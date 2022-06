Finaliza el primer Congreso de Comunicación en Materia de Violencia de Género de Badajoz: las claves

Casi un millar de personas han asistido esta semana al Congreso de Comunicación en materia de Violencia de Género e Igualdad celebrado en Villanueva de la Serena, y en el que se ha contado con la participación de 28 ponentes de distintos ámbitos. Organizado por la Diputación de Badajoz, se trata de la primera edición de un congreso que ha servido para reflexionar sobre la forma en la que se refleja la violencia machista en las artes y los medios de comunicación, así como para concienciar sobre esta lacra social.

El congreso fue inaugurado el miércoles por Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación de Badajoz, que afirmó que el objetivo del evento era "remover conciencias" y "contribuir a una sociedad mejor".

"Es un necesario congreso el que hoy abordamos. Un congreso duro, pero real", declaró, resaltando que estaba satisfecho por la acogida del mismo. "Abordar la violencia de género no sólo es necesario, sino imprescindible. Hay que abordarlo como es, como violencia de género, sin eufemismos".

A esa primera jornada asistieron personas de 13 países distintos y se abordaron temas tan amplios como los nuevos enfoques en la comunicación sobre violencia de género, el tratamiento de la igualdad en los medios de comunicación o la relación de la cultura y el arte en la violencia de género.

Puede afectar a todas

Entre las participaciones más destacadas estuvo la de Carmen Giménez, que sufrió un grave episodio de violencia machista que la dejó en silla de ruedas. Tras esa agresión, fundó el proyecto Run For You y ahora es atleta paralímpica. Giménez contó su historia y explicó la importancia de derribar estereotipos sobre cómo deben ser las víctimas de violencia de género. "Yo tenía mi carrera, mis amigas, mi independencia económica. Eso hacía que yo no cumpliese con el perfil de víctima de violencia de género", afirmó.

Carmen Giménez durante su intervención en el Congreso.

Asimismo, recalcó que debemos ver la discapacidad desde una perspectiva menos compasiva y como una limitación. "Pensamos muchas veces en las mujeres con discapacidad como personas dependientes que necesitan ser cuidadas. Pero por eso quiero destacar que una mujer con discapacidad puede cuidar y formar su familia".

En la mesa Nuevos enfoques en la comunicación sobre la violencia de género, la periodista Cristina Gallo, una de las primeras mujeres especializadas en deportes, declaró que la gran diferencia entre los hombres y las mujeres es que ellas "tienen que demostrar que saben".

La exdirectora del Instituto de la Mujer del Principado de Asturias, Almudena Cueto, participó en esa misma mesa y afirmó que al hablar de violencia de género tenemos que ser conscientes de que "la violencia de género son aquellas cuestiones para mantener la desigualdad estructural. Esa violencia es transversal y está en muchos sitios, a veces ni la vemos".

La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, finalmente, no pudo asistir de forma presencial, pero a través de un vídeo dijo que cuando hablamos de prevenir la violencia contra las mujeres "estamos hablando de ayudar todos y que, por lo tanto, la comunicación es muy importante".

"Primero, no hay que poner el foco en aquellas cuestiones que nos hacen aparecer como víctimas. Hace falta reforzar el papel poderoso, cívico y participativo de las mujeres en la sociedad", recalcó. A lo que añadió, "también hay que poner el foco en que los varones se hagan cargo de una lucha que no va contra ellos, sino contra el reducido número de quienes son violentos y acaban asesinando a las mujeres".

Mantener lo conseguido

En la segunda jornada, desarrollada este jueves, se ha hablado sobre cine documental y violencia de género en España, el tratamiento de la igualdad en las Fuerzas Armadas, en el ámbito sanitario y en Extremadura.

Entre las participantes han estado personalidades como Rosa Márquez, directora del documental ¿Qué coño está pasando?, y Maribel Sánchez, del documental Nevenka; la capitana del Ejército de Tierra Natalia Gómez Gabás; o Elisa Tarazona Ginés, consejera delegada de Grupo Ribera.

Finalmente, el cierre del Congreso ha corrido a cargo de Cruz Sánchez de Lara, que ha realizado una exposición sobre la responsabilidad de los medios al informar sobre violencia de género.

Cruz Sánchez de Lara en el Congreso

La abogada experta en derechos humanos y vicepresidenta de EL ESPAÑOL ha mostrado su preocupación por la polarización extremista que se está haciendo sobre el tema de la igualdad y que eso conlleve una pérdida de todo lo que hemos conseguido.

"Tenemos que conseguir más, pero no que nos ganen la batalla de quitarnos los avances de la igualdad. Estamos en un momento muy arriesgado". La editora de ENCLAVE ODS y MagasIN ha recordado la frase de Simone de Beauvoir que reza: "No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados".

"Eso es lo que quiero que hagamos, que sujetemos muy bien lo que hemos adquirido. Y me preocupa a mí y a mucha gente que estamos a cargo de los medios de comunicación", ha aseverado Sánchez de Lara.

