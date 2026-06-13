Todas las veces que la pelota defendió la democracia a lo largo de la Historia: "El fútbol ha servicio a causas justas"

Mucho antes de que Estados Unidos impidiese a un árbitro de la FIFA arbitrar en el Mundial 2026 por ser de Somalia. Décadas antes de las denuncias a los abusos laborales en el Mundial de Qatar 2022. Incluso antes de las denuncias por las violaciones de los Derechos Humanos en Rusia 2018.

En 1958, los jugadores argelinos en la Liga de Francia abandonaron sus equipos y se negaron a jugar con la selección de dicho país para unirse a la selección de Argelia en la clandestinidad. Hicieron girar por el mundo árabe, por países como Polonia o la Unión Soviética y se convirtieron en un símbolo de la lucha de su pueblo por la independencia.

En 1957 nacía la selección de fútbol de Ghana y se apodó a sus jugadores las Blacks Stars como representación de las ansias de libertad de todo un continente. Y durante 30 años, Sudáfrica no pudo participar en competiciones internacionales por el rechazo de sus vecinos al régimen racista del apartheid.

"Una de las tesis que sostiene el libro es que el fútbol no deja de ser un espejo de las relaciones sociales, de las políticas que se producen en un determinado contexto, y en ese sentido lo que está sucediendo y las implicaciones geopolíticas que tiene una competición como la Copa del Mundo refuerzan esa idea", comenta Ramón Usall.

Usall, sociólogo e historiador, acaba de publicar Fútbol por la libertad (Altamarea, 2026), con el que ha ganado el XXVII Premio de Ensayo Josep Vallverdú, un repaso histórico por los momentos en los que el fútbol, como deporte popular, fue utilizado por pueblos oprimidos de todo el planeta para reclamar sus derechos.

Es una secuela no oficial de otro libro del mismo autor, Futbolítica (Altamarea, 2021), en el que trataba casos como el de la Democracia Corinthiana: cómo el Corinthians brasileño, liderado por la estrella Sócrates, se opuso desde el césped y desde las calles a la dictadura militar de su país en los 70 y 80.

La actualidad se ha empeñado en darla aún más relevancia al libro de Usall, que explica a ENCLAVE ODS que para él "repasar la historia de la Copa del Mundo de fútbol, es entre otras cosas repasar la historia de la humanidad, y nos encontramos muchas circunstancias que son espejo de su tiempo. En su momento analizaremos este Mundial de Donald Trump como cargada de implicaciones geopolíticas, en el contexto de un mundo incierto".

Usall partió precisamente del caso que abre este reportaje, la lucha por la independencia de Argelia entre 1954 y 1962. "Estaba haciendo mi tesina y una de las cosas que me sorprendió es que cuando se constituyó un gobierno provisional de la República Argelina, que tenía su sede en Túnez, y que pretendía vehicular un poco la acción diplomática del Frente de Liberación Nacional para conseguir la independencia, una de sus primeras decisiones fue precisamente crear una selección de fútbol".

'Futbolítica', cuando el Madrid 'convivía' con el PCE y el Barça con Franco

A partir de ahí empezó a ampliar la investigación, de manera que el actual libro "lo que pretende es mostrarnos ejemplos de cómo el fútbol ha servido a causas justas. Tradicionalmente se nos presenta el fútbol como opio del pueblo, como el pan y circo romano o instrumento de legitimación de dictaduras. Y siendo cierto, existe otra cara, más luminosa de este deporte que es la que ‘Fútbol por la libertad’ pretende mostrar".

Si los últimos campeonatos del mundo —Rusia, Qatar, EEUU… y en el futuro Marruecos y Arabia Saudí— se han celebrado en países cuyos respeto a los derechos humanos es, en el mejor de los casos, cuestionable, Usall apunta que "es una muestra en la línea histórica continuista de la FIFA".

Así, recuerda como la segunda edición del Mundial se celebró en la Italia de Mussolini (que además lo ganó, con polémica arbitral incluida) y estuvo a punto de concederse el de 1942, nunca celebrado, a la Alemania nazi.

"Esta 'tradición' reciente de darle el Mundial a regímenes autoritarios en realidad es se da desde la misma existencia de la FIFA", lamenta. "El respeto por las libertades, los derechos humanos y la justicia social no son los fines que la FIFA promueve. Su objetivo es aquello de 'poderoso caballero es Don Dinero', y ha sido así históricamente".

En su libro lo que señala es todas las veces en las que se le dio la vuelta. En 1938, el gobierno democrático de Francia utilizó aquel Mundial como un instrumento de crítica y oposición a los fascismos de la época.

El Mundial de España 82 se concedió aún durante la dictadura de Franco, pero se terminó celebrando en un país democrático, superada la Transición o el Golpe del 23F y como celebración de las libertades ganadas.

"Me gusta establecer un paralelismo entre el fútbol y la música", insiste el autor. "Existe la canción protesta, que se ha producido en revoluciones a lo largo y ancho de la historia y del planeta, pero existen también marchas militares que han legitimado poderes opresores y que niegan derechos".

El fútbol actual, por ejemplo, refleja los cambios en las sociedades europeas. Desde la Francia de 1998 y 2018 que gana sus mundiales con equipos llenos de descendientes de inmigrantes y una alineación multirracial hasta la Alemania que hizo lo propio en 2014 con hijos de turcos, ghaneses o polacos en la alineación. España, con estrellas actuales como Nico Williams —navarro de padres ghaneses— o Lamine Yamal —catalán con padre marroquí y madre ecuatoguineana—, también refleja esos cambios.

Sobre si los momentos que se están viviendo alrededor del Mundial de 2026 provocaron una reacción de boomerang similar, Usall se muestra "un poco más escéptico. Existen expresiones de contestación al gobierno de Trump desde ámbitos del deporte, como las finales de la NBA. Pero creo que se impondrá la estrategia de la FIFA de mercantilizarlo todo".

Por otra parte, incluso en ese escenario "también existirá quien lo aprovechará pues para reivindicar más igualdad, un mundo distinto y más justicia social, que al final pues es un poco la lucha que existe en el mundo en otros ámbitos de la vida que no son el deporte o que no son el fútbol".