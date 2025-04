Ana Redondo pide un "amplio consenso" parlamentario para la ley de trata durante una jornada online de APRAMP

La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) ha celebrado este miércoles, 16 de abril, una jornada de trabajo online sobre buenas prácticas en la lucha contra la explotación y la trata de personas. En ella ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha puesto sobre la mesa su proyecto de ley contra la trata.

La ministra ha apuntado que "tenemos que escucharnos más para saber por dónde caminar, porque las políticas públicas tienen que estar al servicio de la gente". Asimismo, ha recordado que el ministerio está trabajando en una perspectiva "holística" de todo lo relacionado con la trata. Porque, ha insistido, hasta ahora se ha trabajado por separado y es vital que se cree "una red" para que todas las entidades trabajen en colaboración.

"Falta información y datos exactos sobre la situación de la trata en España", ha dicho Redondo, y ha insistido en que desde su cartera han pedido informes detallados para saber cuál es la instantánea de esta problemática en nuestro país.

El primero de ellos, ha explicado, revela que "el 85% de las mujeres prostituidas en España están explotadas, son víctimas de trata". La ministra también ha anunciado que a lo largo del año 2025 se podrá "conocer un poco más" sobre la situación de la trata en España, pues habrá más informes.

Redondo ha asegurado que a lo largo del primer semestre se podrá "finalizar el trabajo en torno a la ley de trata para debatirlo en las cortes". La ministra ha asegurado que, con ella, "podrán solventarse los problemas normativos con respecto a la trata". Y ha pedido "un amplio consenso parlamentario" en torno a ella, por ser "un problema de derechos humanos".

Asimismo, Redondo ha insistido en que su proyecto de ley es "victimocéntrico" y no toca el Código Penal. Además, ha recordado que este año se destinarán 20 millones de euros para "dar cobertura y alternativas" a las personas que sobreviven a la trata con fines de explotación sexual y salen de esta situación.

La ministra ha mostrado también su preocupación porque "estas ayudas no lleguen ni protejan a todo el territorio español". Especialmente, ha dicho, le plantean dudas las comunidades autónomas y las regiones en las que las organizaciones que luchan con la trata no están tan consolidadas o no tienen tanto músculo como en Madrid o Cataluña.

Redondo también ha asegurado que en la ley de trata se intentará "subsanar" los errores legislativos que hay en España respecto a la gestación subrogada forzosa. Pues, indica, hay una dualidad: en nuestro país está prohibida esta práctica, pero se permite que los niños nacidos de esta manera en terceros países se registren.

La jornada

La jornada ha puesto el foco en la mirada internacional y han hablado las supervivientes. Se ha tratado de un espacio de reflexión y propuesta centrado en los retos actuales y las respuestas necesarias frente a, como insisten desde APRAMP, "una de las más graves violaciones de derechos humanos: la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual".

El evento, que pudo seguirse en streaming a través del canal de YouTube de la asociación, forma parte del proyecto Buenas prácticas en la lucha contra la trata. De la experiencia internacional a la voz de las supervivientes. Este, explican desde la propia APRAMP, pretende "visibilizar iniciativas, herramientas y enfoques eficaces que están siendo implementados en diversos contextos, tanto a nivel nacional como internacional, en la lucha contra la explotación y la trata de personas".

La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Rocío Nieto, fundadora y presidenta de APRAMP, quien ha expresado que han elegido el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, el 16 de abril, para hablar de la trata porque los datos de Naciones Unidas lo dejan claro: "El 38% de las víctimas a nivel mundial son niños y niñas".

Por eso, Nieto ha enfatizado en la manera de compartir las buenas prácticas para luchar contra esta "forma contemporánea de esclavitud". Porque, ha indicado, "nadie nace para ser esclava".

La trata en España

Tras la intervención de Nieto, se ha celebrado una primera mesa inaugural, moderada por Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de sala de Extranjería y Trata de Personas, experta en la materia. Y ha versado sobre la lucha contra la trata en España. En esta mesa han participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y Valentina López-Yanes, miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Después, se ha hablado sobre Buenas prácticas internacionales en la lucha contra la trata y la explotación sexual, que ha sido moderada por Rocío Mora, directora de APRAMP, y en la que han intervenido expertas como Kajsa Ekis Ekman (Suecia), Nerea Novo Paleo (CAP Internacional) y el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar.

La última mesa de la jornada se ha titulado La voz de las supervivientes: #ConEllasMarcamosElCamino. Moderada por Juana M. Oliva, del equipo de APRAMP Murcia, han participado Alika Kinan (Argentina), Lydia Osifo Festus (miembro de ISTAC y de ACT) y Daniella de Luca, superviviente de APRAMP y miembro de la ISTAC.