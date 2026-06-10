La exposición que te hace mirar a los ojos al pueblo palestino: "Quieren hacer como que este pueblo jamás ha existido"

Unas chanclas, una pelota, un cuaderno o un reloj pueden parecer objetos de lo más banales. Sobre todo si se habita en un país donde la abundancia y la seguridad son la norma. Sin embargo, en Palestina han adquirido otro carácter, el de la resistencia.

Demuestran que sus dueños siguen vivos, a pesar de las bombas, el hambre y la destrucción. Ahora estos objetos han llegado a Madrid en forma de fotografías en la exposición Gaza, donde la vida resiste, de la mano de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina (UNRWA) y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Entre estos objetos se pueden ver la pelota de Mu’ayyad, símbolo del juego y del anhelo de normalidad en medio de la destrucción; los zapatos de Malak, recuerdo de los continuos desplazamientos forzados; o la lona bajo la que Mahmoud se refugia, reflejo de la extrema precariedad, pero también de la capacidad de adaptación de esta población.

Con diez retratos, los dos organizadores le dan a los visitantes la oportunidad de mirar a los ojos a quienes lo han perdido prácticamente todo, pero siguen resistiendo.

La muestra, elaborada por un fotógrafo gazatí que ha tenido que permanecer en el anonimato para preservar su integridad, es una evidencia de las condiciones extremas en las que han sido captadas las imágenes.

Desde el inicio de la última ofensiva de Israel contra Palestina el pasado 7 de octubre de 2023, el gobierno hebreo ha prohibido la entrada de periodistas internacionales en la Franja, como recuerda Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España.

Han sido los propios comunicadores gazatíes, quienes "han estado haciendo un trabajo espectacular", retratando el día a día, fotografiando y recogiendo testimonios para mostrar la masacre. Eso, desgrana Martí, es lo que ha llevado a la muerte a más de 200 de estos profesionales.

Qamar, de 6 años, ha sido una de las supervivientes gazatíes retratadas para la exposición. Museo Thyssen-Bornemisza

El propio autor de la exposición, ha sobrevivido a múltiples amenazas en este tiempo: "Hemos pensado muchas veces que había muerto", lamenta la directiva de UNRWA España. Ha sufrido bombardeos muy cercanos e, incluso, la metralla ha llegado a atravesar la tienda de campaña en la que vive.

Él ha tenido la suerte de salvarse, pero muchos de sus mejores amigos no. "Sabía que en cualquier momento podía perder la vida, pero a pesar de ello ha querido seguir trabajando", reconoce Martí.

Recuperar el foco

La exposición puede verse hasta el 14 de junio en el hall del museo. Un espacio que, si bien es poco habitual para algo así, es una oportunidad para llegar al mayor público posible. Guillermo Solana, director artístico del centro, explica que cada día pasan por ahí entre 2.500 y 3.000 personas.

La decisión de realizar esta muestra nace de la necesidad de volver a poner a Gaza en el foco, defiende Martí. Nos encontramos, dice, "en un momento en que la atención internacional se ha desplazado, pese al aumento de los ataques israelíes sobre la Franja en los últimos meses".

El cuaderno es el objeto más imporante para Qamar. Museo Thyssen-Bornemisza

Tanto ella como Solana defienden el papel de la cultura y el arte como medios idóneos para canalizar esa denuncia de la violencia y la barbarie que están sufriendo los palestinos.

No es solo que los representantes de ambos mundos sirvan de altavoces para poder clamarlo con más potencia, sino que es un recuerdo del peligro que sufren estos dos ámbitos en el país ocupado, asegura la primera.

Palestina es un territorio con una cultura milenaria de la que ha bebido todo Oriente Medio y que ahora Israel está tratando de borrar. "No solo ocupan el territorio, quieren hacer como que esta población jamás ha existido", lamenta Martí.

Contra eso, Solana lo tiene claro: "Tenemos que remover conciencias". Por eso cree que los museos deben adoptar la labor de posicionarse como defensores de los derechos humanos. "La cultura tiene que hablar más alto y más fuerte", sentencia.

La exposición puede verse en el hall del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Laura Martínez Lombardía

No es la primera vez que UNRWA España y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se alían para algo así. En 2025 ya organizaron en este espacio una exposición de fotografías realizadas por el mismo autor. Entonces, rememora Solana, vieron una respuesta mayoritaria de comprensión y solidaridad por parte de los visitantes.

Esperan que ocurra lo mismo con la actual y que, a pesar de ser una muestra modesta, sirva para aumentar la conciencia del público ante la masacre palestina, dice el director del museo.

Por su parte, Martí tiene la esperanza de conseguir volver a llamar la atención de la sociedad. "Ojalá sirva para que muchos vuelvan a despertar y vuelvan a movilizarse por la población palestina", manifiesta. Además, asegura que la población española está llena de solidaridad con este pueblo "solo falta volver a reactivarla".