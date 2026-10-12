El objetivo de la iniciativa “Conduciendo hacia el futuro” es mejorar la empleabilidad de jóvenes de otros programas activos de la entidad con desempleo de larga duración o sin experiencia laboral. Cedida

La Rueca ayuda a jóvenes en riesgo a obtener el carnet de conducir: así logran ampliar sus oportunidades laborales

En la búsqueda de empleo, hay barreras que pueden parecer menores hasta que impiden acceder directamente a una oferta. Para algunos jóvenes en situación de vulnerabilidad, no disponer de carnet de conducir supone quedar fuera de determinados puestos de trabajo o tener dificultades para llegar hasta empresas a las que no llega el transporte público.

Esa realidad está detrás de un proyecto de La Rueca Asociación Social y Cultural que pretende convertir el permiso de conducir en una herramienta para ampliar sus oportunidades laborales. Se trata de la iniciativa 'Conduciendo hacia el futuro', desarrollada con el apoyo de la XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña.

El programa está dirigido a jóvenes que participan en otros programas de la entidad y que se encuentran en situación de desempleo de larga duración, carecen de experiencia laboral o atraviesan diferentes situaciones de vulnerabilidad, y cubre las tasas, las clases teóricas y las prácticas necesarias para obtener el carnet, junto con un acompañamiento socioeducativo y laboral.

"En nuestro trabajo diario con jóvenes en riesgo vemos que muchas veces tienen las ganas de trabajar, formarse e incluso encuentran oportunidades a su alcance, pero se topan con obstáculos que parecen pequeños y acaban siendo decisivos", explica el portavoz de La Rueca. Entre ellos está la imposibilidad de desplazarse hasta determinados centros de trabajo.

Barreras a las ofertas

Los jóvenes que participan en el proyecto presentan perfiles diversos. Algunos llevan tiempo buscando empleo sin encontrar una oportunidad, mientras que otros no han tenido todavía experiencia laboral. A estas circunstancias se suman, según la entidad, dificultades económicas, redes de apoyo reducidas o falta de confianza en sus propias capacidades.

La Rueca señala también las dificultades específicas que pueden encontrar algunos jóvenes inmigrantes en el acceso al mercado laboral, relacionadas con situaciones de xenofobia y aporofobia. En este escenario, la falta de recursos para obtener el carnet puede añadir una barrera más a un proceso de incorporación laboral que ya parte de condiciones desiguales.

"Son personas jóvenes que tienen mucho potencial, pero que han tenido menos oportunidades", aseguran desde La Rueca. Cedida

La entidad ha comprobado que disponer del permiso puede ampliar las opciones profesionales, especialmente en sectores como el logístico, donde los desplazamientos pueden formar parte de los requisitos del puesto. El objetivo del proyecto es que el coste del proceso no determine quién puede acceder a esa posibilidad.

Por eso, la iniciativa cubre las diferentes fases necesarias para obtener el permiso y acompaña a cada participante durante el proceso. La financiación se combina con seguimiento individual para favorecer que los jóvenes mantengan la motivación y puedan completar la formación.

Un proyecto (muy) completo

Para La Rueca, la obtención del permiso es una herramienta dentro de un itinerario de inserción laboral. El acompañamiento permite trabajar la búsqueda de empleo, la identificación de oportunidades y las habilidades necesarias para desenvolverse en el mercado laboral.

La entidad considera especialmente relevante esta dimensión porque, según explica, conseguir una formación no garantiza por sí mismo el acceso o el mantenimiento de un empleo. El proyecto incorpora por ello acciones de refuerzo emocional y orientación profesional destinadas a fortalecer la confianza y preparar a los jóvenes para afrontar nuevos retos.

"Muchas veces el principal reto no es técnico, sino creer que uno es capaz de alcanzar sus objetivos", señala el portavoz de la entidad. El trabajo busca que la obtención del carnet esté acompañada de un proceso que permita ganar autonomía y confianza.

Las autoescuelas sociales y las empresas del entorno también forman parte de esta estrategia. Las primeras facilitan el aprendizaje y permiten adaptar el proceso a las necesidades de los participantes, mientras que las empresas ayudan a conectar la formación con oportunidades laborales concretas.

"El carnet de conducir les puede abrir muchas puertas y de hecho las abre, ya lo hemos comprobado", aseguran desde la entidad. Cedida

El proyecto busca así que el permiso de conducir no sea el punto final de la intervención, sino un recurso que pueda facilitar el siguiente paso. La meta es que los jóvenes puedan ampliar el número de puestos a los que tienen acceso y afrontar la búsqueda de empleo con mayores herramientas.

La colaboración de la Fundación Mutua Madrileña permite financiar una barrera económica que, para algunos participantes, resultaría difícil de superar.

"A veces un carnet de conducir puede parecer algo sencillo, pero para muchas personas jóvenes supone la llave que abre la puerta a su primer empleo y a nuevas oportunidades de futuro, personal y laboralmente", indican desde La Rueca.