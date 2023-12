Ribera responde a la negativa del presidente de la COP28 a abandonar los fósiles: "No volveremos a las cavernas"

El domingo 3 de diciembre, las palabras del presidente de la COP28, Sultan Al-Jaber, causaban estupor. Dijo que "no hay ciencia" que indique que se necesita una eliminación gradual de los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, respecto a la era preindustrial. Un día después, arranca el cuarto día de la cumbre del clima con una respuesta clara de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Desde Dubái, la también, vicepresidenta tercera del Gobierno de España, ha sido clara: es "imposible" limitar el aumento de temperaturas planetarias sin una "fuerte" reducción del consumo de combustibles fósiles. Así, ha reiterado, como indica EFE, lo advierten los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

"Estamos aquí para cumplir con lo acordado en 2015", ha dicho haciendo referencia al Acuerdo de París firmado en la COP21. Y ha añadido: "Lo que acordamos fue la seguridad climática, que significa que deberíamos superar los 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial promedio. Y muy sinceramente, es imposible, imposible hacerlo sin una fuerte disminución del consumo de combustibles fósiles".

Además, ha señalado: "No queremos volver a las cavernas". Y ha subrayado que la transición energética supone una oportunidad para desarrollar alternativas para un "futuro brillante, con seguridad en el suministro y prosperidad para todos".

Ribera ha asegurado, también, que para lograrlo "la mejor opción es desarrollar un sistema de energía eficiente y basado en energías renovables".

Un portavoz de la presidencia de la COP28, aseguraba ayer domingo a EFE que Al-Jaber "tiene claro" que hay que reducir y abandonar progresivamente los combustibles fósiles, algo que es "inevitable". Sin embargo, en el vídeo publicado por el diario británico The Guardian y el Centre for Climate Reporting, que ha desatado la polémica, Al-Jaber es tajante: "No hay ninguna ciencia —ni ningún escenario— que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que va a permitir alcanzar 1,5 grados".

El contexto del comentario de Al-Jaber tiene que ver con unas preguntas de Mary Robinson, presidenta del grupo Elders y ex enviada especial de la ONU para el cambio climático, durante un acto en directo emitido por internet que data del pasado 21 de IPCC, lograr la reducción de las emisiones a los ritmos necesarios pasa, entre otras cuestiones, por el abandono progresivo de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).

Sigue los temas que te interesan