De DogDater a Tindog: estas son las aplicaciones que imitan a Tinder y que puedes usar para encontrarle pareja a tu perro

Sin un poco de ayuda de la diosa Fortuna, de la casualidad o, por qué no, del destino, Golfo y Reina —los dos protagonistas de la famosa película de dibujos animados La Dama y el Vagabundo— jamás se habrían conocido. Aquella bella escena de los dos perritos cenando espaguetis a la luz de las velas que terminó en beso nunca se hubiera producido.

Quizás la mano de la ciencia ficción también ayudara, pues en la vida real parece poco probable que tu perrita se cruce durante su paseo matutino con un macho rebelde perseguido por agentes de policía después de haber cometido su vigésima 'perrería' (y nunca mejor dicho).

Con este panorama de una triste realidad donde el cine no parece querer hacer su magia, la pregunta es ¿ansiarán nuestras mascotas el amor tanto como nosotros? Si en tu caso particular piensas que sí, no te preocupes, alguien que debía tener la misma inquietud ya ha encontrado la solución para esto.

En una época donde ligar se ha vuelto algo complicado (incluso para los animales de dos patas) y todo depende de cuantos likes obtengas en tu última publicación en redes sociales o de cuántos mensajes recibas en las distintas aplicaciones de citas, el fenómeno de tirar la caña a golpe de match ha llegado también para los canes.

Y es que no hay sólo una. Se tratan de dos las aplicaciones que presumen de ser los nuevos Tinder para perros (¿o para sus dueños?). DogDater o Tindog se postulan como las mejores opciones para que tu mascota encuentre su amor perruno y con la comodidad de no tener que ponerse ni siquiera la correa para hacerlo.

DogDater

Bajo el paraguas de una empresa sueca, DogDater vio la luz en septiembre de 2021. Se trata de una aplicación móvil gratuita destinada a la socialización y el cuidado de perros, disponible tanto en Android como en iOS.

La plataforma, concebida como una combinación de Tinder y Facebook para mascotas, invita a los dueños a "ayudar a su perro a florecer y encontrar nuevos amigos" a través de un entorno social canino. Desde su aparición, DogDater ha superado las 21. 000 descargas en Google Play.

Ahora, las mascotas también pueden ligar con un 'match'.

En el Yard, su muro de noticias, los usuarios pueden compartir fotos, vídeos y logros de sus perros, así como seguir las publicaciones de cuentas afines. Además, DogDater permite crear y unirse a grupos temáticos o locales para organizar quedadas, intercambiar consejos de adiestramiento y explorar rutas en compañía de otros dueños.

El chat integrado dentro de la propia aplicación facilita la coordinación de paseos y la recomendación de parques o servicios cercanos, mientras que un sistema de perfiles y valoraciones soporta la oferta y demanda de paseadores y cuidadores caninos.

Además, una de las funcionalidades más singulares es el árbol genealógico canino, que registra la ascendencia de cada mascota y posibilita la búsqueda de "hermanos" o parientes perdidos dentro de la comunidad global.

Tindog

Tindog irrumpió en el mercado en junio de 2015 como la primera 'app de citas' diseñada por y para amantes de los perros, ofreciendo un entorno lúdico donde humanos y canes se presentan como un paquete inseparable.

Con un sistema de deslizamiento muy al estilo Tinder, los usuarios pueden deslizar a la derecha para aceptar o a la izquierda para descartar perfiles de otros dúos dueño-perro que se encuentren dentro de su área geográfica.

Cada cuenta combina una foto del dueño y de su mascota junto a datos esenciales como raza, edad y rasgos de personalidad, de manera que el emparejamiento responda tanto a afinidades humanas como caninas.

Una vez que ambos deslizan a la derecha, se activa un chat integrado que facilita coordinar paseos, citas de juego o simplemente intercambiar recomendaciones de parques y rutas locales.

La búsqueda avanzada permite filtrar por distancia, intereses comunes e incluso características específicas del perro, garantizando encuentros de calidad tanto para la mascota como para su dueño.

Los Tinder para perros triunfan entre los dueños de canes.

Además, Tindog incluye un apartado de proveedores de servicios caninos —paseadores, cuidadores, adiestradores y veterinarios— con valoraciones de la comunidad, lo que brinda seguridad y confianza al contratar a profesionales locales.

Para quienes buscan recomendaciones de lugares amigables con los perros, la app sugiere parques, patios y cafés pet‑friendly donde concertar el encuentro, enriqueciendo la experiencia social.

Con un esquema freemium, la versión básica de Tindog ofrece hasta cinco matches y 10 mensajes diarios sin coste alguno, mientras los planes de suscripción desbloquean likes y conversaciones ilimitadas, así como posicionamiento preferente en los resultados de búsqueda.