OTTO y Gravity Wave se alían para pescar y reciclar 1,5 toneladas de residuos de las costas españolas

Por el Día Mundial del Agua, que celebra cada 22 de marzo, OOTO (Out Of The Office) y Gravity Wave, se alían bajo el rótulo Out Of The Oceans para concienciar a los actuales y potenciales clientes de la marca de moda masculina de Tendam de la importancia de la recolección de plásticos y la protección de mares y océanos, y demostrar que dichos residuos se pueden convertir en productos de valor.

Así, esta alianza se une al movimiento Plastic Free Ocean, que pretende reducir los residuos plásticos que entran al mar a través de las playas y puertos. Estas entidades esgrimen su compromiso medioambiental ambicionando recolectar 1,5 toneladas de residuos plásticos del mar Mediterráneo, Cantábrico y océano Atlántico. Todo lo recolectado se reciclará y triturará en materiales productos sostenibles para transformarlos en productos de larga vida útil.

“En OOTO estamos orgullosos de colaborar con Gravity Wave, movimiento impulsado por personas, organizaciones y agentes de la sociedad, unidos por la misión de lograr un océano libre de plástico, porque somos muy conscientes de la importancia de promover las recogidas de plásticos en puertos y mares españoles", comenta María Sañudo directora de marketing del segmento adulto de Tendam, que representa las marcas OOTO, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia y Slowlove.

A lo que añade: "Con nuestro gesto contribuimos a la mejora de la biodiversidad y la sostenibilidad de los mares. Por eso hemos elegido el Día Mundial del Agua para anunciar nuestra colaboración y sumarnos al movimiento mares libres de plásticos".

Desde finales de 2019, Gravity Wave, empresa de impacto social, de economía circular y de concienciación medioambiental, se ha dedicado a la recolección de plástico en mares y puertos, especialmente redes de pesca, con el objetivo de darles una segunda utilidad y evitar que estos desechos contaminen las aguas.

Y lo ha conseguido gracias a una comunidad de más de 7.000 pescadores que recolectan basura marina cuando van a faenar. Además, opera en más de 75 puntos se recolecta en España, que se suman a los 101 puntos que se reparten por Europa.

Junto a sus partners de Enaleia, llevan a cabo la retirada de plásticos del fondo marino en el Mediterráneo desde Grecia, Italia, Egipto hasta España. Asimismo, Gravity Wave establece un sistema de prevención a través de los contenedores colocados en todos los puertos españoles para facilitar la gestión y reciclaje de estos residuos.

“Nos llena de entusiasmo el compromiso de OOTO de unirse a nosotros para limpiar 1.500 kg de plástico del mar, destacando su dedicación a preservar nuestros océanos. Este paso es solo el principio de una colaboración que busca un objetivo compartido: asegurar unos mares más limpios", ha señalado Julen Rodríguez, CO-CEO y cofundador de Gravity Wave.

Rodríguez agradece la confianza depositada por Tendam en la entidad que codirige y espera que "esta alianza marque el inicio de futuros proyectos colaborativos que sigan teniendo un impacto positivo y fortalezcan la relación entre la protección ambiental y la moda".