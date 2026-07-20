Sacarse el carnet de conducir para escapar de la exclusión: "Es una herramienta indispensable para recuperar la dignidad"

El carnet de conducir es algo que en muchos entornos se da por hecho, pero en otros se ve como algo tan inalcanzable como necesario si quieren mejorar su vida.

No se trata solo de poder viajar, recorrer las distancias en menos tiempo o hacer la compra de manera más cómoda, sino de algo tan simple, y fundamental, como encontrar un trabajo. Hoy en día, es un requisito para optar a muchos puestos sobre todo en fábricas u oficinas situadas en polígonos industriales.

Sin embargo, para muchos ciudadanos, obtener este carnet constituye un obstáculo insalvable por sus elevados costes económicos, según explica Maider Larrainzar Rodríguez, coordinadora en Centro Padre Lasa, de Fundación Civil San Francisco Javier.

La entidad cuenta con un proyecto que busca romper esta barrera en la zona de Tudela y la Ribera de Navarra y que ha sido seleccionado en la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de Fundación Mutua Madrileña.

Como explica Larrainzar, la falta de movilidad autónoma restringe drásticamente las opciones de empleo en sectores logísticos y de servicios esenciales.

De hecho, la iniciativa nació tras detectar cómo decenas de ofertas de trabajo quedaban desiertas simplemente porque los candidatos carecían de esta licencia formativa, un requisito que perpetúa la exclusión social de manera silenciosa.

El perfil de los participantes refleja la cruda realidad de la exclusión en nuestras comunidades urbanas y rurales. La coordinadora detalla que atienden principalmente a jóvenes sin recursos y personas migrantes, afirmando que el carnet "no es un capricho, sino una herramienta indispensable para recuperar la dignidad y la autonomía laboral en su día a día".

La intervención de la Fundación Civil San Francisco Javier va mucho más allá del simple pago de las tasas oficiales. La portavoz sostiene que el proyecto ofrece un acompañamiento psicosocial personalizado e integral, porque "muchos alumnos arrastran barreras idiomáticas o traumas previos que les hacen creer erróneamente que son incapaces de aprobar un examen teórico".

Este respaldo constante se traduce en tutorías adaptadas y un refuerzo pedagógico diseñado para combatir el abandono temprano del proceso. Su éxito radica en fortalecer la autoestima de cada persona, apunta Larrainzar.

Por eso, la formación teórica se complementa siempre con un seguimiento emocional continuo durante las prácticas.

Los resultados tangibles demuestran que la movilidad es un motor definitivo para la inclusión y el empleo digno. La especialista recuerda el caso de un joven que, tras obtener su licencia, consiguió incorporarse inmediatamente al sector del reparto, subrayando que ver su transformación vital "es la mayor recompensa para todo nuestro equipo".

El impacto del programa se mide tanto en inserciones laborales directas como en el cambio de mentalidad de los participantes. La responsable del centro enfatiza que el 80% de los graduados encuentra empleo en menos de un semestre, lo que confirma que esta ayuda transforma vidas reales de manera inmediata y sostenible.

Transformar vidas

La sostenibilidad de este esfuerzo social depende directamente de la colaboración estrecha entre entidades públicas y el sector privado. Larrainzar argumenta que las alianzas con autoescuelas locales permiten reducir drásticamente los costes operativos. "Ninguna ONG puede resolver un problema estructural tan complejo de forma totalmente aislada sin apoyos externos corporativos".

Las empresas colaboradoras no solo aportan recursos financieros, sino que también abren bolsas de empleo exclusivas para estos alumnos.

La portavoz de la entidad agradece el firme compromiso del tejido empresarial local, manifestando que las corporaciones modernas "entienden que la responsabilidad social debe traducirse en oportunidades reales de contratación para los colectivos más vulnerables".

El proceso formativo también se adapta a las nuevas exigencias de la transición ecológica y la movilidad urbana moderna. Larrainzar aclara que los alumnos reciben nociones clave sobre conducción eficiente, ya que aprender a manejar un vehículo hoy "implica asumir un compromiso firme con el medio ambiente y la reducción de emisiones contaminantes".

El debate sobre la movilidad sostenible adquiere un matiz diferente cuando se analiza desde la perspectiva de la inclusión rural. La experta sostiene que, en las zonas periféricas, el transporte público es inexistente, por lo que la transición verde no puede dejar atrás a quienes necesitan el coche para trabajar en el campo o la fábrica.

El futuro de la inclusión sobre ruedas

El reto del proyecto de cara a los próximos años es ampliar su cobertura a más comarcas afectadas por la despoblación. La coordinadora de las instalaciones confía en duplicar el número de becas disponibles el próximo curso.

Además, asegura que la demanda actual supera con creces sus capacidades financieras operativas debido a la persistente crisis económica. Cada historia de superación detrás del volante representa un avance hacia una sociedad mucho más justa e igualitaria.

Ver a una madre soltera lograr su independencia gracias a la movilidad es un hito extraordinario, reflexiona Larrainzar. "Conducir el propio futuro significa dejar atrás la dependencia de las ayudas institucionales".

La Fundación Civil San Francisco Javier mantiene su compromiso con la justicia social a través de soluciones eminentemente prácticas. La portavoz pide una mayor implicación institucional, aseverando de forma contundente que invertir en la movilidad de los ciudadanos vulnerables es la estrategia más rentable para reducir el desempleo estructural y la exclusión.