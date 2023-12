El presidente de la COP28 dice que la eliminación de los combustibles fósiles "llevaría al mundo a las cavernas"

La polémica en el seno de la COP28 está servida debido a las impactantes declaraciones del sultán Al Jaber, presidente de la cumbre del clima de las Naciones Unidas. El objetivo de este año es hacer balance del progreso establecido por el Acuerdo de París (tratado climático histórico firmado en 2015) y trazar el plan de acción para reducir las emisiones de forma drástica y proteger vidas y sustentos. "La ciencia es clara: para mantener un clima soportable, se debe reducir cuanto antes la producción de carbón, petróleo y gas y triplicar la capacidad de energía renovable (eólica, solar, hidráulica y geotérmica) para el año 2030. Al mismo tiempo, se requiere de un aumento sustancial de la financiación para la adaptación e inversión en resiliencia climática", explican.

En este contexto, las palabras de Al Jaber han causado estupor. Ha afirmado que "no hay ciencia" que indique que se necesita una eliminación gradual de los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global a 1,5°C, según han revelado el periódico The Guardian y el Center for Climate Reporting. Además, sostiene que la eliminación gradual de los combustibles fósiles no permitiría el desarrollo sostenible 'a menos que se quiera llevar al mundo nuevamente a las cuevas".

Estos comentarios surgieron a raíz de las preguntas de Mary Robinson, presidenta de The Elders que también ha sido enviada especial de la ONU para el cambio climático, durante un evento en online que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre. Además de dirigir la COP28 en Dubái, Al Jaber es también el director ejecutivo de la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, Adnoc, lo que muchos observadores ven como un grave conflicto de intereses.

La conversación entre ambos se produjo en el evento She Changes Climate. Robinson empezó diciendo: "Estamos en una crisis absoluta que está perjudicando a las mujeres y los niños más que a nadie. Y se debe a que todavía no nos hemos comprometido a eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Esa es la única decisión que la COP28 puede tomar y, en muchos sentidos, como eres el jefe de Adnoc, podrías tomarla con más credibilidad". La respuesta del sultán sorprendió: "Acepté venir a esta reunión para tener una conversación sobria y madura. De ningún modo me sumo a ningún debate alarmista. No existe ninguna ciencia, ni ningún escenario, que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que permitirá alcanzar los 1,5°C".

La tensión fue en aumento cuando ella comentó que había leído en la prensa que la empresa de Al Jaber estaba "invirtiendo en muchos más combustibles fósiles en el futuro". Él lo negó aludiendo a una manipulación de los medios accidentales para luego hacer un ruego: "Por favor, ayúdenme, muéstrenme la hoja de ruta para una eliminación gradual de los combustibles fósiles que permitirá un desarrollo socioeconómico sostenible, a menos que quieran llevar al mundo de nuevo a las cuevas". Y añadió: "No creo que [ustedes] puedan ayudar a resolver el problema climático señalando con el dedo o contribuyendo a la polarización y la división que ya está ocurriendo en el mundo. Muéstrame las soluciones. Deja de señalar con el dedo. Basta".

Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics, no ha dudado en mostrar su preocupación: "Enviarnos de vuelta a las cuevas' es el más antiguo de los símiles de la industria de los combustibles fósiles: roza la negación climática. Al Jaber está pidiendo una hoja de ruta para 1,5°C; cualquiera que esté interesado puede encontrarla en el último escenario de emisiones netas cero de la Agencia Internacional de Energía, que dice que no puede haber ningún nuevo desarrollo de combustibles fósiles. La ciencia es absolutamente clara y eso significa una eliminación gradual para mediados de siglo, lo que mejorará las vidas de toda la humanidad".

No ha sido el único que ha mostrado abiertamente su desacuerdo y su inquietud. Como el profesor David King, presidente del Grupo Asesor sobre Crisis Climática y exasesor científico principal del Reino Unido, que ha manifestado: "Es increíblemente preocupante y sorprendente escuchar al presidente de la COP28 defender el uso de combustibles fósiles. Es innegable que para limitar el calentamiento global a 1,5°C todos debemos reducir rápidamente las emisiones de carbono y eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles a más tardar en 2035. La alternativa es un futuro ingobernable para la humanidad".

