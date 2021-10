Estrés, tristeza o ansiedad: este es el efecto de los bulos en el 46% de las niñas y jóvenes de todo el mundo

El 55% de las niñas y jóvenes en España no sabe diferenciar cuando un contenido en internet es o no falso. El informe The Truth Gap: (Des)informadas online, de la oenegé Plan Internacional, analiza cómo la desinformación en internet afecta a la vida, el aprendizaje y la capacidad de liderazgo de las mujeres.

El estudio recoge las voces de 26.000 niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 26 países diferentes. Y demuestra que las fake news propagadas por internet influyen de forma negativa en ellas. Por este motivo, un 46% de las encuestadas afirma haber sentido depresión, tristeza, estrés, preocupación o ansiedad.

Vídeo campaña 'The Truth Gap: (Des)informadas online' de Plan Internacional

"No me involucro mucho en política porque es un asunto más crudo… En Instagram, evito estos asuntos", explica Cripaam, joven española de 17 años. Y es que en nuestro país, de las 1.000 mujeres encuestadas, el 15% reconoce que la información errónea les ha llevado a dejar de participar en asuntos políticos o de actualidad.

A nivel global, estos bulos tienen un fuerte impacto en la vida cotidiana de las niñas y adolescentes. Afecta a sus relaciones familiares, a su salud y a la confianza que tienen en sí mismas.

Pero también, influyen en su aprendizaje. El continuo contacto con este tipo de información lleva a las mujeres a cuestionar los contenidos educativos aprendidos en sus centros educativos. En España, según indica el informe, esto le ocurre a una de cada cuatro mujeres. Es decir, el 25% de las encuestadas.

Además, sólo un 30% ha recibido consejos en el ámbito educativo sobre cómo identificar una información errónea. Es algo indispensable cuando la mayoría de las jóvenes españolas participantes pasan entre 4 y 6 horas conectadas a internet.

Más alfabetización digital

"Las niñas y adolescentes piden herramientas para construir su futuro sobre certezas y no sobre bulos", explica Concha López, directora general de Plan Internacional. En este sentido, la educación es un elemento clave que debe garantizar urgentemente "la alfabetización digital de todas las niñas, adolescentes y jóvenes", concluye.

La organización define la alfabetización digital haciendo referencia a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a niños y niñas jugar, aprender, socializar, prepararse para el mundo laboral y participar como ciudadanos activos en entornos digitales.

La inseguridad de las niñas y jóvenes al navegar por internet es evidente. Según el estudio, de todas las encuestadas, una de cada cinco niñas se siente así. Esto es, un 20%. "A veces existe una falta de responsabilidad en el mundo online, la gente puede hacer cosas sin tener repercusiones", relata Charlotte de 23 años desde Gales.

Para Plan Internacional, la alfabetización digital debe formar parte del currículo desde primaria. Enseñar este tipo de competencias ayudará a que los usuarios comprueben la veracidad de la información digital antes de compartirla, y a denunciar los contenidos sospechosos.

Evitará testimonios como el de Nabila. Esta alemana de 18 años asegura que le da miedo "que puedan manipularme sin que me dé cuenta y que, como consecuencia, comparta información errónea".

Del mismo modo, es importante que las familias conozcan las oportunidades y riesgos a los que se enfrentan por su presencia en internet.

Según el estudio, cuestiones relacionadas con sexualidad, derechos civiles y políticos o feminismo no se hablan con frecuencia en el entorno familiar de muchas mujeres. Y en algunos lugares tan siquiera se mencionan en el seno de la familia, como explica Lisa de 22 años desde Malaui: "Las personas adultas no hablan de esos temas".

Muchas niñas y jóvenes en determinados países sólo pueden recibir cierta información a través de internet, convirtiéndose en una herramienta esencial. Por lo que consumir fake news supone un riesgo para su futuro.

Petición global

El estudio The Truth Gap: (Des)informadas online presenta, en última instancia, una serie de recomendaciones centradas en mejorar el rol que ejercen en estos casos las plataformas online, los medios de comunicación, la sociedad civil y las organizaciones intergubernamentales.

Además, resalta que las plataformas deben asumir una mayor responsabilidad e investigar las implicaciones que puede tener la desinformación, además de modificar sus declaraciones políticas y directrices comunitarias actuales.

Plan Internacional y un grupo de niñas y adolescentes han lanzado una petición global a través de una carta abierta disponible en la web de la organización. El objetivo es exigir a los gobiernos que se impliquen en la implementación de unas medidas de alfabetización necesarias para identificar las informaciones erróneas.

Porque, como indica la directora de la oenegé, "la alfabetización digital es fundamental para participar de manera crítica y segura en los espacios online".

