La Comisión Europea califica de "gran desastre" el estado del Mar Menor: al día sacan 7 toneladas de algas

La imagen de postal que ofrece la playa de los Alemanes en La Manga del Mar Menor era mancillada a las 9.40 horas de este jueves, por un olor fétido, procedente del fango y de las algas acumuladas, pudriéndose, a solo unos metros, en la orilla de la vecina playa del Vivero. Allí trabajaba a destajo una cuadrilla de siete operarios, equipados con rastrillos, sacando algas a mansalva para depositarlas en el volquete de un dumper. "De media, cada día estamos retirando de 6.000 a 7.000 kilos de algas", tal y como calculaba el jefe de Servicio de Actúa, Manuel Cava, que coordina los trabajos de limpieza que el Gobierno de la Región de Murcia desarrolla en toda la franja litoral marmenorense.

"El 40% son algas de la variedad cymodocea, la habitual en el Mar Menor, pero el 60% son algas de la variedad ova, cuyo aspecto verde, con textura de pelillo, es la causa de la 'sopa verde', del mal olor, y cuando se pudre provoca fango", prosigue Manuel Cava con su explicación, al tiempo que aclara el motivo por el que están retirando más alga ova que alga 'autóctona' cymodocea: "Estamos sacando más que en 2021 porque el agua tiene más nutrientes y se generan más algas".

Conforme la cuadrilla sigue limpiando la playa del Vivero, a las 10.22 horas, al otro lado del pequeño espigón, hace su entrada en la playa de Los Alemanes la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Los eurodiputados comienzan su inspección sobre el estado del Mar Menor que plasmarán en un informe sobre la crisis ambiental de este ecosistema -con doce figuras de protección de la Red Natura- y que en agosto de 2021 sufrió una anoxia que aniquiló quince toneladas de especies marinas. De hecho, la inspección arranca en la 'zona cero' del citado episodio de falta de oxígeno.

Esta visita es crucial para el futuro de la albufera porque en ese documento también propondrán una serie de recomendaciones a la Comisión Europea para recuperar el Mar Menor. Por ello, colectivos ecologistas y activistas se han movilizado para explicar al detalle la crisis ambiental a la misión de Bruselas, que preside Tatjana Zdanoka. Esta europarlamentaria letona, miembro del Grupo Verde, camina hacia la orilla, hasta que el agua acaricia sus zapatos, mientras escucha por el pinganillo la traducción de la explicación que ofrece el jefe del Servicio de Pesca de la Comunidad Autónoma, Emilio María Dolores.

Operarios de Medio Ambiente, este jueves, retirando algas de la orilla de la playa del Vivero en La Manga del Mar Menor.

"Buenos días, nos encontramos en la zona sur del Mar Menor, conocida como la playa de los Alemanes, en la parte de la izquierda está la continuación de las Salinas de Marchamalo, y este área es donde se produjo la última crisis eutrófica, la de mayor relevancia, durante agosto de 2021, cuando una anoxia ocasionó la mortandad de peces", tal y como contextualiza el jefe del Servicio de Pesca. Los eurodiputados detectan la presencia de los operarios que hay al otro lado del espigón, sacando algas a gogó, además de percatarse de la extraña espuma que hay a lo largo de la orilla.

Otro detalle llama la atención a Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE): unos tractores han pasado horas antes por la playa, dejando como el jaspe la arena, incluso echando una capa nueva para ocultar lo que precisamente han ido a ver con sus propios ojos los europarlamentarios. De modo que el director de Anse, se arrodilla, comienza a escarbar en la arena y voilà: saca fango que muestra a Tatjana Zdanoka -líder de la misión europarlamentaria-.

"Esto es el resultado de la llegada de grandes cantidades de materia orgánica, desde el interior de la laguna hacia la orilla, que se pudre y se transforma en este fango tan común en entornos lagunares, pero que en el caso del Mar Menor, en los últimos años, se ha incrementado de manera alarmante", según expone García. "El proceso de eutrofización ha modificado notablemente las comunidades submarinas del Mar Menor: más del 80% del fondo lagunar está ocupado por una planta invasora, la caulerpa, que en el proceso de eutrofización provoca mortandades masivas".

- ¿Qué es lo que nutre este incremento del fango en la orilla de la playa?

- Pedro García (Anse): Pues lo alimenta la materia orgánica en descomposición por el fitoplancton y las algas que se desarrollan de forma masiva desde hace años por la llegada de aguas dulces, cargadas de abonos, principalmente de nitratos, del Campo de Cartagena.

Pedro García, responsable de Anse, sacando fango de la playa de los Alemanes en el Mar Menor.

La primera parte de la inspección llega a su fin. La comitiva regresa al autobús y pone rumbo a Los Urrutias. El trayecto hasta llegar a la playa del Club de Regatas Mar Menor, está marcado por los carteles de casas en venta, y muchos comercios con la persiana bajada. Tal panorama pone de manifiesto los efectos colaterales que la crisis ambiental de este ecosistema tiene para esta diputación de Cartagena de 983 habitantes: el turismo y las actividades económicas que generaba el buen estado que antaño presentaba el litoral marmenorense, tras su degradación, ha traído consigo la despoblación, el cierre de negocios y la caída de precios en el sector inmobiliario.

Diez minutos pasan de las once de la mañana de este jueves. El bus estaciona en las inmediaciones de la playa del Club de Regatas Mar Menor. Por segunda vez en la inspección, a la que asiste el consejero de Medio Ambiente, el popular Antonio Luengo, se repite 'el maquillaje' playero. Tal situación hace estallar a Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia: "El Gobierno regional está boicoteando la visita porque han puesto una capa de arena por la orilla para ocultar el fango negro con materia orgánica".

La denuncia es escuchada por el consejero y traducida en sus respectivos idiomas a los eurodiputados presentes. Los ecologistas comienzan a remover la arena y sale 'chapapote' marmenorense que la presidenta de la misión europarlamentaria no duda en acercarse a palpar ella misma. "This is the problem [Este es el problema]", subraya Tatjana Zdanoka.

- ¿Por qué sostiene que la Comunidad Autónoma está boicoteando la visita?

- Pedro Luengo (Ecologistas en Acción): En el itinerario estaba previsto pasar por Los Nietos, pero el autobús se lo ha saltado porque en esa diputación de Cartagena teníamos especial interés en que la Comisión de Peticiones comprobase el enfangamiento que hay en la playa por el proceso de eutrofización. La verdad es que sorprende el empeño que está habiendo por parte del Gobierno de Murcia para ocultar la realidad, que es, precisamente, el objetivo de esta visita para que los eurodiputados pudiesen ver 'in situ' lo que no pueden apreciar en los papeles.

La Rambla del Albujón

El malestar entre los colectivos ecologistas, activistas y representantes vecinales cada vez es mayor con los representantes del Ejecutivo autonómico que acompañan a la misión de Bruselas. Pese a todo, el 'safari' por el Mar Menor prosigue en dirección a la Rambla del Albujón. Este punto que depende del Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, aporta 183 litros por segundo de agua contaminada por nitratos al ecosistema de la albufera murciana.

Once y media de la mañana. El solanero de la Costa Cálida empieza a apretar y a sus señorías les sobran los abrigos, mientras se adentran por una senda, trufada de matorrales, hacia un 'riachuelo' artificial que discurre paralelo al canal de la Rambla del Albujón. "Llevamos cinco meses sin lluvias y aquí hay un cauce de agua que circula hacia al Mar Menor que tiene su origen en las explotaciones agrícolas y en el Acuífero Cuaternario", resume Ramón Pagán, portavoz de Pacto Por el Mar Menor.

Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, este jueves, tomando una muestra de agua de un cauce artificial. Badía

Pagán se agacha a coger una muestra de agua que entrega a la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. "Esto se lo entrego para que puedan analizar el contenido en nitratos de este agua y comprobar que tiene entre 150 y 200 microgramos de nitratos por litro, lo que excede la directiva europea de nitratos que establece un máximo de 50 microgramos", remarca el portavoz de Pacto Por el Mar Menor, entregando en mano la muestra a la eurodiputada Tatjana Zdanoka.

"La solución a todo esto no solo tiene que venir con dinero público, las empresas que están contaminando también tienen que pagar por esto porque es una cuestión de justicia social", reflexiona Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, justo antes de que la comitiva se dirija a la Rambla del Albujón. Este cauce aporta 3.500 kilos diarios de nitratos al ecosistema del Mar Menor y el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, en un breve canutazo con los medios, aprovecha para arremeter contra los colectivos ecologistas asegurando que la Comunidad Autónoma no trata de ocultar el fango de las playas afectadas por la crisis ambiental.

"La comunidad científica viene advirtiendo desde hace varios años, que una de las principales medidas que tenemos que llevar a cabo es la retirada de biomasa para evitar que eso contribuya al proceso de eutrofización del Mar Menor y es una labor que viene haciendo el Gobierno regional desde hace cuatro años", tal y como ha asegurado el consejero antes de decir esto a los ecologistas: "Ese tipo de declaraciones solo demuestran la ignorancia".

Luengo ha defendido ante los eurodiputados que "la única hoja de ruta" para recuperar la albufera es el Plan de Vertido Cero que aprobó el Gobierno de España, a caballo entre un ejecutivo liderado por Mariano Rajoy y otro por Pedro Sánchez. "Para evitar que entre al Mar Menor el caudal de agua de la Rambla del Albujón, que supera los cien litros por segundo, es fundamental que se ponga en marcha el colector norte para que ese agua se derive y eso he pedido a las autoridades europeas".

Eso es lo que esperan los vecinos de Bahía Bella, compuesta por unas 400 viviendas que se levanta junto a la Rambla del Albujón, y que este jueves, ante la presencia de la comitiva europea, no han dudado en acercarse a entregar un dosier fotográfico para denunciar los problemas que ese río de nitratos les genera. "Toda la zona de este espacio protegido está llena de cañas y fangos que atraen insectos y ratas", según ha relatado Amparo Moreno, secretaria de la Asociación de Vecinos Bahía Bella.

"Esperamos que puedan ayudarnos", insistía Amparo, entregando carpetas con las fotos a los europarlamentarios. La eurodiputada Tatjana Zdanoka, a pesar de su edad, no dudaba en adentrarse por una escalinata que se cae a trozos para meterse en las entrañas de la Rambla del Albujón para presenciar el 'río' de nitratos procedentes de la actividad agrícola y de las depuradoras de las urbanizaciones del litoral marmenorense.

Pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre todo lo que ha visto esta mañana en el Mar Menor?

Tatjana Zdanoka: Es un gran desastre.

