municipios rurales han perdido población, y en las zonas rurales el 24,8% de las personas tienen más de 65 años, reflejando un envejecimiento significativo.

Sin embargo, recientes estudios apuntan a un cambio de tendencia, con un aumento en el número de personas que regresan a vivir a sus pueblos de origen, motivadas por la calidad de vida y la reunificación familiar.